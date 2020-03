Die Zukunft auf dem Land wird unmenschlich

Der hagere Mann flitzt achtlos an einer Gruppe von Vernissagegästen vorbei, die vor dem bauchigen Eingang des Guggenheim Museum stehen. Der dunkel beschattete Blick – Rem Koolhaas’ Markenzeichen – zielt nach vorn, irgendwo in die Strassenschluchten Manhattans, die der Architekt einst so suggestiv in seinem Manifest «Delirious New York» beschworen hat. Ehrfürchtig blicken ihm die Wartenden nach, «that’s the man», flüstert ein bärtiger Brillenträger.

Schnell verschwindet die Gestalt hinter dem riesigen Traktor mit mannshohen Rädern, der vor dem Museum, mitten auf der Fifth Avenue, steht und auf die Ausstellung «Countryside, the Future» aufmerksam macht.

Seit zehn Jahren schon sammeln der Holländer, sein Thinktank AMO und Generationen von Studentinnen Daten, um den Zustand jener Flecken der Erde zu protokollieren, die zwar 98 Prozent der Fläche ausmachen, jedoch bisher kaum beachtet worden sind – das sogenannte Land. Koolhaas, dessen eigene Publikationen über Städte urbanistische Trendsetter waren, will mit dem Kraftakt dieser Ausstellung das Ruder herumwerfen, die Aufmerksamkeitsströme aus der Stadt lenken, die uns viel zu wenig bewusste ländliche Kehrseite ins Licht der Öffentlichkeit zerren.

Hier, in Frank Lloyd Wrights wundersamem Spiralbau des Guggenheim Museum, begann vor etwas weniger als einem halben Jahrhundert Koolhaas’ Karriere, als er 1978 seine New-York-Träume vorstellte. Das Buch «Delirious New York», Manifest und zugleich ein Liebesbrief an die Stadt in den 1970er-Jahren, machte den jungen niederländischen Journalisten, Drehbuchautor und Architekten beinahe über Nacht berühmt. Die Ausstellung «The Sparkling Metropolis» begleitete das Buch mit Zeichnungen von realen und imaginären Ansichten der Stadt, die Autorinnen waren Rem Koolhaas und seine Kolleginnen vom damals frisch gegründeten Office for Metropolitan Architecture (OMA), darunter auch Madelon Vriesendorp und Zaha Hadid.

Das hat wenig mit Natur oder gewachsenen Strukturen zu tun

Und nun setzt Koolhaas am gleichen Ort ein Schlusszeichen unter seine Laufbahn als Prophet funkelnder Städte – und singt das Lied vom Land. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet Frank Lloyd Wright, der Erbauer des Guggenheim, ein bekannter Hasser von Städten war. Man könnte auf die Idee kommen, dass hier Wrights naturverehrender Geist einen späten Triumph über Koolhaas’ Begeisterung für künstliche Strukturen erringe.

Doch so ist es nicht. Denn das Bild vom Land, das diese Ausstellung zeichnet, hat wenig mit Natur oder gewachsenen Strukturen zu tun. Je tiefer man ins Dickicht der angesammelten Fakten vordringt, desto deutlicher wird das Bild eines entfremdeten Umgangs mit dem, was wir Land nennen. Dort, wo die Städterinnen nicht hinschauen, während sie in ihren «Landliebe»-Heftchen blättern und den infantilen Träumen von naturnaher Idylle nachhängen, ist die Zukunft schon da. Und sie ist zum Teil erschreckend – die ruralen Gebiete dieser Welt sind ein liebloses, konzeptloses Hinterzimmer, von dem aus die Bedürfnisse der gierigen Städte bedient und organisiert werden.

Stalin verfolgt Besucherinnen auf einem Wägelchen

Die «Countryside» erscheint als ein endlos ausgedehntes Universum von spärlich bemannten Pflanzen- und Tierzuchtanlagen, von blinkenden Datenzentren digitaler Giganten, einsam vor sich hin ratternden Maschinenfabriken und riesigen Paketverteilungszentren. Überall entstehen gigantische Industrieanlagen, durch Codes und Algorithmen konzipiert, für robotische Bedienung optimiert. Sie gehorchen einer ganz eigenen, der menschlichen Vorstellung fremden Ästhetik, kilometerlange Koordinatensysteme im Schein vom flackerndem LED-Licht. Ob Farmen oder Wildnis, Ozeane oder Dörfer, alles Nichturbane wird in dieses moderne Versorgungssystem eingespannt, die Kalahari, das Great Barrier Reef und auch die Nevada-Hochwüste – dort stehen die Gigafabriken von Tesla.

