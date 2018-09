Malte Balthus sexistisch? Drei Frauen nehmen Stellung

Sich frei träumen

Von Simona Pfister

Es riecht nach warmem Staub, das Zimmer hat sich den ganzen Tag über aufgeheizt, und noch immer sticht die Sonne zwischen den Vorhängen hindurch. Das Atmen fällt mir schwerer, ich werde müde, aber sollte mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Ich könnte trotzdem die Augen schliessen, träumen, an irgendetwas anderes denken, nur ganz kurz, überlege ich. Doch ich würde diesem Zimmer wohl nicht entkommen, der Zeit, mir selbst.

Ich beneide Thérèse. Sie kann noch träumen, ganz frei. Sobald ich sie ansehe, sehe ich diese Freiheit; ihre Freiheit, sich wegzudenken, wann immer sie es will, eine bewusste Selbstvergessenheit. Mir kam diese Fähigkeit irgendwann abhanden, ich kann nicht einmal sagen, wann. Vielleicht mit vierzehn, fünfzehn? Ich muss wenig älter gewesen sein als Thérèse auf dem Bild. Ihr aber bleibt diese Möglichkeit erhalten; sie bleibt für immer in jenem magischen Alter, in dem man selbstvergessen träumen kann und sich seiner selbst doch schon bewusst ist. Das Alter, in dem man abwesend in einem Traum sein kann, aber präsent bestimmt, wann es Zeit dafür ist und worum es darin gehen soll. Dieses Alter, in dem man wechselt zwischen dem unbefangenen Sein eines Kindes und dem erwachsenen Sich-im-Sein-Beobachten.

Nur wenn ich mir Balthus’ «Thérèse rêvant» ansehe, erinnere ich mich an diese Zwischenzeit. Ich erinnere mich an das Mädchen von zwölf, dreizehn Jahren, das ich einst war: das Mädchen, die junge Frau, die vor dem Spiegel steht und sich überlegt, wer sie eigentlich ist, wie sie aussieht, was sie kann, was sie will, was sie muss, die genau weiss, welche Kleider sie tragen und wie sie die Haare haben will. Die sich nach der Bewunderung der anderen sehnt und die begreift, was das Wort «Attraktivität» bedeutet. Aber zugleich erinnere ich mich auch an das Mädchen, das nur Mädchen ist, das das alles wieder vergessen kann, manchmal für Stunden, manchmal für Tage. Ein Mädchen, das einfach nur Kind ist, ohne sich selbst gewahr zu sein, das unbefangen spielt, herumliegt, träumt.

Und es war nur dieses Mädchen, das den zeitverlorenen, kindlichen Zustand des Träumens willentlich herbeiführen konnte; sich hinsetzen und bewusst bestimmen konnte, sich selbst zu vergessen. Sie konnte noch träumen wie ein Kind – und doch nicht mehr wie ein Kind, weil ihr dieses Träumen nicht unbemerkt und ständig geschah, sondern sie über diesen Zustand selbst entschied, um ihn und um sich selbst wie eine Erwachsene wusste. Manchmal waren ihre Träume ebenso selbstbewusst und selbstbestimmt, von Bewunderung und Anziehung geprägt, erotisch. Manchmal waren sie aber auch unschuldig, unbewusst, unbestimmt im Nichts mäandernd. Damals war beides möglich, gleichzeitig und abwechselnd. Diese Ambivalenz, ich habe sie gehasst, diesen Status zwischen Mädchen und erwachsener Frau, zwischen Sein und Beobachten im Sein. Ich war trotzig, ohne zu wissen, warum.

Das Gemälde von Thérèse erinnert mich an diese Zeit, weil es Thérèse darin festhält: Sie ist zugleich Frau und Mädchen. Ihr Ausdruck ist eigensinnig, sie hat die Präsenz und die Gesichtszüge einer Erwachsenen, unabhängig, sich selbst bewusst, selbstbestimmt. Sie wirkt, als wisse sie, dass sie angeschaut wird, und wolle zeigen, dass sie es leid ist, angeschaut zu werden. Auch ihre Körperformen sind nicht die eines kleinen Kindes, die Beine zu lang, eine Andeutung von Brüsten, Taille und Hüften sichtbar. Doch sind ihre Glieder auch zu dünn, zu ungelenk, alles zu vage, als dass man sie erwachsen nennen könnte. Sie ist eben auch noch ein Kind, und so sitzt sie da: ein Kissen im Rücken, ihre Hände auf dem Kopf verschränkt, die Beine angewinkelt aufgestellt, eines auf dem Stuhl, eines auf dem Boden. Sie scheint im Ganzen so zu sitzen, wie es eben gerade noch am bequemsten für sie auf diesem Korbstuhl war, müde und angestrengt von dem stundenlangen Posieren. Sie wirkt, als würde sie nicht bemerken, dass man ihr unter den Rock sehen kann, auf ihre Unterhose, zwi-schen ihre Beine. Wäre sie älter, würde ihr das nicht mehr passieren, sie würde ihre Scham stets spüren. Sie würde das Wissen um den Betrachter nicht mehr vergessen können, um sich selbst als Betrachter.

Hier aber ist sie zwischendrin, zwischen Mädchen und Frau, und so ist auch ihr Träumen: Einerseits scheint Thérèse auf dem Bild völlig weg, vollkommen enthoben, jenseits der Zeit und des Raumes, ganz in ihrem Traum, wie ein Kind, losgelöst von der Aussenwelt. Andererseits wirkt dieser Zustand nicht zufällig; sie scheint ihr Träumen, ihren Traum selbst zu bestimmen, nicht unabsichtlich entschwunden zu sein, sondern sich selbst bewusst vom Raum, vom Betrachter ab- und etwas anderem zuzuwenden. Und niemand weiss, an was oder wen sie nun denkt, warum und wozu, der Betrachter bleibt aussen vor. So ist sie zwar anwesend für seinen Blick, präsent in ihrer bewussten Abwendung, aber ihm durch genau diese Abwendung zugleich entzogen. Sie sitzt in diesem stickigen Zimmer und ist doch frei an einem anderen Ort. Schon die schiefe Perspektive des Bildes macht Thérèse zur Entscheidenden – nicht den Betrachter. Der Tisch, der Stuhl, die Gegenstände sind seltsam verzerrt in seinem Blick, der Raum ist nicht für ihn da. Vielmehr bildet Thérèse das Zentrum, und sie hat entschieden, den Betrachter, sich selbst zu vergessen, um zu träumen.

