Frust wegen Programm Sopre – Kosten sind explodiert: Die SBB beerdigen ihre Pannensoftware Ein neues Programm sollte vor zehn Jahren die Einsatzplanung vereinfachen und erreichte das Gegenteil. Jetzt investieren die SBB eine Milliarde Franken, um modern zu werden. Konrad Staehelin

Ärgernis IT: Die Personalplanung unter anderem bei den Lokführern gestaltet sich bis heute harzig. Foto: Christian Merz (Keystone)

SBB-Chef Vincent Ducrot zieht einen Schlussstrich unter den teuersten Software-Flop in der Geschichte des Unternehmens. Der trägt den Namen Sopre, was für Simulation, Optimierung und Planung Ressourcen steht. Es handelt sich dabei um ein Einsatzplanungsprogramm für Lok-, Zug- und Rangierpersonal. Wer in diesen Kreisen das Thema Sopre anschneidet, erntet oft nur ein Raunen oder ein frustriert-verzweifeltes Lächeln.

Die Geschichte von Sopre, so lässt sich im Nachhinein sagen, lief schon früh schief. 2010, Ducrots Vorgänger Andreas Meyer war seit drei Jahren im Amt, schrieben die SBB den Auftrag öffentlich aus. Anfang 2011 erhielt der Beratungsriese Accenture, der auch IT-Produkte vertreibt, den Zuschlag. Das Programm, mit dem er das Rennen machte, hatte er zuvor entwickelt, um die Logistik von Schiffscontainern zu organisieren. Das habe ihr Ducrot kürzlich persönlich in einem Videomeeting so erzählt, sagt Hanny Weissmüller, Präsidentin der Lokpersonalabteilung der Gewerkschaft SEV.