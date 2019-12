Besinnliche Weihnachten

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. O du fröhliche, o du selige, o du besinnliche Weihnachtszeit! Der Text geht anders, ich weiss, aber ich habs heute mit dem Wort «besinnlich». Das nervt mich so wie das «Jingle Bells»-Gedudel in den Kaufhäusern und der Geruch überteuerten Glühweins.

Dabei ist es ein ganz unschuldiges Wörtchen, ein Adjektiv, das vom Hauptwort «Besinnung» abgeleitet ist und das wiederum vom Stammwort «Sinn». Wer wollte etwas gegen den Sinn haben oder auch dagegen, dass man «zur Besinnung kommt»? Genau dafür sind die Tage vor Weihnachten mit ihrem Einkaufsrausch, sind die Tage um Weihnachten mit Geschenke-, Festessen- und Verwandtenbesuche-Stress aber der denkbar ungünstigste Zeitraum. Zu allem kommt man da, aber nicht zur Besinnung.

Diese Wahrheit deckt das Wörtchen «besinnlich» zu. Es hat etwas Vorschriftsmässiges – wer in diesen Tagen mit den süsser nicht klingenden Glocken und dem leise rieselnden Schnee nicht besinnlich ist, kann nicht ganz normal sein. Und es hat etwas Verlogenes: Denn viele von uns sind froh, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Manche auch, weil dann auch das Jahr 2019 endlich vorbei ist.

Also: Entziehen Sie sich dem Besinnlichkeitsdruck. Kommen Sie zur Besinnung! Und vergessen Sie nicht: Sprache ist unser Schatz, hüten und pflegen wir sie!