Dieser Zwischenstatus wiederholt sich in der Katze im Vordergrund, überhaupt trägt das Tier Thérèses Gesicht, erscheint als ihr Alter Ego – hatte ich mit zwölf nicht auch eine Katze, über die ich dachte, sie sei wie ich? So ist das Tier auf dem Bild genauso abwesend und selbstvergessen wie Thérèse in ihrem Träumen: Es trinkt Milch vor unseren Augen, ist damit festgehalten in einem für jedes Tier besonders verwundbaren – man könnte sagen: kindlichen – Augenblick. Doch zugleich zeigt die Körperhaltung des Tieres, die Spannung in seinem Schwanz, dass die Katze um ihre Situation weiss. Sie ist im Augenblick anwesend, sich selbst bewusst und bestimmt deswegen selbst, wann sie wieder davon will. Sie ist auf dem Sprung. Das Tier ist damit genauso anwesend-abwesend wie Thérèse.

Zwischendrin, bewusst und vergessen, anwesend und abwesend, das bin nun auch ich. Ich sitze zwar immer noch in der dicken Luft, zurückgelehnt in meinem Stuhl, aber meine Gedanken sind nun ganz woanders, bei diesem Bild, bei Thérèse, frei. Ich werde wieder Thérèse, wenn ich sie anschaue; nicht nur als Erinnerung an mein zwölfjähriges Ich, sondern weil ich die Zeit und mich selbst vergesse. Ich werde tatsächlich sie.

Und Balthus? Erst jetzt fällt mir der Maler ein. Vielleicht ging es ihm ähnlich. Womöglich identifizierte er sich ebenso mit Thérèse wie ich heute. Vielleicht gelang es ihm beim Malen von Thérèse und ihrer Katze, wie mir beim Betrachten, diese bewusste Selbstvergessenheit zu spüren, die beide Figuren prägt. So fing er gerade mit elf Jahren zu malen an, als seine geliebte Katze Mitsou verschwand, malte dann immer wieder Katzen und adoleszente Mädchen, war fasziniert von Lewis Carrolls «Alice im Wunderland», der Geschichte eines kleinen Mädchens, das selbst bestimmt, dass es dem Kaninchen in seinen Bau folgt und sich dann in Träumen verliert. War die künstlerische Beschäftigung mit diesen Motiven also ein Weg für ihn, ihre abwesende Anwesenheit, ihre anwesende Abwesenheit in sich zu wecken? Oder wollte er etwas ganz anderes wecken?

Seit ich von einer Petition gelesen habe, die das Bild für zu sexuell aufreizend, ja pädophil befand und es mit Warnschildern versehen wollte, kann ich es nicht mehr nur als Einstieg zu adoleszentem Träumen sehen. Jetzt werde ich den Gedanken an all das nicht mehr los, was man auch noch zu Thérèse und Balthus finden könnte. Ich muss an einen alten Mann denken, der ein pubertierendes Kind in einer Masturbationsfantasie malt und sich daran sexuell ergötzt. Die Milch leckende Katze repräsentiert auf einmal nicht mehr Thérèses Zwischenstatus, sondern ihre Unterdrückung, ein Haustier, das der Maler zum (sexuellen) Vergnügen hält. Mir fällt das Bild «Frau mit den weissen Strümpfen» von Gustave Courbet ein – dem Maler, den Balthus als eines seiner Vorbilder nannte: Darauf trägt eine Frau fast die gleichen Schuhe wie Thérèse und positioniert ihre Beine, im Gras liegend, ähnlich – nur offensichtlich mit Absicht und ohne Unterwäsche. Ist Thérèse also nicht selbstbewusst selbstvergessen, sondern Opfer von Balthus, der sie dazu zwingt, mit offenen Beinen zu posieren, und sie so einem sexuellen Blick aussetzt? Wiederhole ich gar diese Gewalt, indem ich mich an dem Bild erfreue?

Oder tue ich Thérèse Gewalt an, gerade wenn ich sie als Opfer von Balthus sehe, als ein Mädchen, das selbst in seinem Träumen von einem Mann bestimmt ist? Und kann ich sie vielleicht nur darum auch als Sexobjekt sehen, weil meine Augen sich durch unzählige Gemälde und Werbeanzeigen daran gewöhnt haben, dass Frauen hauptsächlich so gezeigt werden?

Ich kann nur noch in Fragen denken, weil mich das Bild auf neue Weise in eine Ambivalenz stürzt. Ich bin erneut Thérèse, zwischendrin, zwischen der unschuldig-kindlichen Freiheit und dem auch sexuellen (Selbst-)Bewusstsein einer Erwachsenen. Ich kann mich mit Thérèse identifizieren und Balthus diese Identifikation unterstellen. Ich kann mit ihm zurückkehren in diese magische Zeit, in der bewusstes Träumen möglich ist wie nie zuvor und danach – und schaue damit als Kind in Thérèse, träumend, auf ihr Bild. Oder der Blick verliert seine Unschuld, und ich sehe das Gemälde und Thérèse nur noch als sexuelles Objekt eines erwachsenen Mannes; ich sehe nur noch Beobachten und Beobachtet-Werden und schaue dann als Frau in Thérèse auf ihr Bild, als Frau, die den ewigen Blick, sich selbst niemals vergisst.

