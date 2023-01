Krebsabstriche bei Frauen – Krebsvorsorge per PCR-Test – in euro­pä­ischen Ländern längst Standard PCR-Tests können Gebärmutterhalskrebs deutlich früher und genauer erkennen als die üblichen Pap-Tests. Die Grundversicherungen weigern sich jedoch weiter, die Kosten zu übernehmen. Was ist hier los? Isabel Strassheim

In der Pandemie allgemein bekannt geworden, finden PCR-Tests nun auch Anwendung in der Krebs-Vorsorge: PCR-Testverfahren im Zentrallabor vom Zürcher Stadtspital Triemli. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

«Jahrzehntelang wurde Frauen eingeredet, dass sie jährlich einen Abstrich machen lassen müssen», sagt die Chefärztin der Frauenklinik des Kantonsspitals Baselland, Brigitte Frey Tirri. «Es wird Zeit für die Emanzipation der Frauen in der Gynäkologie.» Denn: Je nach Altersgruppe ist der Abstrich für die Krebsfrüherkennung nur alle drei respektive fünf Jahre medizinisch empfohlen.

Eigentlich existiert schon länger ein neueres Verfahren, das genauer und bei Frauen im Alter zwischen 30 und 70 Jahren nur alle fünf Jahre medizinisch notwendig ist. Der Haken: Es wird bislang von der Grundversicherung nicht übernommen. Die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) will nun die Erstattung erreichen. Und zwar für einen Test alle drei Jahre.

Tests nicht nur zu oft, sondern auch mit veralteten Verfahren

Was Frauen wissen sollten: Es gibt zwei Arten der Früherkennung für Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab 30 Jahren. Die eine erfolgt per mikroskopischer Untersuchung des Abstrichs auf zelluläre Veränderungen durch Laborangestellte. Das ist der sogenannte Pap-Test.

Bei der anderen Methode geht es um die Erkennung von humanen Papillomaviren (HPV), die ursächlich für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs sind. Sie werden durch das in der Pandemie weithin bekannt gewordene PCR-Verfahren von einem automatisierten Diagnostikgerät analysiert. Diesen Test braucht es für Frauen ab 30 Jahren nur alle fünf Jahre.

Die Diskussion um die veraltete Krebsvorsorge in der Schweiz ist nicht neu. Sie dreht sich jedoch vor allem um den Pap-Abstrich: Viele Schweizer Frauenärztinnen und -ärzte führen ihn jährlich durch. Dies, obwohl die SGGG ihn schon länger nur für alle drei Jahre empfiehlt und die Grundversicherung nach einem normalen Befund den Abstrich nur alle drei Jahre zahlen soll. Tatsächlich dürfte sie ihn jedoch auch häufiger erstatten.

Die neuere Art der Früherkennung mit PCR-Verfahren steht in der Schweiz bei der Diskussion noch kaum im Fokus. In vielen europäischen Ländern ist er längst Standard. «Für die Vorsorge von Gebärmutterhalskrebs ist der PCR-Test sicher besser, weil sensitiver», sagt Frey Tirri. Sie leitet innerhalb der SGGG die Arbeitsgruppe für die Prävention, Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane, zu denen der Gebärmutterhalskrebs gehört.

Denn Frauen, bei denen der PCR-Test ein hohes Risiko ergebe, könnten trotzdem einen unverdächtigen Pap-Test haben, sagt Frey Tirri. Deshalb empfiehlt die Gynäkologische Gesellschaft für alle Frauen ab 30 Jahren das PCR-Verfahren.

An einem Medienlunch diesen Januar kritisierte Roche-Präsident Christoph Franz: «In der Diagnostik wechseln die Ärzte leider viel seltener zum neuesten Standard als bei Medikamenten.» Foto: Dominik Plüss

Auch Roche-Präsident Christoph Franz schaltet sich in die Diskussion über den Krebsabstrich ein. Er beklagt, dass in der Schweiz bei Frauen meist noch immer ein jährlicher Pap-Abstrich vorgenommen wird. «In der Diagnostik wechseln die Ärzte leider viel seltener zum neuesten Standard als bei Medikamenten», sagt er bei einem Treffen mit Journalistinnen und Journalisten. Für Franz gehört das Thema Frauengesundheit zu den Prioritäten.

Der Grund: Roche ist nicht nur bei Medikamenten gegen Brustkrebs führend, sondern auch bei der Diagnose von Gebärmutterhalskrebs per PCR-Test. Während der Pandemie hatten viele Labors für die Covid-Tests Analysegeräte von Roche angeschafft. Sie sind für eine Vielzahl anderer PCR-Tests einsetzbar, unter anderem für den HPV-Test. «Eine Auslastung wie beim Covid-Test wird so jedoch bei weitem nicht erreicht werden», sagt Dieter Burki, Vorstandsmitglied des Verbands der medizinischen Labors FAMH.

