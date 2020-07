Der erste Durchgang

YB startete in Sion direkt schwungvoll und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Zunächst werden die Gäste bei Cornern gefährlich, Nsame und Camara scheitern nur knapp. In der 14. Minute bringt Martins die Berner dann in Front. Schon fast von der Grundlinie überrascht er Sion-Torwart Fickentscher und trifft aus spitzem Winkel.

Sion hält dennoch kämpferisch dagegen und kommt zu einigen Möglichkeiten. Itaitinga und Kasami prüfen Von Ballmoos mit Distanzschüssen. Beide Male bleibt der Schlussmann der Gäste jedoch Sieger.

Für Top-Torjäger Nsame verläuft der Abend bislang glücklos. Der Stürmer vergibt gleich doppelt aus guter Position und bleibt damit bei 30 Saisontreffern. Es dürfte ihn wohl wenig stören. Denn bleibt es bei diesem Resultat, wäre YB zum dritten Mal in Serie Meister. Verteidigen die Berner die Führung in der zweiten Halbzeit oder gelingt Sion doch noch die Überraschung?