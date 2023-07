«Klimakiller» Rindvieh – Kühe sind besser als ihr Ruf Weil sie Methan ausstossen, stehen sie am Klima-Pranger. Zu Unrecht, findet der Bauernverband – und argumentiert mit einer wenig beachteten Erkenntnis der Wissenschaft. Martin Läubli Stefan Häne

Kühe stossen vor allem beim Rülpsen Methan aus. Foto: Bruno Petroni

Kühe schlachten gegen den Klimawandel? Was Bauernpräsident Markus Ritter als «Schnapsidee» bezeichnet, ist in Irland eine ernsthafte Überlegung. In einem internen Papier skizziert das Landwirtschaftsministerium in Dublin Möglichkeiten, wie das Land seine Klimaziele erreichen könnte.