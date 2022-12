Top-Ten-Suchtrends – Krieg und Sport dominieren Schweizer Google-Suchen im Jahr 2022 Während letztes Jahr in der Schweiz noch das Coronavirus im Mittelpunkt der Google-Recherchen stand, ist es jetzt der Krieg in der Ukraine. Neben der Fussball-WM suchten die Nutzer unter anderem auch nach Novak Djokovic.

Die Fussballweltmeisterschaft in Katar bewegt die Menschen in der Schweiz: «WM 2022» zählt zu den Top-Suchbegriffen des Jahres beim Internetriesen Google. (Archivbild) AFP

Der Ukraine-Krieg und Sportanlässe haben die Menschen in der Schweiz gemäss den Google-Suchanfragen im Jahr 2022 am meisten bewegt. Die Suchbegriffe des Jahres lauteten «Ukraine», gefolgt von «WM 2022» und dem Online-Spiel «Wordle».

Letztes Jahr waren noch die Fussball Euro 2021 und das Coronavirus die dominierenden Begriffe gewesen, wie der Technologiekonzern Google am Mittwoch mitteilte. Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine im Februar sei das Suchinteresse an dem Land und den aktuellen Ereignissen dort vor Ort gestiegen.

Zu den Top-Ten-Suchtrends in der Schweiz zählten im laufenden Jahr auch Tennisstar «Novak Djokovic» und das Tennisturnier «Australian Open». Dem Serben war die Einreise und somit die Teilnahme an dem Turnier wegen einer fehlenden Corona-Impfung verweigert worden.

«Was ist ein Oligarch?»

Weiter bewegte das europäische Fussballturnier «Nations League», der US-Massenmörder «Jeffrey Dahmer» wegen einer erschienenen Netflix-Serie zu dessen grausamen Taten, «Olympia 2022», «Queen Elizabeth II», die nach 70-jähriger Regentschaft starb, und US-Schauspieler «Johnny Depp» wegen dessen Gerichtsprozess mit seiner Ex-Frau Amber Heard.

Die wichtigsten Fragen, die Nutzerinnen und Nutzer auf Google stellten, waren den Angaben zufolge «Wie lange ist Omikron ansteckend?», «Was ist ein Oligarch?» und «Warum greift Russland die Ukraine an?».

Die Suchbegriffe des Jahres zeigen, was die Menschen hierzulande bewegt hat. Google ermittelte die Trends des Jahres durch die Auswertung von Trillionen von Suchanfragen durch Nutzerinnen und Nutzer. Die Trendwörter waren Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2022 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben.

SDA/roy