Thérèses Ambivalenz wird auf doppelte Weise zu meiner eigenen, zu derjenigen der Erwachsenen, die das Gemälde ansehen: Zuerst ermöglicht das Betrachten, gerade weil Thérèse halb erwachsen und halb Kind ist, dass wir Erwachsenen uns in diese Zeit des Übergangs zurückträumen. Sie ist uns gerade nahe genug, dass wir uns wieder daran erinnern, wie es war, als wir uns bewusst vergessen konnten, sodass wir uns tatsächlich auf kindliche Weise in diesem Erinnern vergessen. Wir werden die adoleszente Thérèse, die bewusst bestimmt, dass sie träumt, wenn wir bewusst bestimmen, uns auf das Bild einzulassen.

Wenn wir es dann zu deuten versuchen, können wir einerseits glauben, dass es auch Balthus um diese Identifikation ging, um das Zurückgewinnen des Träumens. Andererseits wird – gerade dank der Referenz auf sexualisierte Frauendarstellungen – auch ein anderer, ein sexueller Blick auf das Gemälde möglich, der abstösst und schockiert. So sind wir als Betrachter erneut zwischen kindlichem und erwachsenem Anschauen hin- und hergerissen, zwischen dem Blick des Träumens und demjenigen des Beobachtens; nicht nur über eine Identifikation, sondern auch in der Interpretation.

Damit bewirkt «Thérèse rêvant» etwas, was wir nur ungern zulassen: Wir sind verwirrt, unentschieden, ratlos. Wir taumeln und werden trotzig.

Simona Pfister ist Religionswissenschafterin und freie Autorin.

I want to be dirty and kind

Von Lara Konrad

Wenn ich Thérèse ansehen soll, weiss ich auf einmal nicht, wie, denn früher oder später wird die Wirklichkeit von anderen immer auch zu der eigenen Wirklichkeit. Ich bin allein damit, wie ich die Welt meine, ich möchte bloss erklären, wie jeder von uns die anderen überhöht, obwohl wir alle doch nichts anderes tun als leben.

Ich will sie ansehen und niemanden brauchen. Ich will sie ansehen und an die Orte und die Stille denken, die in ihr und nach ihr existierten. Nicht alles, was der Erinnerung wert ist, muss bedeutsam enden. Ich will mich in meinem Kopf an vielen Orten aufhalten und daran erinnert werden, dass alles immerfort stirbt. Denn nur dann werden wir eins mit den Orten, die kostbar sind. Es ist die Vergänglichkeit der Dinge, die uns bezeugt, ewig zu sein. Deshalb verändert uns die Vergangenheit am meisten. Ich will den Ausdruck ihres Körpers betrachten und daran erinnert werden, dass auch ich einmal jung war. Und an die Art, wie wir innehalten, bevor uns bewusst wird, dass wir körperlich jedem gehören. Nicht uns selbst.

Und vielleicht verspricht nichts davon wirklich die Idee von Jugend, denn in gewisser Weise, denke ich, sind wir niemals frei. Doch weiss ich, wie sich diese Gelassenheit angefühlt hat. Dieses Pulsieren des Blutes, das sich warm und bedingungslos und gegenwärtig anfühlt, und vielleicht können wir niemals stärker wir selbst sein als in diesem Augenblick. Sind wir immer nur dann frei, wenn wir wir selbst sind? Bin ich am wahrhaftigsten ich selbst, wenn ich allein bin oder in einem Raum voller Menschen? Ich glaube, das Schwierigste am Leben ist die wahrhaftige Existenz, und es gibt Tage, da weiss ich schon, wie alles enden wird.

Ich will sie ansehen und an das erinnert werden, was uns beide menschlich macht. Ich will sie wollen, ohne dass es bedeutet, ich sei schlecht oder die Welt sei schlecht. Warum können wir nicht für eine Weile etwas empfinden, ohne dass es für immer bedeutet, dass wir nur schlecht sind oder gar nichts? Können wir nicht beides sein und dennoch so erscheinen, wie wir ursprünglich sind? Ich will wissen, was es heisst zu begehren, ohne andere Definitionen von anderen und ohne anzunehmen, Verlangen müsse jedes Mal mit dem gleichen Ende beginnen. Ich will sie wollen und damit zugeben, dass ich schmutzig und sonderbar bin und dadurch bloss wie jeder andere. Ich will sie wollen, weil mein Körper sich wegen ihres Körpers so anfühlt, wie ich mich fühlen sollte, und weil ich deswegen anfange, meinen Körper um seinetwillen zu wollen. Ich will sie wollen und daran erinnert werden, wie es ist, fähig zu sein, Fremde unbemerkt innehalten zu lassen. Wie es ist, selbst Grund genug für jemanden zu sein, die Zeit zu vergessen, einfach weil es Zeiten gab, da ich das konnte.

Ich will an den Sommer in der dritten Klasse erinnert werden, als meine beste Freundin und ich uns überall geküsst haben, weil es Spass machte. Und weil die Tage im August so lang sind, wenn wir Kinder sind. Ich will an ihre dunkelblauen Bettlaken erinnert werden, an die Pferde draussen vor ihrem Fenster, an die Tür, die wir nicht abschliessen konnten. Wie ich nackt auf ihren nackten Körper kletterte, ohne zu begreifen, dass man es mit ihm treiben konnte. Er war bloss vertraut und sicher. Ich will daran erinnert werden, dass ich sie gernhatte, weil sie das Gleiche fühlte. Dass wir Mädchen und unsichtbar waren und dass wir nichts wussten. Und dass ich niemals aufhören werde, die gleiche unerklärliche Zärtlichkeit zu empfinden, wenn ich vor etwas ebenso Lebendigem und Lebendem stehe. Und dass es vielleicht genau dieser Moment ist, bevor ein Mädchen zur Frau wird, in dem mir das Leben immer am realsten und unendlichsten erscheinen wird.

