Olena Selenska in der «Vogue» – Krieg? Make it Fashion! Für die amerikanische Ausgabe des Magazins porträtierte Starfotografin Annie Leibovitz die First Lady der Ukraine. Das Ergebnis ist teilweise behämmert, moralische Erhebungen aber verbieten sich. Julia Werner

Das Make-up ist dezent, aber nicht perfekt: Olena Selenska auf dem Cover der amerikanischen «Vogue». Foto: Annie Leibovitz («Vogue»)

Gerade wartete man in der Social-Media-Bubble der Fashion-Aktivistinnen noch vergeblich auf blau-gelbe Bikinis, da meldet sich die amerikanische «Vogue» mit einem Social-Media-Paukenschlag – die grosse Annie Leibovitz, Hoffotografin der grössten Stars der Welt, hat vor ein paar Wochen Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, in Kiew fotografiert.