«Wir können Mitte auch ohne Mutti»

Frau Zeh, haben Sie noch Vertrauen in die klassische Politik?

Natürlich! Es ist alles gut, auch und vor allem in Deutschland. Die Institutionen sind intakt, die Parteien, der Rechtsstaat. Es gibt nichts, was aus dem Ruder läuft. Umso bizarrer sind die Politikverachtung, die Abwendung vom System.

Woher kommt denn diese Wut?

Wir erleben eine unerfreuliche Wiederkehr von Fremdenhass, dazu eine strategische Überschreitung von sprachlichen Grenzen. Man geht immer genau so weit, wie es das Tabu gerade noch zulässt. Hat sich die Öffentlichkeit an das Wort «Asyltourismus» gewöhnt, kommt der «Vogelschiss», das lässt die Gemüter hochschlagen. Ich dachte selbst einige Male, ich muss einen Aufruf starten, habe aber die Füsse stillgehalten.

Warum?

Das endet oft in einem Lagerstreit: die Linken gegen die Rechten. Der Essay, der Aufruf, die Petition führen ja nicht dazu, dass sich die Leute vom Rechtspopulismus abwenden. Man denke nur an den Schriftsteller Uwe Tellkamp, der sich bei einer Diskussion in Dresden mit falschen Zahlen zur Einwanderung blamierte, die von Pegida hätten stammen können. Der Aufschrei danach hatte etwas Diffamierendes, und die Folge war, dass sich rechte Intellektuelle zur «Erklärung 2018» zusammenschlossen, die eine weitere Radikalisierung einleitete.

Liegt es an den sozialen Medien, dass man sich immer schneller über alles aufregt?

Bestimmt. Die AfD ist eine Partei, in der sich Einfluss auch daran misst, wer die grösste Reichweite auf Facebook hat. Die sozialen Medien sind keine Tools, sondern die Wirbelsäule der Partei. ­Daher wird sie sich auch weiter radikalisieren, und der Politiker, der etwas zu sagen hat, wird Björn Höcke sein. Der Mann ist ja inzwischen berühmt. Als er auf der Buchmesse auftrat, sperrten Hundertschaften der Polizei seine Lesung ab, das war, als ob Michael Jackson käme.

Ausser­parlamentarische Bewegungen sind ein Phänomen. Reichen die Mittel des demokratischen Parlamentarismus nicht mehr aus, um etwas zu verändern?

Es reicht eher die normale Sexyness einer Partei nicht mehr aus. Der Eindruck ist: Den Parteien laufen die Wähler weg, also machen wir jetzt eine ­Bewegung. Das ist schneller, flexibler, ­entspricht dem modernen Lebensgefühl besser als die Beständigkeit und Behäbigkeit einer Partei. Man darf nur nicht vergessen, dass Bewegungen dieser Art die Parteipolitik vielleicht ergänzen, aber sicher nicht ersetzen können.

Was wurde eigentlich aus der guten alten Mitte?

Das, was wir als Gegenposition zu rechts behandeln, ist nicht links, das ist ja die Mitte. Die Mitte ist ruhig, solange alles einigermassen läuft, die wird man nicht mit Plakaten an der Ecke sehen. Aber wenn sie glaubt, es ist etwas radikal bedroht, dann hat man schnell ein paar Hunderttausend Leute, die etwas verteidigen wollen. So wie kürzlich in Berlin, als eine Viertelmillion Menschen für Grundrechte und Demokratie auf die Strasse gingen. Das ist grossartig. In einer solchen Häufung hat sich die gesellschaftliche Mitte wahrscheinlich nicht mehr gerührt, seit es um die Entscheidung ging, ob Deutschland am Golfkrieg teilnehmen soll.

Und wie wird sich der Rückzug von Angela Merkel auswirken?

Ich würde das nahende Ende von Merkels Zeit als aktive Politikerin nicht überbewerten. Merkel hat in mancher Hinsicht gut regiert, vor allem war ihr Führungsstil neu und heilsam für die politische Szene. Aber wir können Mitte auch ohne Mutti. Auch das Ausscheiden eines Politikers ist ein ganz normaler demokratischer Prozess.

Fehlt es dem fortschrittlichen Lager vielleicht an Utopien?

Wenn man abkackt wie die SPD, gibt das ja auch Freiheit. Man könnte jetzt wirklich neu und innovativ denken. Was heisst «links» im 21. Jahrhundert? Wenn dann keiner mitmacht, ist das traurig. Aber noch trauriger ist es doch, es nicht einmal zu versuchen.

Die Sozialdemokratie ist überall in Europa im Niedergang. Denn Linkssein heisst heute nicht mehr Kampf gegen die grosse Ungerechtigkeit, sondern jede Minderheit in ihrer Identität ernst nehmen.

Ja, das Umschwenken der Linken auf Identitätspolitik hat vieles zersplittert. Vor allem aber hat die Sozialdemokratie es versäumt, nach dem Ende der Industriegesellschaft die Arbeiterklasse neu zu definieren. Es ist ja nicht so, dass wir in der digitalen Gesellschaft keine benachteiligte Gruppe mehr hätten. Aber als freiberuflicher Friseur, als Krankenschwester oder ewiger Volontär fühlt man sich vom Begriff des Arbeiters nicht angesprochen. Dabei ist Arbeit das ­Zukunftsthema. Es wird in der digitalisierten Welt nicht genug für alle geben, gleichzeitig steigt der Bedarf an Tätigkeiten wie Pflege und Kin­der­betreuung, die nicht angemessen zu bezahlen sind. Diese Faktoren muss man doch nur zusammenbringen, und man hat ein ­Modell für die nächsten hundert Jahre. Aber so etwas wird von der Sozialdemokratie nicht mal angedacht, im Gegenteil, sobald jemand ein Wort wie «Grundeinkommen» in den Mund nimmt, rennen alle schreiend davon.

