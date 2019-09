McEwans tierischer Brexit

Ian McEwan, einer der bedeutendsten Autoren Grossbritanniens, leidet extrem unter dem politischen Chaos, das seit der Brexit-Abstimmung in seinem Land herrscht. «Wenn das Parlament geschlossen wird, sodass die Regierung in einem kritischen Moment nicht herausgefordert werden kann, wenn Minister schamlos lügen wie einst die Sowjetführer, wenn Brexiters in hohen Positionen die Katastrophe eines No-Deals geradezu herbeiflehen – dann muss ein Schriftsteller sich fragen, was er tun kann», schreibt McEwan auf seiner Website. «Es gibt nur eine Antwort darauf: schreiben», heisst es weiter.

Am 27. September erscheint bei Jonathan Cape die Novelle «The Cockroach» (Die Kakerlake). Darin erwacht der Held Jim Sands, ein «Durchschnitts-Niemand», eines Morgens und findet sich in den Premierminister verwandelt. Seine Mission: den «Willen des Volkes» um jeden Preis umsetzen.

McEwan kehrt gewissermassen die Kafka’sche Verwandlung eines Handelsreisenden in ein «ungeheures Ungeziefer» um. Er selbst nennt seinen Text eine politische Satire in alter Tradition. «Spott mag eine therapeutische Antwort sein, aber selten eine Lösung», schreibt er auf seiner Website. «Ein rücksichtsloser, selbstzerstörerischer, hässlicher Geist hat die Köpfe gewisser Politiker und Zeitungsverleger besetzt. Sie belügen ihre Anhänger. Sie drücken Verachtung gegenüber Richtern und Gesetzen aus. Sie wollen ihre Ziele über das Chaos erreichen. Was ist in sie gefahren? Eine Kakerlake oder zwei, fürchte ich.»

Beim Zürcher Diogenes-Verlag, in dem McEwans deutsche Übersetzungen erscheinen, ist eine deutsche Fassung der «Kakerlake» in Vorbereitung.