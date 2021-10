EU ehrt russischen Oppositionellen – Kreml-Kritiker Nawalny erhält Sacharow-Preis für Menschenrechte Das EU-Parlament hat den Preis für Demokratie und Menschenrechte an den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny vergeben.

Alexei Nawalny während seines Gerichtsverfahrens in Moskau im Februar 2021. Foto: Yuri Kochetkov (Keystone/EPA)

Das EU-Parlament hat den diesjährigen Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte an den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny vergeben. «Nawalny hat grossen Mut bei seinen Versuchen bewiesen, die Wahlfreiheit für das russische Volk wiederherzustellen», hiess es zur Begründung am Mittwoch im EU-Parlament in Strassburg.

Seit vielen Jahren habe Nawalny für Menschenrechte und grundlegende Freiheiten in seinem Land gekämpft. Dieser Einsatz habe er beinahe mit dem Leben bezahlt. Der 45-jährige Kreml-Kritiker hatte im Sommer vergangenen Jahres einen Mordanschlag mit Nervengift überlebt. Nawalny macht den Kreml für den Anschlag verantwortlich.

Anfang dieses Jahres wurde er in Russland festgenommen und wegen angeblicher Verstösse gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Das EU-Parlament forderte nun seine sofortige Freilassung.

Nominiert für den diesjährigen Sacharow-Preis waren auch eine Gruppe afghanischer Frauen und die bolivianische ehemalige Übergangspräsidentin Jeanine Áñez, die in Haft sitzt.

Die mit 50’000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 15. Dezember in Strassburg während der letzten Plenarsitzung des Jahres verliehen. Der Preis ist nach dem 1989 verstorbenen sowjetischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannt.

AFP/anf