Ihr Buch «Neujahr» handelt von einem Elternpaar, das sich gleichberechtigt gibt, aber daran scheitert. Der Mann hat Panikattacken, die Frau zieht es zu einem anderen. Ist unsere Gesellschaft nicht bereit für moderne Rollenbilder?

Wenn es kein Modell gibt, an dem man sich orientieren kann, wenn man der Erste ist, der etwas probiert – dann kommt man an eine Grenze. Weil man jeden verdammten Tag von Neuem überlegen muss, wer verdient das Geld, wer bringt die Kinder zum Arzt, das ist ein ständiges Ausverhandeln. Das finde ich prägend für unsere Zeit, wir stecken nicht nur politisch in einer Identitätskrise, sondern auch bei den Geschlechtern. Religion kann man wegemanzipieren, den patriarchalen Vater auch, aber wenn die Familienzusammensetzung, die Geschlechteridentität, die intimsten Dinge neu gedacht werden müssen, geht es ans Eingemachte.

Die Griechenland-Krise prägte ihre Kanzlerschaft: Angela Merkel mit dem griechischen Premier Alexis Tsipras. Foto: Keystone

Der gesellschaftliche Wandel, sagen Historiker, gehe nicht von den Intellektuellen und Politikern aus, sondern von denen, die im Privaten dafür sorgen, dass man sich die ­Hausarbeit teilt, gleichberechtigt lebt.

Ja, es gibt unbewusstes politisches Wirken. Am Ende wird vielleicht die Art, wie Mann und Frau ihr Leben privat gestalten, die grössere Veränderung bewirken als diejenigen, die eine Petition starten oder eine Sammlungsbewegung.

Sie leben seit zehn Jahren auf dem Land, in einem Dorf in ­Ostdeutschland. Ist dort das Leben seit der Flüchtlingskrise ein anderes geworden?

Bei mir nicht, weil die Leute in meinem Beisein ein bestimmtes Sprachverhalten unterlassen und Rücksicht nehmen. Ich weiss aber von Freunden aus anderen Dörfern, dass sich die Offenherzigkeit beim Äussern von Fremdenfeindlichkeit um den Faktor 10 000 multipliziert hat. Egal, in welcher Situation, es reicht, dass man im Café sitzt – und eine Frau mit Kopftuch läuft vorbei. Das ist schwer, denn man wäre von seinem Moralempfinden verpflichtet, einen krassen Streit vom Zaun zu brechen. Aber das geht im Dorfalltag ja nicht immer, man muss zusammenleben.

Gräben verlaufen nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen Stadt und Land. Sehen Sie das auch so?

Hier draussen sagen Eltern noch zu ihren Kindern: «Hör auf zu heulen, sonst fängst du dir eine.» Da gibt es noch ein paar Jahrzehnte Rückstand in der Entwicklung bestimmter Werte. Auf der anderen Seite hat das enorme Vorteile. Auf dem Dorf weiss man noch, was Hilfsbereitschaft und Loyalität bedeuten. Die Bindungen zwischen den Menschen sind stark, dafür interessiert man sich nicht so sehr für den Staat und seine Politik. Es werden wenig Nachrichten konsumiert, viele benutzen kein Internet.

Hat sich diese Kluft verschärft?

Als ich herzog, gab es noch nicht mal Internet. Da ist was passiert. Aber gleichzeitig wird sehenden Auges zugelassen, wie Infrastruktur sich in Nichts auflöst. Kein Wunder, dass sich die Leute von der Politik abwenden, wenn die letzte Regionalbahn gestrichen wird, der letzte Arzt die Praxis verlässt und die letzte Apotheke schliesst. Das wird wie die Neudefinition von Arbeit eines der grossen Themen der nächsten Jahrzehnte werden. Es kann doch nicht sein, dass in einem der reichsten Länder der Erde auf dem Land keine Schulbusse fahren.

Sie wurden als streitbare Intellektuelle bekannt, waren viel in Talkshows. Zuletzt wurde es aber ruhiger um Sie, woran liegt das?

Für meine Themen Bürgerrechte und Digitalisierung interessiert sich zurzeit niemand. Ich kann nur hoffen, dass den Leuten das Thema «Flüchtlinge» irgendwann zum Hals raushängt.

Sie selbst werden bald eine andere Bühne haben – Sie wurden zur ­Richterin für das Landesverfassungsgericht von Brandenburg gewählt.

Darauf freue ich mich sehr. Nicht nur, weil ich Volljuristin bin und es mein Traum war, als Richterin zu arbeiten, bis mir die Schriftstellerei dazwischenkam. Sondern auch, weil die kleinen Verfassungsgerichte zu Schlüsselinstitutionen werden. Wenn sie etwa über Klagen rechter Parteien entscheiden müssen, die darauf abzielen, die Arbeit in den Parlamenten aufzuhalten. Das ist eine schöne Möglichkeit, dem Land zu dienen, ohne parteipolitisch aktiv sein zu müssen.

