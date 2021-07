Gespräch über Glace und Schlange stehen – «Kübeli, was sonst?» – «Sorry, ein Glace gehört ins Cornet!» Gelati, ja, aber wie? Welche Sorten sind noch akzeptabel und warum stehen so viele Menschen für Gefrorenes an? Unsere Kolumnistinnen haben Antworten. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Isabel Hemmel: Ich war neulich – ganz ohne anstehen zu müssen – in der neuen Gelateria die Berna im Zollhaus. Der Mann vor mir bestellte ein kleines Cornet für 3.50, suchte zwei Sorten aus und sagte zur Verkäuferin: «Du kannst mir von beidem wenig geben.» Respekt, hab ich gedacht. Der ordert von vornherein nur so viel, wie er essen mag, und wirft nicht den Rest weg oder zwingt ihn sich rein, nur weil er bezahlt hat. So wie ich.

Paulina Szczesniak: Oder ich! Wobei, so ein bisschen Glace hat doch nun wirklich immer Platz. Da lass ich lieber das Cornet weg.