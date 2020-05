Besuchsverbot wird aufgehoben – Krankenbesuche bald wieder erlaubt Schluss mit verschlossenen Türen, Angehörige dürfen bald wieder ihre Lieben im Spital besuchen. Der Kanton lockert das Besuchsverbot, führt aber Regeln ein.

Bald stehen die Türen des Universitätsspitals wieder offen LAB

Die Lockerungsmassnahmen werden jetzt auch auf Zürichs Spitäler ausgeweitet. Per 30. Mai dürfen Spitalpatienten wieder Besucher empfangen. Das generelle Besuchsverbot werde in eine Besuchsregelung überführt, schreibt die Gesundheitsdirektion des Kantons. Die Spitäler müssen sich dabei an die Vorgaben des nationalen Zentrums für Infektionsprävention (Swissnoso) halten.

Dieses spricht diverse Empfehlungen rund um den Umgang mit Besuchern aus. So sollen Patienten, die weniger als vier Tage im Spital verbringen müssen, nicht besucht werden. Die Namen der Besucher sollen jeweils erfassen werden. Ausserdem empfiehlt Swissnoso, dass sich nie mehr als zwei Besucher gleichzeitig in einem Mehrbettzimmer aufhalten sollen.

