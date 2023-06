17-Jähriger mit aussergewöhnlichem Hobby – Kräne? – Er weiss alles darüber Fabian Seyed kennt jeden Kran von Zürich und jenen, der am längsten in der Stadt stand. Manchmal laden ihn Kranfirmen auf die Baustelle ein, um seinem Hobby nachgehen zu können. Sabrina Bundi

Fabian Seyed beschäftigt sich schon seit seiner frühen Kindheit gerne mit Baukränen. Foto: Silas Zindel

Wenn der 17-jährige Gymischüler Fabian Seyed an einem Kran vorbeiläuft, erkennt er auf Anhieb Modell, Höhe, Gewicht und andere Merkmale des Stahlriesen. «Das hier zum Beispiel ist ein MDT 268, der ist ungefähr 50 Meter hoch, sein Arm 65 Meter lang, und er hebt ungefähr zwölfeinhalb Tonnen», sagt er aus dem Stegreif und zeigt auf den Kran, der mitten in Zürich neben dem Globus in der Bahnhofstrasse steht.