Ich sehe, wie die Katze die Milch schleckt, und will mich antörnen lassen, während ich an die Körper denke, die zu erleben ich wissentlich entschieden habe. Ganze Münder sind in mein Innerstes gedrungen, und ich wollte sie nicht mehr gehen lassen. Und ich denke, nichts sonst kann diese Gleichzeitigkeit von Glück und Einsamkeit bedeuten. Ich will, dass mein Mund sich nass und anders anfühlt, und für einen Moment ans Ficken denken, denn es geht nicht um sie. Es geht um meine Vergangenheit. Und darum, dass Ficken nicht nur mit Ficken zu tun hat. Es geht darum, wie wir beginnen und wie wir enden. Und wie wir alle unausweichlich werden, sobald wir erlauben, ein Teil voneinander zu werden. Ich will mir vorstellen, mich mit ihr hinzulegen, denn es gab Momente, da habe ich neben Frauen gelegen, durch die ich mich wie ein guter Mann fühlte. Ich will, dass sie mich will, denn es gibt Tage, an denen wir auf die gleiche Weise existieren. Ich will ihr zwischen die Beine schauen und daran erinnert werden, wie es ist, von den Männern begehrt zu werden, die ich geliebt habe. Denn ich denke, so verhält es sich mit der Begierde, sie führt uns immer wieder zu uns selbst zurück.

Ich will noch einmal zur Katze zurückkehren und an die Geduld einer Zunge denken. Ich will daran denken, wie ich zum ersten Mal Unica Zürn gelesen habe und wie das Mädchen im Buch nachts in den Keller hinuntersteigt, um zu sehen, wie es sich anfühlt, den Hund zwischen ihren Beinen lecken zu lassen. Und wie unglaublich schön ich dieses Bild noch immer finde, weil es beweist, dass wir auch miteinander bei uns selbst sein können. Als ich mich zum ersten Mal selbst befriedigt habe, war ich 27, vielleicht 28, und ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Dort, wo ich aufgewachsen bin, blieben wir alle Kinder, bis man uns für jenen Mann für geeignet hielt, der für immer unser Mann sein würde. Unsere Zukunft hatte immer eine Zukunft, und ich weiss, dass woanders auch andere Dinge geschehen. Früher sagte ich zu Freunden, dass ich mich nicht selbst zu befriedigen bräuchte, denn ich hatte immer Männer. All diese Männer, ohne zu wissen, wie es sein würde, in einem Körper zu leben, der der eigene Körper ist. Als ich zum ersten Mal in meiner Hand gekommen bin, dachte ich, alles sei möglich, und ich glaube, das wird sich niemals ändern. Es geht nicht darum, dass ich davon ausgehe, irgendeine Art von Freiheit erreicht zu haben. Es geht um die plötzliche Abwesenheit von einfach allem. Und die Anziehungskraft dieser Abwesenheit, die sich gewaltig und gewöhnlich zugleich anfühlt. Ich hatte mit zwölf Menschen geschlafen, und erst jetzt lernte ich, dass die Aussenwelt immer eine unabhängige Verpflichtung gewesen war. Menschen glauben, sie könnten andere Menschen besitzen und hätten schon andere Menschen besessen, und ich hatte mich auf ähnliche Weise besessen und berechtigt gefühlt. Doch was beweist unsere endlose, austauschbare Individualität mehr als die Fähigkeit unserer eigenen Hände, uns kommen zu lassen, uns enden zu lassen? Ich denke, Thérèse und ich und jeder andere werden auf ewig ohne Besitzer sein, denn niemand sonst kann uns mit derselben Absicht bestehen lassen. Und das ist so absurd tragisch. Aber ich bin auch dankbar.

Ich will zu Bett gehen und frühmorgens zu ihr zurückkehren. Ich will mich auf dem Boden des Badezimmers selbst befriedigen, weil alle noch schlafen, und manchmal ist das der einzige Grund dafür. Ich will an ihren Schritt denken und an zu Hause, das immer ein gutes Zuhause gewesen ist. Ich will an unseren bleibenden Zustand der Obdachlosigkeit denken, sobald wir einmal den Mutterleib verlassen haben, und das muss das grundlegende Wesen unserer täglichen Suche nach Abhängigkeit sein. Denn ich schwöre, ich weiss nicht, was ich sonst will oder zu brauchen glaube, ausser mich in einem anderen Körper niederzulassen, der mich leben lassen will, so gut, wie ich nur kann. Jeder Mensch wird dich lieben. Aber einige werden dich nur so lange lieben, bis sie merken, dass du einfach besser bist. Und ich behaupte nicht, dass ich nicht auf die gleiche Weise geliebt habe.

Ich will, dass Männer sie ansehen und erkennen, dass ich sterbe. Ich will an diese Männer denken und glauben, dass ich dasselbe täte. Ich will, dass die Menschen sie ansehen, ohne zu denken, dass alles verdorben ist. Ich will sie weiterhin wollen, denn ich halte ihre Schönheit für banal genug, um sie bis ans Ende zu lieben. Ich will, dass die Menschen sich daran erinnern, dass wir oft nur sehen, was wir sehen wollen, und dass wir das so oft vergessen. Wir lassen die schlechten Dinge nicht hinter uns. Doch ich glaube, wir wenden uns ab, sobald wir befürchten, sie könnten uns Schreckliches über unsere Vergangenheit, mehr noch, unsere Zukunft lehren. Wollen wir nicht alle immer bloss besser werden, ohne unser Wesen zu verändern?

Ich will, dass wir Körper wollen, ohne den eigenen zu vergessen. In was für einer sanfteren Welt wir doch leben würden, wenn es damit anfinge, anstatt immer so zu enden. Ich will ihre geschlossenen Augen ansehen und mich daran erinnern, dass dies das Erste war, was ich sah, und das Eine, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Ich denke, es gibt sämtliche Arten von Menschen, die wollen, dass andere das Offensichtliche zuerst wahrnehmen. Das Offensichtliche, das sie am abstossendsten finden wollen, aber insgeheim immer am schönsten finden. Ich schere mich nicht um ihre sichtbaren Möglichkeiten, und ich weiss, warum gewisse Menschen das nicht werden verstehen wollen. Ich sehe sie an, und sie lässt mich in Frieden leben, weil nichts von alldem die Wirklichkeit meiner inneren Bedeutungen gefährdet. Gewisse Dinge habe ich nur empfunden, weil ich mich dafür entschieden habe, innerhalb dieser Dinge zu existieren, nicht nach ihnen. Es ist die Abwesenheit ihrer Augen, die mich am längsten begleitet, denn ohne den Blick eines Fremden wird ein Fremder stets ein Fremder bleiben. Und ich frage mich kurz, ob andere die gleiche Art von Nähe empfunden haben, die das Alleinsein in seiner sanftesten Barmherzigkeit einlädt. Manchmal denke ich, das Leben ist am schönsten, wenn wir fähig sind, uns nach etwas zu sehnen, ohne irgendwo anzukommen.

