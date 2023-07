Neuartiger Protest in Thailand – Kritik, eiskalt serviert Die Meinungsfreiheit ist im südostasiatischen Land eingeschränkt. Die Menschen packen ihren Unmut deshalb in Codes. Nun wird gerade ein Getränk zum politischen Symbol. David Pfeifer Bangkok

Schmeckt nach flüssigem After Eight aus dem Kühlschrank – und nach Verrat: Das Getränk Iced Mint Chocolate. Foto: PD

Wie schmeckt Verrat? Wenn man junge Menschen in Thailand fragt: so wie ein Minzschokoladengetränk auf Eis. «Iced Mint Chocolate» war bis vor kurzem eine normale Modebestellung, so wie ein «Latte Grande mit laktosefreier Hafermilch to go» bei uns. Zwei Monate nach den Wahlen aber erhitzt sich die Atmosphäre auch politisch – und die Iced Mint Chocolate wird zu einem Symbol, um Unmut und Zorn zu äussern.