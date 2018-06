Auf der Flucht vor dem Schmerz

Es ist 0.30 Uhr und im Sittertobel zu Sankt Gallen herrscht allgemeine Verwirrung. Über die LED-Leinwände der Hauptbühne flackern nur noch Störsignale, und über die Anlage knattert in voller Verzerrung ein mehrfach gebrochener elektronischer Beat – und das schon seit gut drei Minuten. Die Besucher, die zuvor noch den Problemlos-Rock von Nothing But Thieves bejubelt oder das schwüle Disco-Gehabe von Jungle gutgeheissen haben, ergreifen kopfschüttelnd die Flucht und suchen Schutz im Bacardi-Zelt.

Grund für die Konfusion ist die Gruppe Nine Inch Nails, die dem Publikum am Open Air St. Gallen ihr Stück «The Great Destroyer» unterbreitet. Eine mulmige Reflexion über das mörderische Potenzial in unseren Köpfen. Nine Inch Nails sind schlecht gelaunt heute Abend. Sehr sogar. «Ihr seid ein nettes, ruhiges Publikum», sagt der Projektleiter Trent Reznor einmal, und murmelt in der Folge etwas von «Bestrafung» ins Mikrofon. Sie seien halt keine Band, die gewillt sei, ihrem Publikum gute Laune vorzugaukeln, erklärt er später – ein Mitgrund ihrer Missstimmung sei der Tod ihres nahen Kollegen Vinnie Paul, dem Schlagzeuger der Gruppe Pantera – und natürlich der Zustand der Welt an sich.

Doch die schlechte Laune ist quasi ein Raison d'Être dieses Projekts, das 1989 mit dem subversiven aber im damaligen Kontext der Subkultur noch relativ braven Industrial-Synthiepop-Album «Pretty Hate Machine» startete. In der Folge akzentuierte Trent Reznor seinen Furor auf die Welt in einer elektronisch aufgeladenen Rockmusik, die eine immer abenteuerlichere Grätsche zwischen Pop und dem tonalen Experiment vollführte.

Während einstige Leaderfiguren des Industrial-Genres wie Ministry, Skinny Puppy oder KMFDM immer mehr an kommerzieller Bedeutung verloren, schaffte es Reznor, die Spannung an Nine Inch Nails aufrecht zu erhalten. Er forschte stets weiter an einem zeitgemässen elektronischen Klang-Design und federte seine misanthropischen Schwarzmalereien mit dem klangenden Soul seiner Stimme ab. So ganz nebenbei erfand er noch den Sound von Marilyn Manson, tourte mit David Bowie um die Welt, wurde von Johnny Cash gecovert, heimste einen Oscar für den Soundtrack zum Film «Social Network» ein, gründete eine Familie und entdeckte auf dem 2013 erschienen letzten Longplayer «Hesitation Marks» im Alter noch seine Funkyness.

Durch den Dunst

Von letzterer, bringt Trent Reznor in St. Gallen kaum etwas auf die Bühne. Bevor es um 0.30 Uhr zum Publikums-Kollaps kommt, hat er – neben diverser eher rockig interpretierten Hits – bereits einige Songs seiner neuen EP-Trilogie ausprobiert, die zum radikalsten gehören, was der Mann in seiner langen Karriere erfunden hat. «Bad Witch» heisst der formidable musikalische Broken, in welchem dem Experiment am Klang wieder höchste Priorität zukommt. Zuweilen klingt das nach einer neuen Variation von Krautrock: Gängige Songstrukturen werden vorsätzlich missachtet, Aggression und Verwirrung sind die Rohmaterialien.

Durch den Dunst: Nine Inch Nails Frontmann Trent Reznor am Open Air St. Gallen. (Foto: Keystone, 29. Juni 2018)

Es sei die einzige Art, Menschen durch den Dunst des Online-Lebens überhaupt noch zu erreichen, hat Reznor einst befunden. In St. Gallen hat er damit nur bedingt Erfolg. Es gibt zu viele Fluchtwege vor diesem musikalischen Statement. Und der Umstand, dass selbt 30-jährige NIN-Oldies wie «Head Like A Hole» oder «Sin», noch heute fortschrittlich klingen, macht deutlich, wie schwer es wiegt, dass die Rockmusik ihre Forschungsabteilung schon vor geraumer Zeit dicht gemacht hat.

«I focus on the pain / The only thing that's real», singt Reznor mit niederschmetternder Insbrunst in der abschliessenden Ballade «Hurt». Allzu viele stehen da nicht mehr vor der Bühne. Die, die geblieben sind, sind berauscht. Die anderen haben ihren Rausch im Bacardi-Zelt gefunden.

Weiteres Konzert: 9.7., Montreux Jazz Festival.