Kaputte Umwelt in der Ukraine – Kriegsverbrechen gegen die Natur Russlands Überfall auf die Ukraine hat zu gigantischen Umweltzerstörungen geführt. Kann das Land für diesen Ökozid vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft gezogen werden? Sabrina Weiss (Das Magazin)

Nach einem russischen Angriff nahe der Stadt Charkiw am 30. März steht eine Tankstelle in Flammen. Foto: Fadel Senna/AFP

In Friedenszeiten besteht die Arbeit von Olena Sydorenko darin, Fabriken und industrielle Anlagen zu inspizieren, um zu verhindern, dass sie Luft, Wasser und Boden verschmutzen. Aber seit acht Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Und Olena Sydorenko, Laborleiterin der nationalen Umweltbehörde in Kyjiw, ist zu seiner Chronistin geworden.