Ich will, dass sie weiter existiert, ohne dass das bedeutet, sie bedeute alles oder nichts. Oder dass wir so tun sollten, als hätten wir eine andere Art von Geschichte geschrieben. Es gibt so vieles, was ich sagen möchte, und ich denke, es ist vor allem ihre Gelassenheit, die sie alterslos und zu jedermann macht. Ich will an den Lauf menschlichen Verlangens denken und meine Gedanken verrotten und spriessen fühlen, denn nur das bedeutet, dass ich leben werde. Ich will, dass sie in mir bleibt – der Mensch, das Kind, die Frau, die mich eine Ewigkeit innehalten liess, weil sie es konnte. Ich will sie mit dem Blick ansehen, der immer mein eigener gewesen ist, und währenddessen fährt sie fort, mich zu verändern, denn das wird sie.

Ich will sie vergessen, damit ich mich an sie erinnern kann. Ich will mich an sie erinnern und an all die abstossenden und schönen Dinge denken, die ich gesagt habe, und ich hoffe, mein Verstand wird niemals zögern. Ich will, dass sie die Nostalgie bleibt, die sie ist, und dass sie über den endlosen Orten bleibt, zu denen meine Erinnerung beschliesst zurückzugehen. Denn all diese Orte der Vergangenheit strahlen eine bedeutungsvolle Zukunft aus, die meine Zukunft sein wird. Ich fürchte mich vor der Zeit, doch Zeit ist meine einzige Hoffnung zu leben. Ich will mich an sie erinnern, ohne dass Frauen denken, ich sei einsam, und Männer denken, ich müsse mich ändern. Ich will, dass sie das Kind bleibt, das wir sind, während ich die Frau bin, die entscheidet zu leben. Ich will weiterleben, ohne die Reinheit des Wartens misszuverstehen. Ich will, dass jede ihrer Bedeutungen gleichermassen liebenswert und abstossend ist, denn nur dann können wir einander von oben betrachten, ohne die Gedanken anderer mit unseren eigenen zu verwechseln. Ich will erschöpft sein, weil ich sie erschöpft habe und weil letztlich jeder Körper ein Ende finden muss.

Ich will, dass sie weiterhin allein in diesem Raum ist, und ich will, dass sie sich weiter der Aussenwelt bewusst ist, die ich bereit bin zu geben. Und für eine Weile will ich, dass sie genau hier bleibt, weil sich das so nach Zuhause anfühlt.

Von Lara Konrad erschien das Buch «Mother, We All Have Been Lonely and Lovely Places». Aus dem Englischen von Jennifer Segebrecht.

Tod den Heuchlern!

Von Catherine Millet

Was für eine lange, eigenwillige Karriere: Gleich in seiner ersten Ausstellung 1934 zeigte Balthus – geboren zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1908), gestorben Anfang des 21. (2001) – in der später legendär gewordenen Pariser Galerie von Pierre Loeb seine provokantesten, rätselhaftesten und bis heute berühmtesten Bilder, seine Hauptwerke. Drei dieser Gemälde sind nun in einer Retrospektive der Fondation Beyeler zu sehen: das Porträt eines züchtigen, aber maliziösen Mädchens mit dem Titel «Jeune fille en costume d’amazone», die grossformatige hypnotische Strassenszene «La rue» und das tagträumerische Gemälde «Toilette de Cathy».

Nur in einem Hinterzimmer, hinter einem Vorhang, bekamen Besucher damals, 1934, das skandalträchtigste Bild zu sehen: «La leçon de guitare». Der rücklings gebeugte Körper eines Mädchens liegt, der Rock bis über den Nabel hochgerutscht, wie der Leichnam Christi in einer Pietà-Darstellung auf dem Schoss einer jungen Frau mit spitzen Brüsten; die Finger der Lehrerin umgreifen, ganz nah beim unbehaarten Geschlecht, die jungfräulichen Schenkel der Schülerin, die Gitarre liegt auf dem Boden.

Sehr junge Frauen und kleine Mädchen, nackt, von vorn und trotzdem wie abwesend wirkend, dazu ein Panoptikum von Menschen, «die einander auf ihrer Bahn nur alle tausend Jahre begegnen» (um es mit Balthus’ eigenen Worten zu sagen) – das ganze obsessive Setting des Werks war von Anfang an da. Und sein Leben lang sollte Balthus nicht aus ihm herausfinden, ausser wenn er sich mal einer Landschaft zuwandte, einer weiten, oft monotonen, menschenleeren.

Man muss das Biografische nicht überstrapazieren, um zu erkennen, dass sich hinter den Bildern dieser Ausstellung ein persönliches Drama abgespielt haben muss. Schon seit Jahren ist Balthus verliebt in Antoinette de Watteville, die er als Jugendlicher kennen lernte. Aber dann geht Antoinette eines Tages mit einem anderen, und ihre Ausflüchte stürzen den jungen Maler in eine so grosse Verzweiflung, dass er, kaum drei Monate nach der Pariser Ausstellung, einen Suizidversuch unternimmt. Schliesslich entscheidet sie sich doch, und 1937 heiratet Balthus seine Antoinette. Sie ist die jeune fille en costume d’amazone; ist vor allem die schmollende, herablassende Cathy des jungen Mannes, der die Lehne seines Stuhls umklammert, als wollte er sich bei etwas zurückhalten. In der Interpretation Antonin Artauds, der die Ausstellung für die «Nouvelle Revue Française» besprach, ist ihr gespenstischer weisser Körper vielleicht tatsächlich nur der Traum eines in Schmerz und Verdruss versunkenen jungen Mannes. Und dann, im Jahr der Hochzeit, ist es wieder Antoinette, immer noch makellos und ihrerseits träumend («La jupe blanche»). Aber genauso die Frau im groben braunen Kleid, diesmal griesgrämig, bäuerlich («Femme à la ceinture bleue»); und später als Page, einen Kerzenständer umfassend wie ein Zepter, Wächterin über ein Stück Brot, in dem ein grosses Messer steckt («Jeune fille en vert et rouge», 1944/45).