Probleme bei der Umstellung auf das neuere Testverfahren

Trotzdem, das Testverfahren ist nicht für alle Frauen geeignet. Die Gynäkologische Gesellschaft empfiehlt den PCR-Test nicht für Frauen von 21 bis 29 Jahren. Sie sollen alle drei Jahre einen Pap-Test machen – denn der PCR-Test würde bei zu vielen falsch positiv anzeigen, erklärt Frey Tirri. Die meisten Ansteckungen erfolgen in den ersten zwei Jahren ab Beginn des Sexuallebens. In diesem Alter tragen sie zwar viele Hochrisiko-HP-Viren, diese verschwinden aber meist von selbst wieder.

Ab 30 Jahren verbleibt das Virus öfter länger im Körper, ohne dass das Immunsystem das Virus erkennt und reagieren kann. Für Frauen unter 21 Jahren ist keinerlei HPV-Früherkennung nötig.

Jährlich wird in der Schweiz bei 250 Frauen Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. In den 1970er-Jahren, als es noch keine Früherkennung gab, war er die häufigste Krebsart bei Frauen, inzwischen steht er laut einer Auflistung des Universitätsspitals Zürich an fünfter Stelle.

«Das Wort Jahreskontrolle müssen wir streichen, es geht stattdessen darum, individuell zu klären, wie oft einzelne gynäkologische Untersuchungen nötig sind.» Brigitte Frey Tirri, Chefärztin Frauenklinik des Kantonsspitals Baselland

Warum halten viele Frauen und Arztpraxen trotz neuer Erkenntnisse an den veralteten Testverfahren fest? Es gibt zwei Probleme beim Umstieg auf den PCR-Test: Als Vorsorgetest zahlt ihn die Grundversicherung derzeit nicht. Zum anderen bräuchte es ihn eigentlich nur alle fünf Jahre – die Frauenärztinnen und -ärzte möchten jedoch ihre Patientinnen öfter in ihrer Praxis haben. «Sie haben Sorge, dass die Frauen zu den anderen nötigen Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr zurückkommen könnten», sagt Frey Tirri. Für die Arztpraxen sinken damit dann natürlich auch die Einnahmen.

Um Standard zu werden, muss der PCR-Test günstiger werden

Die SGGG empfiehlt nun die Vorsorge sowohl beim Pap-Abstrich als auch mit dem PCR-Test im Abstand von drei Jahren, dies, obwohl dieser bei Frauen ab 30 nur alle fünf Jahre nötig wäre. Damit soll jedoch bei der Abkehr von jährlichen zu Kontrollen alle paar Jahre keine Verwirrung gestiftet werden, wie Frey Tirri erklärt.

Wichtig ist laut der Chefärztin, dass die Vorsorge für Gebärmutterhalskrebs unabhängig von den anderen Kontrollen gesehen wird. Frey Tirri sagt: «Das Wort Jahreskontrolle müssen wir streichen, es geht stattdessen darum, individuell zu klären, wie oft einzelne gynäkologische Untersuchungen nötig sind.» Ein Beispiel: Wer die Pille nimmt oder eine Hormontherapie macht, muss sich öfter untersuchen lassen als andere.

Nationales Vorsorgeprogramm Infos einblenden Die Hälfte der Frauen, die an Gebärmutterhalskrebs erkranken, war nicht bei der Früherkennung. Es gibt Frauen, die zu keiner Vorsorge in die Frauenarztpraxis kommen und so auch nicht erfasst sind. Deshalb empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) wie bei der Mammografie zur Brustkrebserkennung ein Screeningprogramm. Mit diesem werden sämtliche Frauen vom Kanton angeschrieben. «Natürlich ist es eine freiwillige Entscheidung, ob sie dann gehen oder nicht», betont Brigitte Frey Tirri. Allerdings ist es Sache der Kantone, ein solches Programm zu implementieren. Sie tragen auch die Kosten. (ish)

Generell bräuchten Frauen mehr Selbstbewusstsein in puncto Vorsorgeuntersuchungen. «Sie müssen aufhören, sich im Fall einer Erkrankung Vorwürfe zu machen, dass sie zu selten zur Früherkennung waren», sagt Frey Tirri. Schliesslich können auch Frauen an Brustkrebs erkranken, die sich drei Monate zuvor haben untersuchen lassen.

Bleibt das Problem der Kostenerstattung durch die Grundversicherung – und hier kommt wieder Roche ins Spiel. Laut Frey Tirri ist der Test des Schweizer Pharmakonzerns einer der validiertesten. Momentan kostet der PCR-Test jedoch bis zu rund 180 Franken – wobei der deutlich grösste Teil des Geldes nicht an Roche geht, sondern an die Labors. Der Pap-Test kostet 30 Franken.

Damit Frauen die Kosten für den PCR-Test nicht selbst tragen müssen, bereitet die SGGG-Fachkommission zusammen mit der Krebsliga derzeit einen Antrag für die Kostenerstattung durch die Grundversicherung vor. Das BAG muss darüber entscheiden, wobei es dabei auch zu einer Neuverhandlung des Preises mit Roche und den Labors kommen dürfte. Soll der Test zum Standardverfahren werden, muss er auch günstiger werden, sonst entspricht er nicht den Wirtschaftlichkeitskriterien von BAG und Kassen.

Isabel Strassheim ist seit 2019 Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Sie berichtet aus Basel vor allem über die Pharma- und Chemiebranche. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.