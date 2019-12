«Eine Manege ohne Tiere kann ich mir nicht vorstellen»

Géraldine Knie, kürzlich hat sich Ihr Vater aus der Manege verabschiedet. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?

Wir weinen immer noch! Das war ein sehr emotionaler Moment. Seit ich denken kann, stehe ich mit meinem Vater in der Manege. Und obwohl wir seit zwei Jahren wussten, dass er beim 100-Jahr-Jubiläum zum letzten Mal auftreten würde, haben wir es lange verdrängt – auch, damit die Kinder nicht allzu traurig sein würden. Es war hart, zu sehen, wie selbst mein 18-jähriger Sohn Ivan Frédéric Tränen in den Augen hatte.

Und Ihr Vater?

Gerade für ihn war es sehr emotional. Doch sein Entscheid stand fest: «Alles oder nichts», sagte er immer. Nur noch in den Abendshows oder in grösseren Städten aufzutreten und sich langsam zurückzuziehen, kam für ihn nie infrage.

War von Anfang an klar, dass Sie in seine Fussstapfen treten würden?

Wir von der siebten Generation – Franco junior, Doris und ich – haben in den letzten Jahren schrittweise mehr Verantwortung übernommen. Zwischen uns dreien gibt es aber keine Hierarchien, jeder ist für einen bestimmten Bereich zuständig: die Artisten, die Technik, die Administration. In den letzten Jahren war mein Vater schon gewissermassen unser Wegbegleiter und stand uns beratend zur Seite. Er hat uns nie etwas vorgeschrieben, fand immer: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Die Familie Knie mit Ivan Frédéric (von links), Mary-José, Fredy junior, Chanel Marie, Géraldine und Maycol Errani während einer Vorstellung im August. Foto: Keystone

Sie sind die erste Frau an der Spitze des Circus Knie, gleichzeitig auch Mutter von drei Kindern. Wie meistern Sie diese Doppelbelastung?

Meine Kinder sind mein Ein und Alles, meine grosse Liebe. Im Zirkus lassen sich Kinder und Arbeit zum Glück gut unter einen Hut bringen. Für meine Kinder da zu sein, ihnen in den ersten Lebensjahren die Windeln zu wechseln, all das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Aus diesem Grund hatte ich mich eine Zeit lang auch etwas zurückgezogen und war in der Manege weniger präsent. Ich hatte aber tolle Unterstützung von meinen Eltern, meinem Mann und der ganzen Familie.

Wie gross ist nach dem Jubiläum der Druck für die nächste Tournee?

Während der letzten Saison waren wir erleichtert, dass die Show so gut ankam beim Publikum. Über die Treue der Zuschauer sind wir unendlich dankbar. Doch nun ist der Druck bereits wieder voll da – wir müssen vorwärtsschauen und dranbleiben. Es warten neue Herausforderungen, neue «Knacknüsse» auf uns. Wir können uns jetzt nicht einfach zurücklehnen.

Haben Sie Ideen und Pläne, wie sich der Zirkus die nächsten Jahre weiterentwickeln soll?

Im Kopf ist es immer am «Brodeln», man macht sich Gedanken, hat schlaflose Nächte. Schon meine achtjährige Tochter hat Ideen und fragt, ob wir nächstes Mal dieses oder jenes machen könnten. Die grosse Herausforderung, die wir haben, ist das breite Altersspektrum unserer Zuschauer. Von zwei bis hundert Jahre ist alles dabei. In den zweieinhalb Stunden Show sollte man jeden Zuschauer abholen, berühren und zum Staunen bringen können.

Aufwändig: Das Zelt und die ganze Technik müssen immer wieder ab- und aufgebaut werden. Foto: Keystone

Haben Sie eine Vision, wenn Sie an die nächsten fünf bis zehn Jahre denken?

Top-Artisten haben wir schon immer gehabt; und wir wollen auch weiterhin «top» sein. Trotzdem müssen wir, gerade was die Technik betrifft, realistisch bleiben. Wir bereisen rund 40 Städte in fast neun Monaten, bauen spätabends nach der Show alles ab und am nächsten Morgen um sechs Uhr an einem anderen Ort wieder auf – es muss also schnell gehen. Die ganze Technik abzubauen, einzupacken, damit zu reisen und wieder neu aufzubauen, setzt uns Grenzen – da ist nicht alles möglich, was wir vielleicht gerne hätten.

