Weniger Tierwohl-Kontrollen – Kühe und Schweine litten wegen Corona Nach Ausbruch der Pandemie ging die Zahl der Inspektionen in der Schweiz deutlich zurück. Dennoch gab es Mängel auf über 1000 Bauernhöfen. Roland Gamp

Dreck und Dunkelheit: Ein problematischer Stall in der Deutschschweiz. Foto: Tier im Fokus

Nüchtern rapportieren die Beamten den schrecklichen Anblick, der sich auf dem Aargauer Bauernhof bietet. Sie finden ein «totes Mutterschaf mit Verwesungsspuren», wie es im Strafbefehl gegen den Landwirt heisst. «In einer Ecke» liegen zwei verstorbene Jungtiere, ein weiteres wurde «unter Futterresten zugedeckt». Hinzu kommt ein toter Ziegenbock «mit massivem Madenbefall».

Die Tiere sind wohl verhungert, so ergibt eine Untersuchung vor Ort. Im Stall hat es damals, im Februar 2020, weder Futter noch Wasser. «Ein Jungschaf war nicht mehr in der Lage, sich auf die Beine zu erheben. Es war derart abgemagert, dass es keine Kraft mehr hatte.» Der Bauer ist bereits wegen Tierquälerei vorbestraft. Und offenbar unverbesserlich. Bei einer Nachkontrolle wenige Tage später hungern die Tiere schon wieder. In vermeintlichen Futtersäcken finden die Beamten nun «weitere sechs teilweise stark verweste Schafskadaver».