Jetzt ist es offiziell: Kulturgenuss verlängert das Leben! Sie alle – als Leser unserer Kulturseiten und sicher auch fleissige Konsumenten der hier vorgestellten Kulturprodukte – können nicht nur von einem Distinktions- und Lustgewinn profitieren, sondern, statistisch gesehen, von messbar mehr Lebenstagen. Doch, doch, während Sie sich noch in einer öden Theatervorstellung quälen und fürchten, dass Ihre Lebenszeit gerade sinnlos verrinnt, gewinnen Sie vielleicht Jahre dazu!

Eine kurz vor Weihnachten publizierte britische Studie belegt dies eindrücklich. Analysiert wurde dort, im Rahmen eines umfassenden Forschungsprojektes zum Altern, ob sich der Besuch von Museen und Galerien, von Theatern, Konzerten und Opern auf das Sterberisiko auswirkt (der Gang ins Kino sowie die Lektüre von Belletristik wurden nicht berücksichtigt). Und ja, das tut er – sogar deutlich.

Der regelmässige Besuch kultureller Veranstaltungen korreliert mit einem deutlich gesenkten Sterberisiko.

6710 Frauen und Männer wurden über einen Zeitraum von 14 Jahren mehrfach zu ihren kulturellen Gewohnheiten und ihrem Gesundheitszustand befragt und auch untersucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim Studienbeginn 50 Jahre alt oder älter – im Durchschnitt 66 Jahre – und hatten unterschiedliche sozioökonomische, gesundheitliche, mentale und soziale Voraussetzungen. 54 Prozent waren Frauen. Am Ende der Beobachtungsperiode lebten noch 4709; fast ein Drittel war also gestorben.

Allerdings hatten jene Menschen, die ab und an – rund zweimal jährlich – ins Theater oder Museum gingen, ein um 14 Prozent verringertes Sterberisiko. Dieses Risiko sank gar um 31 Prozent, wenn die Studienteilnehmer sich häufiger aufmachten, um Kultur zu geniessen.

Wie aus der Infografik ersichtlich – aus der die Forscher bereits alle sozioökonomisch und anderweitig verzerrenden Faktoren, die die Lebenszeit verkürzen, herausgefiltert haben (daher das hohe Durchschnittsalter): Sterben müssen alle, und mit steigendem Alter reduziert sich, wenig überraschend, die Anzahl der Überlebenden. Während aber, als Lesebeispiel, unter jenen mit mehrfachem Kulturbesuch knapp 60 Prozent das gesegnete Alter von 90 Jahren erreichen, sind es bei jenen ohne kulturelle Ausflüge nur 40 Prozent.

Grafik vergrössern

Die Lebensverlängerung durch Kulturbesuche sei zwar vorderhand lediglich als Korrelation feststellbar und nicht als Kausalität, doch sei sie nicht mit anderen Ursachen wegzuerklären, unterstreichen die beiden Autoren der Publikation «The art of life and death», Daisy Fancourt und Andrew Steptoe. Fancourt erforscht am University College London (UCL) Zusammenhänge zwischen sozialer wie kultureller Teilhabe und Gesundheit, Steptoe ist am UCL Psychologieprofessor und Leiter des Fachbereichs Verhaltenswissenschaft und Gesundheit.

Es liege auf der Hand, dass bei Menschen, die genug Geld, Freizeit sowie die geistige und körperliche Fitness für Kulturbesuche besitzen, tendenziell eine höhere Langlebigkeit zu erwarten sei. Und dass die Sterberate höher ausfalle bei Leuten, die umständehalber weniger bis keine Kulturbesuche unternehmen – wie etwa solche mit diversen gesundheitlichen oder kognitiven Einschränkungen, oder auch Ärmere, Ungebildete, Einsame. Höher lag die Sterberate auch bei Männern und bei Singles. Aber selbst bereinigt um diese Faktoren zeigen die Zahlen, so Fancourt und Steptoe, bei den Kulturaficionados die oben zitierte signifikante Senkung des Sterberisikos.

Gemeinschaft und Lebenssinn



Tatsächlich bestätigen die zwei UCL-Forscher damit frühere Studien. Zum therapeutischen Benefit von kulturellem Engagement gibt es bereits eine Menge Material: etwa hinsichtlich der Prävention und Behandlung von Depression, Demenz, Stress und chronischen Schmerz.

Lebensverlängernd könnte, laut Fancourt und Steptoe, bei der Kulturrezeption auch der soziale Aspekt wirken: Ins Theater gehen die meisten beispielsweise nicht allein – und Einsamkeit ist ein starker Indikator für ein früheres Ableben (mehr dazu lesen Sie hier). Zudem würden durch den Kunstgenuss kognitive Reserven aktiviert, der emotionale Haushalt gepflegt und eine sitzende Lebensweise durch den Gang in eine Kulturinstitution zumindest temporär durchbrochen. Nicht zuletzt sei die Hinwendung zur Kunst oft mit einem grösseren Lebenssinn verbunden. Dieser wiederum werde mit einem gesünderen Immunsystem und gesünderen Verhaltensweisen assoziiert.

Seniorinnen und Senioren applaudieren bei einem Klavierkonzert in Pfäffikon. Foto: Keystone

Nun ist bis heute nicht ausdiskutiert, ob kulturelle Aktivität und unsere starken emotionalen Reaktionen auf Kunstwerke ein Symptom des evolutionären Fortschritts sind oder eher ein nutzloses Abfallprodukt der menschlichen Evolution. Zwei skandinavische Langzeitstudien aus den 1970ern bis zu den 1990ern legen freilich gleichfalls nahe, dass die Rezeption von Kultur, der Besuch von Museen, Konzerthäusern und dergleichen schützend wirken und ein längeres Überleben fördern.

Vielleicht laufen wir ja, just während wir bei der Betrachtung von Shakespeares «King Lear» oder einer Goya-Zeichnung dem Tod und auch unserer eigenen Sinnlosigkeit und Sterblichkeit ins Auge schauen müssen, Gevatter Hein ein Stück weit davon. Ein paar Hopserlängen zumindest.