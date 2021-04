Ende der Ära Castro – Kubas letzter Revolutionär tritt ab An diesem Wochenende wird Raúl Castro von der Parteispitze zurücktreten. Der Zeitpunkt ist für das Regime heikel: Die Wirtschaft ist am Boden, die Opposition hat kaum noch Angst. Simon Widmer

Der neue Mann zeigt den Weg: Miguel D í az-Canel und Ra ú l Castro (rechts) in Havanna. Foto: Adalberto Roque (AFP)

Kuba ohne Castro an der Spitze: Was für die meisten kaum vorstellbar ist, wird bald politische Realität. Raúl Castro wird am Parteikongress, der am Freitag beginnt, als Nummer eins der Kommunistischen Partei abtreten. An seine Stelle tritt der bisherige Staatspräsident Miguel Díaz-Canel. Den Wechsel hat Castro selber schon vor drei Jahren angekündigt.

Damit geht eine Ära zu Ende. Seit der Revolution 1959 hatten zunächst Fidel Castro und ab 2008 sein fünf Jahre jüngerer Bruder Raúl die Karibikinsel mit eiserner Härte regiert. Zwar gab Raúl schon 2018 das Präsidentenamt an den heute 60-jährigen Díaz-Canel ab. An den Machtverhältnissen änderte dies aber wenig, weil in Kuba gemäss Verfassung der Parteichef das Land führt.