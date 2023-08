Kostensteigerung bei städtischem Neubau – Erneut wird eine Zürcher Wache viel teurer als geplant Nach der Wache Nord hat sich die Stadt auch bei der Wache Süd bei den Baukosten verschätzt – diesmal um 20 Millionen. Die Politik reagiert verärgert. Martin Huber

Die Wache Süd in Wiedikon soll in den kommenden Jahren erweitert werden. Foto: Stadt Zürich

Für 70 Millionen Franken soll die Wache Süd von Schutz und Rettung in Wiedikon umgebaut und erweitert werden. Dies kündigte der Zürcher Stadtrat am Mittwoch an. Neben der Berufsfeuerwehr sollen künftig auch die Sanität und die Milizfeuerwehr Platz auf dem Areal finden. Die Vorlage geht nun ans Stadtparlament, das letzte Wort haben die Stimmberechtigten.