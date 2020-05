29. August bis 12. September 2020 – Kultur- und Wanderperlen entlang der Transsib Von der barocken Kulturstadt St. Petersburg zur blauen Perle Sibiriens, dem Baikalsee. Aline Zwahlen

Auf der Aktivreise wandern Sie durch die dichten grünen sibirischen Wälder und erleben Land und Leute hautnah. Lehnen Sie sich auf der Zugfahrt entlang der Transsib

zurück und freuen Sie sich auf die Hauptstadt Russlands, das weltbekannte Moskau.







Reisedaten



29. August bis 12. September 2020





Reiseprogramm

Tag 1: Willkommen in Russland



Erleben Sie die Weltmetropole St. Petersburg voller Geschichte und kultureller

Schätze. Abgerundet mit dem Besuch der

beeindruckenden Isaakskathedrale. Begrüssungszeremonie und Willkommensabendessen.



Tag 2: Zarenstadt in vollem Glanz



Heute wandeln Sie auf den Spuren der

russischen Zaren. Besuch der Eremitage,

neben dem Louvre in Paris eines der grössten Kunstmuseen der Welt. Abends erwartet Sie der wunderschöne Nikolaewski

Palast mit einer traditionellen Folk-Show.

Tauchen Sie ein in die russischen Volkslieder und Tänze.



Tag 3: Sibirien naht



Verabschieden Sie sich von der prächtigen

Metropole und fliegen nach Irkutsk, in

die ostsibirische Hauptstadt. Ankunft um

Mitternacht.



Tag 4: An der Küste



Auf dem heutigen Programm steht die

erste, kurze Wanderung (1,5 Std.). Ihr Ausgangspunkt ist das grösste Baikaldorf,

Listwjanka. Die Wanderung führt zu einem

Aussichtspunkt, von welchem Sie einen

imposanten Ausblick auf den Baikalsee

geniessen.



Tag 5: Wandern am Baikalsee



Auf ca. 19 km führt die wunderschöne

Wanderung durch den sibirischen Wald

entlang des Baikalsees bis nach Bolschye

Koty. Geniessen Sie die Aussicht auf die

blaue Perle Sibiriens.



Tag 6: Mitten im See



Fahrt zum Herzen des Baikalsees. Auf der

Insel Olchon erwartet Sie eine zweistündige Wanderung. Belohnt werden Sie mit

der Aussicht auf den legendären Schamanenfels, ein berühmtes Naturdenkmal.



Tag 7: Nördlichste Spitze



Das Kap Choboj liegt im Norden der Insel

Olchon. Ein heiliger Ort – Verbindung des

kleinen und grossen Sees. Auf dem ca. 9 km

langen Wanderweg sichten Sie mit etwas

Glück Baikalrobben, die endemisch im

Baikalsee sind.



Tag 8: Burjatische Kultur



Zurück auf dem Festland besuchen Sie das

Dorf Yelantsy. Heimat des einheimischen

Volkes der Burjaten. Geniessen Sie ein

landestypisches Mittagessen.



Tag 9: Historisches Ekaterinburg



Flugreise über die Grenze zwischen Asien

und Europa in die Hauptstadt des Urals.

Sie tauchen auf der Stadtführung in die

Geschichte von Ekaterinburg ein und erfahren mehr über das tragische Schicksal

der einstigen Zarenfamilie.



Tag 10: Uralgebirge



Heute verbringen Sie den Tag im Nationalpark Bazhovskye Mesta. Sie wandern auf

ca. 4 km durch die faszinierende Natur des

Urals. Die schillernden Lagunen umrahmt

von den alten Wäldern laden zum Picknicken ein.



Tag 11: Wandertag



Der Naturpark Olenyi Ruchi erwartet Sie

mit einer ca. 15 km langen Wanderung

durch die wilde Taiga vorbei an Seen und

Höhlen.



Tag 12: Zugfahrt



Start des Eisenbahnabenteuers. Während

den Mahlzeiten an Bord des Zuges kommen Sie mit Land und Leuten in Kontakt.

Ankunft in Kasan am späten Abend.



Tag 13: Tatarenhauptstadt Kasan



Führung durch den Kasaner Kreml, von

wo aus Sie einen herrlichen Blick auf die

Wolga haben. Beim Lunch-Workshop erfahren Sie die Geheimnisse der tatarischen

Küche. Übernachtung in Ihrem rollenden

Hotel, dem Zug Richtung Moskau.



Tag 14: Kontrastreiches Moskau



Stolz präsentiert sich Moskau mit seinen

weltbekannten Sehenswürdigkeiten. Sie

besichtigen den Roten Platz, die prunkvollen Metrostationen sowie die lebendige

Arbat-Strasse der Hauptstadt. Gemeinsames Abschlussabendessen in einem

lokalen Restaurant.



Tag 15: Wiedersehen Russland



Transfer zum Flughafen und Rückflug in

die Schweiz.





Preis pro Person20. Juni bis 4. Juli 2020





Doppelzimmer Fr. 6950.-

Einzelzimmer Fr. 8450.-





29. August bis 12. September 2020





Doppelzimmer Fr. 6590.-

Einzelzimmer Fr. 7790.-







Begrenzte Teilnehmerzahl

mind. 10, max. 16 Personen





Leistungen

-Direktflug Zürich – St. Petersburg und Moskau – Zürich mit SWISS (Economy)

-Flughafen-/ Sicherheitstaxen Fr. 150.00 (Stand November 2019)

-9 Übernachtungen in Mittelklassehotels, Basis Doppelzimmer inkl. Frühstück

-4 Übernachtungen in Gasthäusern, Basis Doppelzimmer inkl. Frühstück

-Übernachtung im Zug Kasan – Moskau, Basis Doppelabteil

-14 Mittagessen & 11 Abendessen

-Rundreise, Transfers, Aktivitäten, Eintritte und Besichtigungen gemäss Programm

-Talks und Reisebegleitung durch Yury Rogachev ab St. Petersburg bis Moskau

-Deutschsprechende, lokale Reiseleitungen für Stadtführungen und Wanderungen

-Visagebühr Russland (Fr. 153.00)

-Ausführliche Reisedokumentation







Nicht inbegriffen

-nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke

-Trinkgelder und persönliche Ausgaben

-CO?-Kompensation des Fluges (1,99 t) im Wert von Fr. 56.-

-SOS-Schutzpaket Fr. 123.-







Organisation und Buchung

Die Teilnehmer schliessen ihren Vertrag

direkt mit Kontiki Reisen. Es gelten die AGB

der Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG.

Mitglied des Reisegarantiefonds.







Buchung, Informationen und Detailprogramm

Kontiki Reisen/DER Touristik Suisse AG,

Bahnhofstrasse 31, 5400 Baden

Tel. 056 203 66 77, info@kontiki.ch