Er war 50, sie 13

Als die 13-jährige Vanessa ihm in den 1980er-Jahren in Paris erstmals begegnet, ist der 50-jährige Gabriel Matzneff ein angesehener Schriftsteller. Ein markanter Glatzkopf, elegant gekleidet, hochgebildet. Ein brillanter Causeur, der auch von Präsident Mitterrand bewundert wird. Sowohl in privaten Gesellschaften als auch in Talkshows ist er ein gern gesehener Gast. Man schätzt seinen «metaphysischen» Blick auf die Welt.

Dass er 1974 in seinem Essay «Les moins de seize ans» (Die noch nicht Sechzehnjährigen) und auch in späteren Büchern seine Liebeserfahrungen mit Minderjährigen verherrlicht, stört damals niemanden. Auch nicht, dass er sich in Manila mit Knaben vergnügt. Im Gegenteil: Als er 1977 in «Le Monde» anlässlich eines Gerichtsfalls für die Aufhebung des Schutzalters plädiert, unterzeichnen seinen Aufruf Kulturgrössen wie Louis Aragon, Roland Barthes, Patrice Chéreau, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Gabriel Matzneff macht kein Hehl daraus, dass er findet, auch heute sollten Erwachsene wie bei den alten Griechen die erotische Initiation von Kindern und Jugendlichen übernehmen.

Als er Vanessa bezirzt, macht er ihr vor, dass er noch nie so jemanden wie sie kennen gelernt habe. Die Dreizehnjährige, die viel liest, bewundert seine mit Büchern vollgestopfte Klause und ist stolz darauf, dass er sie siezt. Sie sucht einen Ersatz für ihren rabiaten Vater, von dem sich ihre Mutter unlängst getrennt hat. Diese Mutter, in der Verlagsbranche tätig und beschwingt vom Geist der 68er-Bewegung, ist zwar zuerst argwöhnisch, lässt dem Treiben aber bald freien Lauf und bewirtet Matzneff gar bei sich zu Hause.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt



Sie nimmt ihm nur das Versprechen ab, ihrer Tochter nie Gewalt anzutun. Und so verbringen Vanessa und Gabriel jeden zweiten Tag im Bett des Schriftstellers und tauschen glühende Liebesbriefe aus. Das offenbar arglose Mädchen fühlt sich nie drangsaliert, sondern nur begehrt und bewundert.

Erst mit 47 Jahren sollte Vanessa Springora, nun ihrerseits Leiterin des Verlags, in dem Matzneff einst «Les moins de seize ans» publizierte, sich vom Trauma freischreiben können, das diese Liaison später bei ihr bewirkte. Ihr am 2. Januar in Frankreich erschienenes Buch «Le consentement» (Das Einverständnis) sorgte schon im Vorfeld für mediales Aufsehen, und am 3. Januar eröffnete die Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen den nunmehr 83-jährigen Autor, der in bescheidenen Verhältnissen lebt und vom Kulturministerium eine kleine Rente bezieht.

Sie brachte mit ihrem Buch den Stein ins Rollen: Vanessa Springora. Foto: Editions Grasset

Ihre Version der Geschichte zu publizieren beschloss Springora, nachdem sie diese – samt ihren Briefen an ihn – in Büchern Matzneffs wiedergefunden hatte, wo sie auch als Vanessa S. auftauchte. Sie beschönigt ihre eigene Rolle nicht, hält aber fest, dass dieser Mann ein «Ungeheuer» gewesen sei, der sie zwar sanft behandelt, doch über sie mit einer «violence sans nom» verfügt habe. Sie versucht zu verstehen, warum sie sich auf ihn eingelassen – und warum ihre Umgebung so gelassen darauf reagiert hatte.

Als sie während ihrer Beziehung zu Matzneff mit unerklärlichen Gelenkschmerzen und einem Ausschlag im Kinderspital landet, wird sie gynäkologisch untersucht. Sie gesteht dem Arzt, dass sie eine sexuelle Beziehung, aber Angst vor der Entjungferung habe, wonach dieser ihr mit einem Schnitt in ihr Hymen den Schritt zum vaginalen Sex erleichtert. Als anonyme Briefe bei der Polizei eingehen, die Matzneff belasten, wird dieser zwar befragt, kann aber wortreich alle Zweifel von sich abwenden. Es sei durchaus üblich, dass Prominente von Eifersüchtigen angezeigt würden, versichert man ihm gar.

«Es waren halt andere Zeiten»



Als Vanessa später erfährt, dass sie nicht der einzige Engel von Gabriel Matzneff ist, und sich von ihm abwendet, beschimpft er sie. Das Mädchen sucht Rat beim Kultautor Emil M. Cioran, einem engen Freund ihres Verführers. Der aber erklärt ihr, es sei eine «unermessliche Ehre», von jemand wie Matzneff «erwählt» zu werden, und ihre Aufgabe sei es, diesen Künstler «auf seinem kreativen Weg zu begleiten». Eine Weisung, die auch Ciorans Frau schweigend billigt.

Liest man dieses Buch, hält man es kaum für möglich, dass das alles wahr ist. Doch Matzneff, der noch 2013 für ein unverfängliches Werk mit dem Prix Renaudot ausgezeichnet wurde, streitet nichts ab. In einer Stellungnahme verwahrt er sich nur dagegen, dass Springora ihre Liebe nun in den Dreck ziehen und ihn «zerstören» wolle. Und andere Intellektuelle, die damals weggeschaut haben, bemühen sich heute, ihr Verhalten damit zu erklären, dass es halt «andere Zeiten» gewesen seien.