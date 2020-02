Art Hongkong wird Versicherungsfall

Noch ist unklar, wie hoch der Schaden sein wird, den die MCH Group nach der Absage der Art Hongkong haben wird. Diese hätte vom 19. bis 21. März im Hongkong Convention and Exhibition Centre stattfinden sollen. MCH-Group-Sprecher Christian Jecker betonte am Freitag, dass dies keine Gewinnwarnung gewesen sei – keine Warnung an die Aktionäre also, dass sich eine schlechtere Gewinnentwicklung als prognostiziert ergibt. «Wir sind als ­börsenkotiertes Unternehmen ­lediglich unserer Ad-hoc-Publizitätspflicht nachgekommen.»

Potenziell aktienkursrelevante Informationen müssen kommuniziert werden, wenn die Börse geschlossen ist. Dass die Mitteilung durchaus Einfluss auf den Börsenkurs hat, zeigte sich am Freitag: Der Aktienkurs der MCH Group sank im Verlauf des Tages um bis zu vier Prozent, erholte sich dann aber wieder.

Die MCH Group ist zwar gegen Ausfälle von Messen versichert. Ob die Versicherung im Fall der Art Hongkong für den gesamten geltend gemachten Schaden aufkommen wird, steht aber noch in den Sternen. Die MCH Group will nun ihre Ansprüche möglichst rasch geltend machen. «Wir wollen nicht über die möglichen Ergebnisse dieser Verhandlungen spekulieren», sagte Jecker.

Böse Erinnerungen an ­Nine-Eleven

Gemäss Jecker sei die Kunstmesse aber nicht aus versicherungstechnischen Gründen abgesagt worden, um einen sich anbahnenden Verlust abzufangen. «Die aktuelle Situation aufgrund der Verbreitung des Coronavirus habe beim besten Willen eine Durchführung nicht zugelassen», sagte er. Aber auch er gibt zu, dass im Fall einer Durchführung Galeristen, Besucher und Sammler des Messe ferngeblieben wären. «Wir hätten auch bei einer Durchführung Einbussen erlitten», sagte er.

In der neueren Geschichte der MCH Group ist es das zweite Mal, dass eine internationale Messe nicht durchgeführt werden kann. Damals sei die Ursache «Nine-Eleven» gewesen. Deshalb habe die erstmalige Ausgabe der Art Miami 2001 nicht stattfinden können. Als Folge von vier koordinierten Flugzeugentführungen mit anschliessenden Selbstmordattentaten auf wichtige zivile und militärische Gebäude in den USA wurde die Premiere um ein Jahr verschoben.

2011 hat sich die MCH Group an der bereits damals existierenden Hongkong International Art Fair beteiligt. 2014 fand die Messe in Hongkong erstmals unter dem Label «Art Basel» statt. Seitdem hat sich die Stadt zu einem internationalen Kunst-Hub gemausert. Dieser ist in Asien nicht mehr wegzudenken und nimmt es mit Kulturmetropolen wie London oder New York auf. Bereits heute findet fast ein Viertel der weltweiten Transaktionen mit Kunst in Asien statt, Tendenz steigend.

75 Prozent an Standgebühren werden rückerstattet

«Wir haben alle Optionen geprüft, auch eine Verschiebung der Messe», sagte Dorothee Dines von der Art Basel. «Schlussendlich sahen wir jedoch keine andere Möglichkeit, als die Messe abzusagen.» Bei der Art Basel sei man sich ­bewusst, welch wichtige Rolle die Messe für die Region spiele, aber auch für dieGalerien in Asien und dem Westen. «Es war daher eine extrem schwierige Entscheidung für uns», betonte Dines.

Bisher habe man «sehr viel Verständnis für unsere Situation und den Entscheid erhalten». Die Kunden der Art Basel seien die Galeristen. Mit diesen stehe man in engem Kontakt. Adeline Ooi, Direktorin Asien der Art Basel, versicherte, dass sich das Engagement in Asien und speziell in Hongkong nicht ändern werde. Man freue sich bereits jetzt auf die Ausgabe 2021.

Konkret hat die Art Basel den ­Galeristen zugesagt, 75 Prozent der Standgebühren zurückzuerstatten. Die Art Basel, die 1970 gegründet worden war, findet in diesem Jahr vom 18. bis 21. Juni statt. Miami folgt am 3. bis 6. Dezember.

Eine Veräusserung ist ­vorerst kein Thema

Die Absage der Art Basel Hongkong habe keinerlei Einfluss auf die künftige strategische Ausrichtung der MCH Group, betonte Jecker. Zuletzt hatten diverse Investoren an der Art Basel Interesse gezeigt. Zu ihnen soll unter anderem auch ein chinesischer Milliardär gehören. Der Wert der Marke Art Basel wird auf 200 bis 300 Millionen Dollar veranschlagt.

Die MCH Group verneint aber jegliche Verkaufsabsichten, obwohl sie zusätzliche flüssige Mittel benötigt. An der kürzlich stattgefundenen ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group hatte CEO Bernd Stadlwieser vor kurzem ausserdem gesagt, dass auch die Auslagerung in ein selbstständiges Unternehmen mit neuen Investoren für ihn keine Option darstelle.