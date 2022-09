Das Wirteehepaar José Luis und Marianna Fraile hatten in ihrem Lokal im Bäderquartier keinen leichten Start. Foto: Dominique Meienberg

Wir haben sie rauf und runter probiert, die Tapas-Karte im Don José in Badens Bäderquartier. Mit Ausnahme des Käses. Erst die kalten, dann die warmen spanischen Häppchen. Es war das, was früher Zürcherinnen und Zürcher aus dem zwinglianischen Zürich nach Baden reisen liess: Völlerei. Diese war in der katholischen Kur- und Bäderstadt nicht so verpönt. Man konnte ja nachher beichten.