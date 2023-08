Krisenmanagement auf Hawaii – Biden vergisst sein Einfühlungsvermögen Joe Biden pflegt einen Ruf als empathischer Politiker. Dem wurde er während der Brände auf Hawaii nicht gerecht. Nun hat er Lahaina besucht – oder das, was von der Stadt übrig ist. Fabian Fellmann aus Washington

Der US-Präsident Joe Biden mit seiner Frau Jill Biden, Hawaiis Gouverneur Josh Green und dessen Frau Jaime Green in Lahaina. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Es grenzt an ein Wunder, dass der riesige Banyan-Baum noch steht, neben den sich Joe Biden am Montag in Lahaina stellte. Ausnahmsweise verzichtete der US-Präsident für einmal auf jeden Witz über sein Alter, obwohl sich ein Vergleich mit dem 150 Jahre alten Wahrzeichen der hawaiianischen Königsstadt beinahe aufgedrängt hatte. Dieses ragt nun in gespenstischer Umgebung in den Himmel. Beinahe die ganze Stadt an der Westküste Mauis wurde am 8. August von einem Wildfeuer zerstört, mindestens 114 Menschen sind tot, mehr als 800 gelten als vermisst.