Gibt es für Sie ein Tabu in der Manege? Ein Zirkus ohne Tiere beispielsweise?

Mein Herz hängt an den Pferden – sie sind meine Leidenschaft und mein Beruf. Von daher kann ich mir eine Manege ohne Tiere nicht vorstellen. Es ist der Mix aus Artisten, Komik und Pferdenummern, der unser Programm ausmacht. Und was Tiere betrifft, möchte ich betonen: Wir haben noch nie etwas versteckt, unsere Türen stehen bei jedem Tiertraining offen. Manchmal sagen uns die Leute: «Wir glauben euch ja, dass ihr eure Pferde gern habt – aber sehen sie auch Gras und Weiden?»

Was entgegnen Sie?

In 90 Prozent aller Städte, in denen wir auftreten, gibt es Weidegang für unsere Pferde. Selbst wenn wir in der Stadt Zürich auftreten, fahren wir sie ins Albisgüetli auf die Weide. Unsere Pferde sind immer beschäftigt. Wenn jemand etwas von Pferden versteht und sie ein wenig beobachtet, wird er merken: Unseren Tieren geht es gut. Ich sage immer, mit den Tieren ist es wie mit Kindern: Sie brauchen Zuneigung, Liebe, aber auch Beschäftigung.

Vor kurzem wurde am TV die zweiteilige Dokusendung über den Circus Knie ausgestrahlt. Welche Rückmeldungen hat Ihre Familie erhalten?

Viele haben sich über den spannenden Einblick in unsere Zirkustradition gefreut. Ich persönlich finde es zwar immer etwas ungewohnt, mich selber am Fernsehen zu sehen und zu hören. Es war aber ein angenehmes Team, das mit uns gedreht hat. Da fallen einem die vielen Kameras weniger auf.

Es gab zum Film auch kritische Stimmen: Er sei zu oberflächlich, zu wenig kritisch, blende gewisse Personen aus.

Der Lead lag beim Schweizer Fernsehen. Die Verantwortlichen vom Sender haben die einzelnen Sequenzen zusammengeschnitten und waren für die Dokumentation als Ganzes verantwortlich. Es gibt bei einer solchen Produktion immer Sachen, die man selber anders machen würde, aber darauf hatten wir wie gesagt keinen Einfluss.

Nun steht die Winterpause an. Sind Sie froh, dass Sie jetzt kurz durchatmen können?

Froh würde ich nicht sagen: Das Abschiednehmen vom Team am Ende einer Saison habe ich schon immer als schlimm empfunden. Man nimmt Abschied von seiner eigenen Nummer, aber auch von der ganzen Crew und den Artisten, mit denen man ein halbes Jahr lang unterwegs war. In dieser Zeit wächst man wie eine Familie zusammen und weiss: Genau so wird die Show nie wieder sein. An der Dernière habe ich deshalb, seit ich denken kann, immer einen «Stein im Herzen». Meinen Kindern geht es genauso.

Wie erholen Sie sich jeweils nach der Tournee? Machen Zirkusartisten auch mal Ferien?

Ferien liegen diesen Winter nicht mehr drin – vielleicht nächstes Jahr (überlegt). Wobei, das sagen wir schon seit dreissig Jahren (lacht). Nein, im Ernst: Wir lieben unsere Arbeit und leben für den Zirkus, darum empfinden wir dies nicht als Stress. Das Proben geht nämlich jetzt direkt weiter.

Bereits für die nächste Saison?

Nicht nur. Meine Tochter Chanel tritt im Februar am New Generation Festival in Monte Carlo auf, und auch Ivan Frédéric und mein Mann Maycol Errani haben in Monte Carlo Auftritte. Das ist sozusagen die Oscarverleihung für Artisten aus der Zirkuswelt. Chanel wird dort die Nummer von dieser Saison, aber auch diejenige aus dem Programm vor zwei Jahren zeigen. Diese muss sie nun ein wenig auffrischen. Ich selber bin dort für einmal nur Assistentin. In der Manege bin ich nächstes Jahr wieder zu sehen – ich sage nur so viel: Überraschung!