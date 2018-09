Politik in Feuchtgebieten

Theater Auf dem Silbertablett liegt ein Haufen überdimensionierter Penisse in Pink und Gelb, Grün und Orange – in unübersehbarer Eindeutigkeit, selbst wenn man oben in der Galerie des Theaters sitzt. Dieses präsentiert sich zum Saisonauftakt wie schon 2017 als Arena und greift das Thema Geschlechterkampf wieder auf. Dass sich die bunten Dinger auf dem Tablett bald als riesige, tropfende Neonmarker mit abnehmbaren Eicheln entpuppen und die Frau mit dem androgynen Pixie-Cut und dem dunklen Männer-Outfit damit als Erstes ausgerechnet «Cunt-Art» auf den Boden schreibt: Was für eine rotzfreche Verkehrung jener patriarchalen Symbolik, in der die Männer der Dame ihres Begehrens einen, hechel, Stift überreichen!

Das Thema ihrer Kunst

«Wenn es Frauen bislang nicht gelungen ist, ‹universelle› Kunst zu machen, weil wir im ‹Persönlichen› gefangen sind, wieso universalisieren wir dann nicht das ‹Persönliche› und machen es zum Thema unserer Kunst?» So zitiert US-Autorin Chris Kraus die Künstlerin Hannah Wilke in ihrem Kultroman «I Love Dick» von 1997. In der Bühnenfassung von Neumarkt-Regisseurin Friederike Heller und ihrer Dramaturgin Angela Osthoff steht diese Frage ganz am Anfang des zweistündigen Abends. Geschickter Kniff. Schliesslich erzählt das Buch nicht nur von emotionalen Stürmen, sondern löste solche auch aus. Das real existierende Pendant zur Titel­figur Dick (einem Literaturprofessor an der Universität Santa Barbara) fühlte sich seinerzeit gestalkt, erpresst und wollte Kraus’ Briefroman verbieten lassen. Eine frühe Einordnung in den Diskurskontext ist darum eine verbale Handreichung, für die man an der schweizerischen Erstaufführung von «I Love Dick» dankbar ist. Dankbar ist man zudem Hanna Eichel, Martin Butzke und Ulrich Hoppe.

Üben sie als Chris Kraus, Ehemann Sylvère (Hoppe) und angehimmelter Dick (Butzke) diese irr-imaginäre Ménage-pas-à-trois, wird sicht- und hörbar, dass in Kraus’ Dokument des Scheiterns einer Künstlerin und Liebenden, einer Frau, die ernst genommen werden will, auch eine romantische Komödie der Neunziger steckt. «Abstrakte Romantik», wie es mal heisst, und vielschichtige Ironie, die ­alberner aussieht, als sie ist. ­Comedy, Konzept, Kampf: kommt gut.

Da galoppiert etwa Sylvère splitterfasernackt bis auf seine weissen Socken durch die Arena und reflektiert über die «masturbatorische Passion», die in der «kranken Emotionsbrutstätte» ihrer «Mariage-à-deux» angeschwollen ist. Da philosophiert das Paar, theoretisch aufwendig, übers «Fick-Tionalisieren» und «Briefe Dick-Tieren», da wiegt sich Chris als sehnsuchtsvolle Emma Bovary in weisser Tur­nüre auf blumenumrankter Schaukel. Butzkes unberührte «Cowboy-Persona» hat für ihre Auftritte gar ein eigenes Podest, wo sie westerneske Songs klampft über Einsamkeit und «Jack, Jack, Jack Kerouac», der im Lied weg ist, wenn man «zum zweiten Mal guckt». «No Man Is an Island» hat der Hamburger Singer-Songwriter Peter Thiessen dazu nach John Donne komponiert. «Lieber Dick, keine Frau ist eine Insel-in», lautet Chris’ Variation.

Coole Cunt-Art

So spannen sie alle gegen Ende neonfarbige Schnüre durch die Arena. Kreuz und quer, von Zuschauer zu Zuschauer, als gelebte «Kultur der Schizophrenie» oder «visions of you – vision of me». Manche Klage über «Genderism» und strukturelle Erniedrigung, über das Gefängnis der Geschichte und Unfreiheit im Spätkapitalismus mag in Hellers Inszenierung verläppern wie die Farbtropfen der Riesenstifte. Sylvères Holocaust-Vergangenheit schrumpft schier zur Pointe. Und Chris’ «J’accuse» auf der blossen Brust ist ein billiges Femen-Imitat, denkt man erst. Bis man kapiert, wie viel Courage im flapsigen Quote steckt: coole Cunt-Art.

(Tages-Anzeiger)