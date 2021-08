Suppen, Drinks und Salate – Kühle Gerichte für heisse Tage Es ist endlich heiss – das macht Lust auf leichtes Essen. Neun Vorschläge, wie Sie frisch durch die Hundstage kommen. Nina Kobelt , Daniel Böniger

Passendes Gericht für die Hundstage: Gazpacho mit Kirschen. Foto: Getty Images

Vielleicht ist es nicht ganz so krass wie in Philippe Dijans Roman «Betty Blue – 37,2 °C le matin», aber ein Gefühl von Südfrankreich kommt schon auf: Die Sonne brennt erbarmungslos auf unsere Häupter. Über dem Strassenbelag flimmert die Luft. Nachts fühlt es sich an, als wohnte man in einem Backofen.

Ja, es gibt einen bestimmten Grad von Sommerhitze, der so unerträglich ist, dass man sogar die Ernährung umstellt. In den Espresso kommen schon morgens um sieben Uhr mehrere Eiswürfel. Die Lust wächst, den fettigen Börek zum Zmittag mit ein paar Gurkenscheiben zu ersetzen. Und, dies ist das wohl untrüglichste Zeichen dafür, dass die Hundstage ihre ganze Kraft ausspielen: Auch Bier und Weisswein lässt man links liegen – für ein Glas Mineralwasser.