Im Katalog der Fondation Beyeler deutet Michiko Kono, Co-Kuratorin der Ausstellung, in einem Beitrag an, dass die Radikalität der ersten Werke, die Balthus der Öffentlichkeit präsentiert, seinen erklärten Ambitionen entspricht, verstärkt noch durch die Eifersucht auf den Rivalen. Eindringlich lässt er Antoinette wissen, dass er geliebt werden wolle, berühmt sein, wahrscheinlich sei sie mit dafür verantwortlich. Und wenn sie selber mal eifersüchtig sei, schreibe er ihr da nicht: «Hast Du auf einmal vergessen, dass ich mir seit drei Jahren das Herz zerreisse, um wieder bei Dir zu sein, dass ich nur für Dich gekämpft habe, für Dich gebaut?»

Die Bilder, die 1934 einen Teil des gesetzten Bürgertums schockierten – und 2018 für puritanische Feministinnen unerträglich sind –, schuf Balthus auf dem Höhepunkt seines Liebesschmerzes. Er steht dazu. Als er Antoinette beschreibt, was «La leçon de guitare» sein wird, kommt er ohne Umschweife zur Sache: «Ich will, aufrichtig und bewegt von Gefühlen, die ergreifende Tragik eines Dramas des Fleisches vor Augen führen, will lauthals die unverrückbaren Gesetze des Triebes in die Welt hinausrufen. Will zurückkehren zum leidenschaftlichen Gehalt einer Kunst. Tod den Heuchlern!» Wer immer, heute wie gestern, ob Mann oder Frau, die (nicht ungefährliche) Utopie einer vollkommenen Selbstbeherrschung bis in die Liebesbeziehung und den Geschlechtsakt pflegt, kennt offenbar nicht den Sinn von Wörtern wie Gefühl, Trieb, Leidenschaft.

Die Ausstellung bei Pierre Loeb bringt dem Maler zwar nicht den unmittelbaren kommerziellen Erfolg (kein einziges Bild verkauft!), begründet aber zu mindest seinen Ruf. Er wird in seinem Jahrhundert zum ästhetisch zunehmend isolierten «Meister», und nachdem er sich rar gemacht hat, wächst die Faszination für ihn nur umso mehr. Gegen Ende seines Lebens ist er so etwas wie ein mondäner Eremit. Aber der distinguierte ältere Herr, den die Showstars in seinem riesigen Chalet in Rossinière besuchen, ist im Grunde ein altes Kind. Die kleinen Mädchen, die darauf pfeifen, ob man ihre Unterhose sieht, wenn sie sich aufs Sofa strecken; ihre Spiele oder wenn sie, auf allen vieren auf dem Teppich, in einem Buch lesen; die Tändeleien mit der Katze: Es sind die immer wiederkehrenden Motive, die ein Gefühl nur preisgeben, wenn sie abgebildet werden, oft grossformatig; der Maler hat um sich herum die Kulisse einer niemals endenden Kindheit aufgebaut. Selbst die Figuren von «La rue» sind nach eigener Aussage grösstenteils Kinder. Kinder mit den Köpfen von Erwachsenen, die recht unfreundlich blicken. In Bilderbüchern und Kinderliedern hat der Kunsthistoriker Jean Clair die Quellen ausgemacht für Gnomenfiguren wie den glatzköpfigen Alten, der auf dem Tableau «Passage du Commerce-Saint-André» auf dem Bürgersteig hockt, oder für die Zwergin, die auf dem Bild «La chambre» den Vorhang vorm Fenster aufreisst, Figuren, die von Bild zu Bild ihre beunruhigenden Augenbrauen spazieren führen. Vielleicht ist die Zeit ja stehen geblieben, als der Sechzehnjährige seine zukünftige Frau traf, damals erst zwölf, die Frau, für die er zehn Jahre später sterben wollte. Stehen geblieben auf den Gemälden, langsamer geworden im Leben. Nach der Trennung von Antoinette trat eine Sechzehnjährige in sein Leben, und die Frau, an deren Seite er starb, war neunzehn, als er sie kennen lernte. Balthus gehört zu einer Generation von Männern, die noch zutiefst verunsichert waren von der Emanzipation der Frauen um die Jahrhundertwende. Selbst seine Mutter, ebenfalls Malerin, war eine unabhängige Frau. Er war einer dieser Männer, die hinter den Figuren von Kindfrauen Schutz suchten. Und die erschienen immer zahlreicher in der Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von Colettes Claudine bis zu Nabokovs Lolita, dazu all die nicht ganz so hehren Beispiele in der Trivialliteratur. Balthus gab ihnen einen Körper und ein Gesicht.

Kinder sind grausam, sie quälen schon mal ihre Puppen. Und alte Kinder überkommt schon mal die Lust, sich zu rächen an den Lolitas, die sie ins Leid gestürzt haben. Die Mädchen mit dem sich entziehenden Blick werden von Balthus nicht immer bei Beschäftigungen dargestellt, die eine unschuldige Lektüre oder Träumerei nahelegen. Zwanzig Jahre nach «La leçon de guitare» zeigt Balthus mit «La chambre» (1952–54) einen jugendlichen Körper, von dem man nicht weiss, ob es der Moment der Ermattung ist, der auf die Lust folgt, oder ob er zurückgelassen wurde, nachdem man ihm Gewalt angetan hat. «La victime» (1939–1946) ist da eindeutig, auf dem weissen Laken liegt ein Frauenleichnam. Auf einem weiteren Bild wird eine biedere Kartenspielerin bedroht von einem hinterhältig blickenden Falschspieler; andere Frauen, von unbefangener Nacktheit, sind flankiert von Anstandsdamen. Aber sind sie wirklich so brav und so naiv? Was haben sie ihren Katzen angetan, dass die derart grimmig schauen?

