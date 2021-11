Unfall beim Bahnübergang Dielsdorf – Lastwagen mit Kran reisst Fahrleitungen herunter Zwischen Oberglatt und Niederweningen kommt es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Auf der Strecke verkehren Ersatzbusse. UPDATE FOLGT

Am Bahnübergang in Dielsdorf ist es am Freitag, kurz vor Mittag, zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen mit einem Kran wollte den Bahnübergang überqueren. Dabei riss das Fahrzeug die Fahrleitungen herunter, wie Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, auf Anfrage bestätigte.

«Die Reparaturarbeiten gestalten sich aufwendig und werden mehrere Stunden dauern», sagt Schärli. Der Zugverkehr der S 15 zwischen Oberglatt und Niederwenigen ist derzeit eingeschränkt. Wie die SBB am späteren Freitagnachmittag mitteilten, wird der Bahnverkehr voraussichtlich um 18.30 wieder aufgenommen. Auf der betroffenen Strecke verkehren Ersatzbusse. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der SBB.

