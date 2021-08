Doping-Fälle im Olympia-Jahr – Kontrolleure waren nur bedingt einsatzfähig Wegen Corona waren die Bedingungen für die Doping-Jäger besonders schwierig. Manche Sportler dürften dies ausgenützt haben. Cyrill Pinto

Alex Wilson bei einem Lauf an der WM 2019 in Doha – gegen den Sprinter läuft ein Verfahren wegen Verdacht auf Dopingmissbrauch. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der Fall erschütterte das Schweizer Olympia-Team kurz vor dem Abflug nach Tokio: Sprinter Alex Wilson war im März positiv auf Trenbolon getestet worden. Das Steroid fördert das Muskelwachstum und ist deshalb bei Sprintern beliebt. Sie nehmen die Substanz in der Aufbauphase ihres Trainings und umgehen so positive Proben an Wettkämpfen. Er habe das Mittel unabsichtlich durch üppigen Fleischverzehr eingenommen, begründete Wilson das Testergebnis. Aktuell wollte sich Wilson nicht mehr dazu äussern.

Dopingjäger kennen die Tricks im Umgang mit leistungsfördernden Mitteln. Sie tauchen deshalb unangemeldet zu Trainingskontrollen auf. Die Athleten müssen dafür jeweils Wochen im Voraus ihren genauen Aufenthaltsort bekannt geben. Doch während der Pandemie waren Reisen und Kontrollbesuche vor Ort nicht so einfach möglich, wie Antidoping-Schweiz-Direktor Ernst König sagt: «In der ersten Phase der Corona-Pandemie war die Kontrolltätigkeit eine Herausforderung, wir haben in dieser Zeit kurzfristig auch unsere Kontrollintensität senken müssen.»