Nach den für Balthus so schrecklichen wie produktiven Jahren 1933 und 1934 weigerte er sich mehr als vier Jahrzehnte lang, «La leçon de guitare» auszustellen, und verbot die Reproduktion des Bildes. Dafür unternahm er alles, um Dinge zu verbergen: seine jüdischen Wurzeln, seine Biografie (die Kataloge durften keine enthalten) und was seine Bilder zu bedeuten hätten. Ungezählt sind die Zitate des Malers, der in den folgenden Jahren – manchmal mit Humor, aber nicht immer – den erotischen Charakter seines Werks bestritt. Zeigen die Akte aus den Dreissigerjahren noch eine fein gezeichnete Vulva, ähnelt die Scham in den folgenden Jahrzehnten immer mehr der einer Zelluloidpuppe. «La rue» erfuhr eine Veränderung, um der Handbewegung des Jungen bei dem Paar auf der linken Seite einen schicklicheren Anstrich zu geben. Balthus wird seine Gründe dafür gehabt haben, aber ärgerlich ist es trotzdem, wenn wohlgesinnte Interpreten uns partout weismachen wollen, die malerische Qualität sei das Wesentliche, nicht das Sujet; oder dass der Reiz, der von den jugendlichen Körpern ausgehe, keinesfalls sexueller Natur sei, sondern allein ein künstlerischer.

Es geht nicht darum, die unverkennbaren malerischen Qualitäten des Werks zu bestreiten, aber man muss schon eine Portion Unehrlichkeit aufbieten (Heuchelei?), um diese Qualitäten vor dem Dargestellten zu sehen. In einem bemerkenswerten Aufsatz über den Skandal, den Manets «Olympia» ausgelöst hatte, erkannte Georges Bataille, dass das Publikum durch sein «zorniges Lachen» in Wirklichkeit nur seine Urteilskraft unter Beweis stellte; denn die Leute begriffen, dass es ihre eigene Ordnung der Welt war, deren baldigen Zusammenbruch der «Hautgout» der Olympia (wie ein Journalist schrieb) schon vorwegnahm. Ja, wer heute Anstoss nimmt an einigen von Balthus’ Bildern, hat recht: Es ist unerträglich, dass Anmut und Unschuld das Begehren wecken und dieses Begehren gewalttätig wird, eine Quelle des Leids, die in jedem von uns steckt. Aber so ist der Mensch, und die Ästheten werden uns nicht davor bewahren. Nur die Zensoren, die haben natürlich unrecht. Denn die sicherste Art, nicht den eigenen «Trieben» oder «Leidenschaften» zu erliegen, ist, ihnen ins Auge zu sehen.

Tod den Heuchlern! Tod den Zensoren!

Die Pariser Publizistin Catherine Millet wurde durch ihr autobiografisches Buch «Das sexuelle Leben der Catherine M.» bekannt. Aus dem Französischen von Thomas Brovot.

«In der Kunst geht es auch um das wahre, und dazu gehört auch das Dunkle und Abgründige»



Interview Michiko Kono und Raphaël Bouvier über die Balthus-Ausstellung.

Von Finn Canonica

Das Magazin: Frau Kono, Herr Bouvier, was sehen Sie, wenn Sie vor Balthus’ Gemälde «Thérèse rêvant» stehen?

Bouvier: Ich sehe ein vollendetes Kunstwerk. Das ist eine extrem starke Inszenierung. Jedes Accessoire, jedes Objekt, jede Figur ist wichtig für das Bild, ebenso wie die Figur der Thérèse selbst. Die Lichtführung ist ganz aussergewöhnlich, die Farbstimmung meisterhaft, es ist ein grosses Gemälde.

Kono: Ich sehe ein junges Mädchen an der Schwelle zur Frau. Die Pose ist selbstvergessen, charakteristisch für dieses Alter, in dem man sich nur selten bewusst ist über die Natur der Blicke, die auf einem ruhen. Ich sehe aber auch eine junge Frau, die Feminität ausstrahlt und eine unglaubliche Grazie, sogar eine gewisse Erhabenheit. Diese junge Frau ist nicht das Opfer einer Betrachtungsweise. Balthus sagte wohl zu Recht, dass es nicht sein Problem sei, wenn die Betrachter alles Mögliche in sein Werk hineininterpretieren.

Vielleicht müssen wir hier bereits einen Schritt zurückgehen. Wie muss ich ein Bild anschauen? Kann man eine richtige Betrachtungsweise lernen?

Bouvier: Der Blick sollte offen sein, man muss sich die Zeit nehmen, vielleicht mehrmals schauen und sich erst mal fragen, was man denn überhaupt sieht, bevor man interpretiert. Ein Gemälde ist erst einmal ein ästhetisches Erlebnis. Das «Wie» ist mindestens so wichtig wie das «Was». Das ist ja gerade das Problem bei Balthus. Viele Betrachter beschränken sich auf das Sujet. Aber in der Kunst geht es immer auch darum, wie ein ästhetisches Erlebnis geschaffen wird. Kunst soll ästhetische Möglichkeiten zeigen, damit unser Blick sensibilisiert wird.

Kono: Auch mein Blick ist erst mal ein ästhetischer. Natürlich kann gute Kunst auch inhaltlich bereichern. Sie kann Themen vermitteln, mit denen man sich sonst nie oder nur ungern beschäftigt, wie Tod oder Krankheit oder Erfahrungen, die man nicht ge-macht hat und vielleicht auch nicht machen will, wie zum Beispiel Gewalt. Ein Kunstwerk kann uns so einen Vorteil verschaffen, weil es uns emotionale Erfahrungen machen lässt.

Weshalb ist die Malerei innerhalb der bildenden Kunst nicht totzukriegen? Seit Hunderten von Jahren wird gemalt, die Technik hat sich kaum verändert. Selbst in der Digitalmoderne hat sie ihre Attraktivität nicht verloren. Gemäldeausstellungen gehören zu den bestbesuchten, die Malerei geniesst ungebrochen intellektuelles Prestige.

