Gehts noch depperter?

«Die kleine Sprachsprechstunde» als Podcast:

Hören Sie sich «Die kleine Sprachsprechstunde» auch als Podcast auf Spotify oder auf iTunes an.

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Seit fast drei Jahren bemüht sich die kleine Sprachsprechstunde darum, das Bewusstsein für korrekten, klaren und anschaulichen sprachlichen Ausdruck zu wecken und zu schärfen. Natürlich nicht mit der Erwartung, dass meine Ratschläge überall befolgt würden. Das wäre eine naive Illusion. Schon in meiner eigenen Zeitung stolpere ich etwa immer wieder über das Grösste, Beste, Irgendwas «aller Zeiten», und draussen in der Welt wimmelt es weiter von falschen Apostrophen. Mir scheint fast, sie werden immer häufiger.

Einen Deppen-Apostroph habe ich genannt, wenn bei Genitiv-Konstruktionen vor dem s ein Häkchen steht, Stichwort: Oma’s Küche. Eine falsche Analogie zum Englischen, wo der sogenannte «sächsische Genitiv» orthografisch korrekt ist. Im Deutschen aber eben nicht, Omas Küche, ohne Apostroph, muss es heissen.

Kann man den Fehler noch steigern, geht es noch depperter? Allerdings. Kürzlich sah ich in einer Bäckerei, die sich auch noch «Uwe’s Weckle Laden» nennt – mit Apostroph und ohne Bindestrich, also doppelt falsch –, eine mit Kreide geschriebene Werbung für «leckere Croissant’s». Hier wurde tatsächlich das Plural-s mit Apostroph abgetrennt. Depperter gehts nimmer. Zum Trost für die Schweiz: Es war eine deutsche Bäckerei. Ich habe den Apostroph mit dem Finger weggewischt.

Also: Machen Sie es besser, machen Sie es richtig. Und vergessen Sie nicht: Sprache ist unser Schatz, hüten und pflegen wir sie!