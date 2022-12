Ende des Zürcher Kulturhauses – Kosmos der geplatzten Träume: Wie es nach dem Konkurs weitergehen soll Das Kosmos gibt es nicht mehr. 71 Angestellte verlieren ihre Arbeit. Was unsortierte Rechnungen und Männer­streitereien damit zu tun haben. Und was die Zukunft bringt. Tim Wirth Martin Huber

Ab sofort geschlossen: Das Kulturhaus Kosmos an der Ecke Europaallee/Langstrasse. Foto: Silas Zindel

Eine ältere Frau steht vor dem Kosmos und will ein Buch kaufen. Doch am Montagmorgen ist es dunkel im Kulturtempel, dort, wo die Europaallee endet und die Langstrasse beginnt. Die Rice Bowl mit Tofu wird nicht serviert, der Film über Menschenrechte nicht gezeigt, der Comic zu Nick Cave und das Sachbuch über Transgender nicht verkauft. Nie mehr.



«Geschlossen» steht auf einem Blatt an der Glasscheibe. «Leider blieb der Kosmos nur Vision ohne nachhaltige Machbarkeit.» Valentin Diem öffnet die Tür, der Zürcher Pop-up-König und HSG-Absolvent, der das Kulturhaus retten wollte – und scheiterte. Er erzählt, wie er Mitarbeitende am Vormittag wieder nach Hause schicken musste. 71 Angestellte werden ihren Job verlieren.