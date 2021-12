Behörden gegen Fans – Kritik aus Basel an Berner Polizeieinsatz Das Verhältnis zwischen Fangemeinde und Behörden spitzt sich zu. Das zeigte sich am Mittwoch beispielhaft in Bern vor dem Fussballspiel YB gegen Basel. Carlo Senn

Eine Fangruppe aus Basel zündet Pyros im Berner Bahnhof, dann besteigt sie den Zug zurück nach Basel. Foto: Jürg Spori

Ein Weltstar aus Basel war am Mittwochabend im Berner Wankdorfstadion: Roger Federer schaute beim Fussballspiel YB gegen Basel (1:1) zu. Der FCB-Fan verfolgte die Partie und besuchte anschliessend beide Mannschaften in der Kabine.

Viele Fans aus Basel hatten weniger Glück: Die Polizei befürchtete bereits am Mittwochnachmittag, dass Anhänger an Berner Weihnachtsmärkten randalieren oder einen Umzug durch die Altstadt planen. Mit einem Grossaufgebot verhinderte die Polizei das und verwies zahlreiche Personen aus der Stadt. Trotzdem hielten die Fans die Polizei am Abend noch auf Trab.