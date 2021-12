Die besten Zürcher Kochbücher – Küchentipps vom Chef-Pâtissier, der Bloggerin oder der Chocolatière Der Kochbuch-Jahrgang ist 2021 besonders stark. Vier heimische Exemplare, die sich auch als Weihnachtsgeschenk eignen. Claudia Schmid

Kochinspirationen für Schleckmäuler und Fans der Alltagsküche: Die vier Neulinge auf einen Blick. Foto: Moira Jurt

Der Kochbuchjahrgang 2021 ist besonders stark: Während der Lockdown-Monate sind auffallend viele neue Werke entstanden, weil mehr Zeit blieb für freie Projekte. Das gilt auch für den Raum Zürich, wo dieses Jahr fleissig Kochbücher produziert wurden. Vier davon stellen wir vor. Es sind perfekte Geschenke, denn Kochbücher sind in Zeiten von Online-Rezeptbanken eine inspirierende Wohltat. Tipp: Kaufen Sie, passend zu einem Rezept im jeweiligen Buch, auch gleich die Zutaten und verschenken Sie alles in einem Korb.

Für Schoggi-Fans

Kein klassisches Kochbuch: «Schoggi» enthält auch Porträts von Chocolatiers. Foto: Moira Jurt

In diesem stilvoll gestalteten, handlichen Lese- und Kochbuch nehmen uns der Autor und ehemalige «Züritipp»-Gastrokritiker Alex Kühn sowie die Fotografin Martina Meier mit ins Schoggiland Schweiz. Dieses hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Denn immer mehr Schokoladeherstellerinnen und -hersteller, die von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel den Entstehungsprozess kontrollieren, bereichern den Spezialitätenmarkt. Porträts kleiner Schoggimanufakturen, aber auch von Spitzengastronominnen oder Bartendern, die Schoggi in Desserts oder Drinks einsetzen, fehlen genauso wenig wie die besten Rezepte bekannter Köchinnen und Köche. Lesenswert ist zudem die kurze Geschichte der Schokolade inklusive Porträts legendärer Schweizer Schoggiprodukte. Oder wussten Sie, dass Ragusa 1942 wegen eines Kakaomangels erfunden wurde?

Unser Lieblingsrezept: Schokoladen-Crêpes mit Mascarpone-Physalis-Mousse.

Für Unkomplizierte

Enthält viele einfache Rezepte: Anastasia Lammers Erstling. Foto: Moira Jurt

Anastasia Lammer, Gründerin des Food-Unternehmens und -Blogs Anna + Nina hat kürzlich mit «fresh & simple» ihr erstes Kochbuch im Eigenverlag lanciert. Tatsächlich sind die Rezepte der in Zürich tätigen Food-Aficionada einfach nachzukochen und eignen sich auch für Einsteigerinnen und Einsteiger. So findet man im Buch viele vegetarische Pasta- und Salatrezepte sowie einige Klassiker gesunder Nullerjahre-Küche, etwa Grünkohl-Chips. Von den über 80 Rezepten sind 20 süss. Eine Saisontabelle für Gemüse und Früchte am Schluss stellt sicher, dass zur passenden Zeit die richtigen Zutaten verarbeitet werden.

Unser Lieblingsrezept: Wassermelonenpizza.

Für Backfreaks

Backrezepte aus 18 Ländern: Christian Hümbs’ Buch «Back dich um die Welt». Foto: Moira Jurt

Christian Hümbs gilt als einer der bekanntesten Pâtissiers Deutschlands. Die letzten zwei Jahre arbeitete er im Fünfsternhaus The Dolder Grand, wo er sich mit seinen Desserts eine grosse Fangemeinschaft erarbeitete. Seine Kreationen enthielten auch mal Burrata oder Schweinebauch. In seinem neuen Buch, das zu einem grossen Teil im Dolder entstanden ist, bäckt sich Hümbs um die Welt – mit 90 Rezepten aus 18 verschiedenen Ländern wie Schweden, Russland oder Japan. Die Rezepte sind teilweise ziemlich anspruchsvoll – aber wer es schafft, Hümbs Tarte au citron nachzumachen, wird wohl nicht mehr so schnell etwas anderes essen wollen.

Unser Lieblingsrezept: Milchmädchen-Torte

Für Italienfans

Blau wie das Meer: Patrizia Fontanas Erstling. Foto: Moira Jurt

Über die Entstehungsgeschichte von Patrizia Fontanas Kochbuch haben wir kürzlich berichtet. Allerdings sorgten Druckverzögerungen dazu, dass das Buch bei Erscheinen des Artikels noch nicht erhältlich war. Nun liegt es vor – 280 Seiten dick und mit einem schönen Stoffeinband. Das mit Illustrationen angereicherte Kochbuch enthält über 100 Rezepte aus dem Fundus einer Zürcher Gastronomin, deren Küche von Norditalien geprägt ist – Fontana wuchs teilweise bei ihren Grosseltern am Gardasee auf. Seit Jahren führt sie im Kreis 6 ein Lebensmittelgeschäft mit Pastamanufaktur, mit ihrer Tochter führt sie auch das Lokal La Fontana. Viele Klassiker in Fontanas Buch werden mit einem Twist interpretiert: Die Minestrone enthält Kastanien; der Thunfisch schwimmt in einem Sud aus Orangensaft und Ingwer. Auch teilweise vergessene Fleischgerichte findet man in «La Mia Cucina».

Unser Lieblingsrezept: Risotto mit Fenchel und Wodka

Claudia Schmid ist seit 2018 Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Davor war sie zehn Jahre bei der «SonntagsZeitung». Sie schreibt über Gastronomie und Stadt-Trends und ist Restaurant-Kritikerin beim «Züritipp». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.