Arbeitsunfall in Pfäffikon – Kran stürzt in Garten – hoher Sachschaden Aus noch unbekannten Gründen ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Es wurde niemand verletzt.

Am Kran sowie am Garten ist ein hoher Sachschaden entstanden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Montagvormittag wurden mit einem Pneukran in Pfäffikon ZH Baumschneidearbeiten ausgeführt. Kurz nach 10 Uhr passierte es: Der Kran kippte und stürzte in den Garten eines Mehrfamilienhauses. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich. Die Gründe für den Unfall sind noch unbekannt. Am Garten sowie am Pneukran entstanden erhebliche Sachschäden, es wurde niemand verletzt.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich untersucht. Wegen des Unfalls musste die Hochstrasse gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung signalisiert, wie die Polizei weiter mitteilt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen das Forensische Institut Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Uster und die Feuerwehr Pfäffikon ZH, die Gemeindewerke Pfäffikon ZH, das SBB-Pikett sowie Spezialisten von externen Kran- und Abschleppfirmen im Einsatz.

mps

