Zürcher Gastronews der Woche – Krebse, Wildpflanzen, Apfellikör und Tostadas In der Zürcher Gastroszene dreht sich derzeit vieles um Grundprodukte. Vier Inspirationen für die nächsten Tage. Sara Belgeri , Claudia Schmid

Flusskrebse im Nude

Im Nude wird die Krebsfangsaison gefeiert. Foto: Micha Freutel

Während dreier Abende findet im Zürcher Nude ein Flusskrebs-Fest statt. An «Kräftskiva», wie der Festtag auf Schwedisch genannt wird, wird die Krebsfangsaison im Spätsommer zelebriert. Dafür haben die Betreiber des Lokals an der Limmat mit dem Jungkoch und gebürtigen Schweden David Heimer zusammengespannt. Er arbeitet mit Flusskrebsen aus dem Katzensee.

Das Menü für 110 Franken beinhaltet neben den über Nacht eingelegten Flusskrebsen auch Salate, allerlei hausgemachte Brotsorten auf Sauerteigbasis, Kaviar und Merengue-Kuchen. Im Menüpreis ist zudem ein Aquavit-Shot inbegriffen. Der skandinavische Kümmelschnaps bildet auch die Basis der für den Anlass kreierten Cocktailspecials. Die Weine von Blume Wein und Brancaia runden den kulinarischen Anlass an der Limmat ab.

Pop-up La reina del barrio

Schön knusprig: Tostada im La reina del barrio. Foto: Urs Jaudas

Die La-reina-del-barrio-Crew um Gastronomin Samantha Meier und «Wolkenbruch»-Regisseur Michael Steiner ist zurück mit einem neuen Pop-up. Nachdem das Team letztes Jahr im ehemaligen Café Mandarin gastiert hatte, ist es bis mindestens Ende August im Pop-up-Hotel Krone am Limmatquai beheimatet.

Das temporäre Lokal hat sich bisher der mexikanischen Hausmannskost verschrieben. Dieses Jahr stehen Antojitos – mexikanische Snacks – im Zentrum. Das Menü (55 Franken pro Person) beinhaltet Bekanntes, Guacamole mit Nachos etwa, aber auch eine Sopa de Huitlacoche (ein Pilz, der Maiskolben befällt und den die Mexikaner als Delikatesse nutzen) sowie verschiedene Tostadas. Die kleinen, knusprigen Tortillas sind wahlweise mit Ceviche, Kartoffeln und Chorizo oder Mole gefüllt. Wer nicht hungrig ist und einfach nur mexikanische Cocktails geniessen will, kann sich an der Bar niederlassen.

Ein Kochbuch über zehn Jahreszeiten

Sind gekocht essbar: Vogelbeeren, geerntet von David Krüger. Foto: David Krüger.

Kaum ein Koch kennt sich so gut in der Natur aus wie David Krüger. Seit Jahren durchpflügt der ehemalige Küchenchef des Zürcher Restaurants Opéra den Wald in der Nähe seines Wohnortes Rotkreuz nach Wildpflanzen und integriert diese in seiner Küche. Auf Food-Wanderungen führt er zudem Laien durch Wiesen und Wälder und zeigt ihnen, was sie mit Sauerklee, Vogelbeeren, Gartenschaumkraut oder Gänsedistel kulinarisch anstellen können.

Während des Lockdown im vergangenen Jahr hat Krüger gemeinsam mit dem Koch Niclas Ohrmann ein Buch konzipiert, in dem das gesamte Wissen um Urprodukte wie Kräuter, aber auch Wildfrüchte, Fische oder Krustentiere versammelt ist. Kürzlich erschienen, handelt es sich bei «Ten Seasons» um eine Mischung aus Kochbuch, Kräuterlexikon und ästhetischem Bildband. Die allermeisten Fotos stammen von David Krüger, der auch als Food-Fotograf tätig ist. Der Name des Buches leitet sich vom phänologischen Kalender ab. Diese zehn Jahreszeiten, die unter anderem in Früh-, Hoch- und Spätsommer eingeteilt sind, richten sich nicht nach dem Datum, sondern nach der Vegetation und den jeweiligen Zeigerpflanzen.

Passend zu diesen Jahreszeiten haben Krüger und Ohrmann Menüs entwickelt. Sie bestehen unter anderem aus Malvensuppe, Birkenwassergranité oder einer Heidelbeerschnitte.

Apfellikör aus dem Zürcher Oberland

Kamylla Lisi-Brandino hat bereits viel Erfahrung im Spirituosen-Geschäft gesammelt. Seit 2019 importiert sie mit ihrer Firma Indiedrinks Premium-Spirituosen in die Schweiz. Dann kam die Pandemie, und die gebürtige Brasilianerin fragte sich: Warum nicht selber produzieren? Das Resultat: Wilhelm – ein Apfellikör, der im Zürcher Oberland aus getrockneten Äpfeln aus der Schweiz produziert wird.

Mit einem vergleichsweise tiefen Alkoholanteil von 20 Vol% eignet sich der süsssaure Likör besonders für leichte Sommerdrinks. Einen solchen hat Dirk Hany, der bereits zum zweiten Mal zum besten Schweizer Barkeeper des Jahres gekürt wurde, kreiert. Für den «Sparkling Wilhelm» werden 30 ml Wilhelm, 20 ml Zitronensaft und 15 ml Feigensirup benötigt. Aufgefüllt wird das Champagnerglas mit Prosecco oder eben Champagner. Der «Sparkling Wilhelm» ist einer von fünf Signature-Drinks, die Hany eigens für Wilhelm kreiert hat und die er auch in seiner Bar am Wasser serviert.

