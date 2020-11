Corona-Massnahmen in Zürich – «Kosten dürfen kein Grund sein, sich nicht impfen zu lassen» Im Januar soll der Kanton Zürich erste Impfstoffe erhalten. Bis dahin hält der Regierungsrat an den jetzigen Massnahmen zur Pandemiebekämpfung fest. Tina Fassbind

Testen auch bei leichten Symptomen: Medizinisches Personal macht einen Schnelltest im neuen Testzentrum auf dem Kasernenareal. Foto: Keystone / Gaetan Bally

Die Kantonsregierung will die geltende Verordnung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bis zum 31. Dezember 2020 beibehalten. Das Schliessen von Restaurants oder Bars, wie es der Kanton Basel-Stadt entschieden hat, ist für die Zürcher Regierung vorerst keine Option. «Wir haben den Weg der kleinen Schritte gewählt. Er hat sich bisher bewährt», sagt Regierungsratspräsidentin Silvia Steiner (CVP) am Freitag vor den Medien.

Man werde die Situation aber laufend analysieren und am 16. Dezember über das weitere Vorgehen entscheiden. Steiner appelliert an die Bevölkerung, die Schutzmassnahmen weiterhin diszipliniert einzuhalten und insbesondere auch in der Adventszeit die Personenkontakte einzuschränken.