Hin und Her auf der Deponie - Kopfschütteln über den Abtransport von Sondermüll-Schlacke

Deponie Häuli – Abtransport von 15'000 Tonnen Kölliker Schlacke aus Lufingen löst Kopfschütteln aus 60’000 Tonnen aufbereitetes Material aus der ehemaligen Sondermülldeponie in Kölliken sind in Lufingen gelagert. 15’000 Tonnen davon werden nun abtransportiert. Martin Liebrich Thomas Mathis

Die 15’000 zusätzlichen Tonnen Schlacke liegen in der Deponie Häuli in Lufingen. Foto: Sibylle Meier

Die Medienmitteilung der kantonalen Baudirektion umfasst nur vier Sätze. Inhalt: Für 15’000 Tonnen Schlacke, die in der Deponie Häuli in Lufingen zwischengelagert sind, wurde eine Lösung gefunden. Die Schlacke wird in einer dafür geeigneten Anlage umweltkonform und definitiv entsorgt. Ausführlicher ist das Schreiben der Betreiberfirma DHZ, das die Einwohnerinnen und Einwohner von Lufingen kürzlich erhalten haben. Darin heisst es, dass es sich um aufbereitetes Material aus der Sanierung der Sondermülldeponie Kölliken handelt. In Kölliken wurden in den 1980er-Jahren giftige Chemieabfälle deponiert.