Schiffe versenken – Kriegsgurgel Tom Hanks Der Hollywoodstar kommt vom Zweiten Weltkrieg nicht los: Sein Atlantikschlachtfilm «Greyhound» läuft jetzt auf Apple TV+. Matthias Lerf

Ein guter Hirte, aber unerbittlich gegenüber den «Krauts»: Tom Hanks, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Produzent von «Greyhound». Foto: Apple TV+

Tom Hanks engagiert sich gerne in Sachen Zweiter Weltkrieg. Für Steven Spielberg landete er in «Saving Private Ryan» mit den Alliierten in der Normandie. Später kämpfte er als Produzent und Regisseur in den Serien «Band of Brothers» und «The Pacific». Und jetzt versenkt er als Kommandant Schiffe in «Greyhound», einem Kriegsfilm über die Geleitschiffe, die 1942 amerikanische Transporter vor deutschen U-Booten schützen sollten.