Es ist eine überwältigende Daten- und Wissensmenge, welche Koolhaas und seine Armee von Mitstreiterinnen hier zusammengetragen haben. Die lange angekündigte Ausstellung – Koolhaas hat auch in der Schweiz mehrmals dazu Vorträge gehalten – wirkt mit ihren textlastigen Kojen und zahlenstrotzenden Montagen ein bisschen wie ein alter sowjetischer Weltausstellungspavillon. Entlang der spiralartig sich nach oben windenden Ausstellungsrampe des Guggenheim-Gebäudes wird alles im Eiltempo abgespult, Ideen und Epochen rasen vorbei, Figuren wie der deutsche Architekt Herman Sörgel tauchen auf, der Erfinder von Atlantropa, einem imaginären Verbund aus Afrika und Europa, für den man das Mittelmeer um 100 Meter absenken müsste.

Stalin verfolgt die Besucherinnen auf einem Wägelchen (ein kindlicher kuratorischer Einfall) und macht auf die grössenwahnsinnigen Pläne weiterer Diktatoren zur Neugestaltung der Landschaft aufmerksam. Er selbst versuchte, den Lauf der sowjetischen Flüsse umzukehren – und scheiterte. Libyens Ghadhafi legte einen künstlichen Fluss durch die Sahara an – die Arbeiten wurden unterbrochen, als er hingerichtet wurde. China verbindet die Welt mit einem riesigen Netz von Häfen, Autobahnen und Eisenbahnlinien – zu schade, dass ganze afrikanische Nationen deswegen unterdrückt werden.

In Katars Wüste produzieren eingeflogene Kühe Mozzarella

Gespenstischerweise passt die real existierende holländische Anlage Koppert Cress ganz gut zu diesen megalomanen Plänen. In riesigen Hallen werden dort junge Pflanzen nur so weit hochgezogen, bis sie unter rosa Licht Geschmack entwickeln und dann als Microgreens in die Restaurants verkauft werden können. Und auch der Stall in der Wüste Katars passt, mitten im sandigen Nirgendwo, wo in der grössten Anlage der Welt die eingeflogenen 4000 Kühe Mozzarella für den Export produzieren.

Es fällt auf: Koolhaas’ «Land» ist ein sauberer, bunt beleuchteter Ort – etwas unmenschlich, aber effizient. Schlecht bezahlte migrantische Früchtepflückerinnen oder hungernde afrikanische Hirtinnen kommen in diesem Universum nicht vor. Die Kühe in Katar schuften brav in ihren Boxen. Chinesische Bäuerinnen pendeln von vertikalen Wohnsilos in horizontale Farmanlagen.

Koolhaas, der einer noch fortschrittsgläubigen Generation angehört, meint die Zukunft im Titel seiner Ausstellung ernst. Er möchte an die heilende Kraft des Wissens glauben und kann seine Bewunderung für die posthumane Architektur kaum verbergen. «Fantastisch schön» seien diese von Maschinen für Maschinen gebaute Strukturen, sagt er im Gespräch, er schwärmt von «atemberaubender Banalität», um dann sogar «das neue Erhabene» in diesen rosa und grün schimmernden Gewächshäusern und Datenzentren zu orten.

Passend zu dieser spirituellen Begeisterung, fragt im Guggenheim am Schluss eine Wandaufschrift: «Kann das heutige extreme Know-how mit Güte kombiniert werden?» Die Ausstellungsmacherinnen hoffen offensichtlich auf ein Ja. Die Besucherin schaut auf das ferngesteuerte Traktormonster vor der Tür – und zögert.

«Countryside, the Future», Solomon R. Guggenheim Museum, New York. Bis 14. 8.

Hinweis:

Dieser Artikel erschien zuerst am 8. März, dem Weltfrauentag. Aus diesem Anlass verwenden wir darin – wo immer möglich – statt des generischen Maskulinums das generische Femininum. Zum Beispiel: Patientinnen statt Patienten.