Bouvier: Es gibt verschiedene Gründe: Gemälde lassen sich sehr gut erhalten, ein zwar banaler, aber wichtiger Grund. Malerei lässt sich aber auch gut ausstellen, es braucht keine besondere Umgebung, um ein Bild zur Geltung kommen zu lassen. Ich glaube auch, dass es Gemälden besonders gut gelingen kann, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln, unsere Konzentration auf sich zu ziehen. Und daher rührt meiner Meinung nach auch die ungebrochene Macht des gemalten Bildes.

Kono: Vielleicht ist die Langlebigkeit der Malerei gerade auf ihre lange Tradition zurückzuführen, auf die sich Künstler stützen und die ihre eigene Reflexion über die Möglichkeiten der Malerei herausfordert und nährt. Ich kenne keinen Maler, der sich nicht mehr oder weniger direkt auf die Bildtradition bezieht.

«Thérèse rêvant» verschaffe Betrachtern mit pädophilen Neigungen eine Befriedigung, so lautete eine Kritik an dem Gemälde. Eine Online-Petition verlangte vom New Yorker Metropolitan Museum die Entfernung des Bildes. Es zeige ein Mädchen «in sexuell anregender Pose», ein Kind werde zum Sexobjekt gemacht».

Bouvier: Zunächst erstaunt es mich, dass Sexualität oder ihre vermeintliche Darstellung immer noch stärker die Gemüter erregt als Gewalt. Nun, das Bild irritiert tatsächlich, aber das kann man durchaus auch als eine der Aufgaben von Kunst sehen: Sie soll verunsichern, aus der Bahn werfen, den Betrachter vielleicht auch mit Unangenehmem konfrontieren. «Thérèse rêvant» ist unbestritten ein ambivalentes Bild. Es zeigt auch das komplexe Verhältnis Heranwachsender zu ihrem Körper, da geht es natürlich auch um Fragen der Selbstwahrnehmung, zugleich hat man noch keine Ahnung, wie man wirkt. Das alles steckt auch in diesem Bild, was es grossartig macht. Kono: Selbstverständlich kann und soll man über Balthus denken dürfen, was man will. Aber die Balthus-Kritiker trauen dem Kunstbetrachter offenbar nicht zu, mit dem Bild der Thérèse umzugehen, eine eigene Haltung zu entwickeln gegenüber den von ihm ausgelösten Emotionen und Gefühlen.

Vielleicht will man nicht irritiert, nicht ständig in Tabuzonen gestossen werden.

Bouvier: Es gibt fantastische Kunstwerke, wo Irritation in diesem Sinne keine Rolle spielt. Bei den Seerosenbildern von Claude Monet zum Beispiel, da geht es um Licht und Farbe und um überwältigende Schönheit. Jeder ist frei zu entscheiden, welche Kunst er sich zu Gemüte führt.

Ich kann selbst entscheiden, ob ich ein Buch lesen will oder nicht. Bei Bildern ist das anders: Fallen sie auf meine Netzhaut, habe ich sie gesehen, auch wenn das nicht willentlich geschah. Vielleicht haben manche einfach Angst, dass sie unfreiwillig so etwas wie eine voyeuristische Erregung spüren beim Anblick dieses halben Kindes.

Bouvier: Darum geht es doch genau. Der Betrachter oder die Betrachterin soll auch mit der Frage konfrontiert werden, ob es nicht der eigene Blick ist, der das Kind in einen sexuellen Kontext setzt. Balthus’ Gemälde konfrontiert einen also mit der eigenen Betrachtungsweise. Und das ist unter vielen Ansprüchen zum Beispiel einer, den ich an gute Kunst stelle.

Frau Kono, wer war eigentlich Thérèse?

Kono: Über Thérèse ist nicht viel bekannt. Sie hiess Thérèse Blanchard, ist 1925 geboren, lebte wohl in der Nachbarschaft von Balthus’ Atelier in Paris und ist bereits 1950 gestorben. Sie erscheint in Gemälden, die zwischen 1936 und 1939 entstanden. Wie es kam, dass sie in diesen Jahren Balthus’ bevorzugtes Modell wurde, bleibt ein Rätsel. Viele der Frauen, die in jungen Jahren für Balthus Modell sassen, haben sich als Erwachsene über diese Erfahrung und ihre Verbindung zum Künstler geäussert. Sie erinnern sich an Sitzungen, die wortlos verliefen, an Balthus’ durchdringenden Blick. Sie verbrachten zwar Stunden in dem Studio, in dem Balthus zeichnete oder fotografierte, posierten aber nicht in dem Atelier, wo er malte.

Ist, ganz allgemein, diese erhöhte Sensibilität gegenüber den Bedingungen, wie Kunst entsteht, und den Biografien von Künstlern nicht auch ein Fortschritt?

Kono: Doch, diese Sensibilität ist sinnvoll, birgt aber auch das Risiko der Überempfindlichkeit. Sollen Museen deshalb nur noch Künstler ausstellen, die eine «blütenreine» Biografie haben und eine bürgerliche Moral vertreten? Es ist Aufgabe von Kunst, kritische Fragen aufzuwerfen, und von Museen, kritische Themen öffentlich zu diskutieren.

Bouvier: Ich unterscheide stark zwischen einem Kunstwerk und dem Künstler. Wir zeigen nicht Balthus, den Menschen, sondern seine Werke. Das ist für mich ein wesentlicher Unterschied. Die künstlerische Darstellung ist nicht gleichzusetzen mit dem Künstler. Deshalb akzeptiere ich sehr vieles von dem, was ich sehe. Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nah beieinander. Es ist fatal, wenn ein Museum Kunst nicht mehr ausstellt, bloss weil sie heutigen Moralvorstellungen nicht entspricht.

Gibt es Ihrer Meinung nach keine Grenzen der Kunst? Muss in der Kunst alles möglich sein?

Kono: Grundsätzlich ja. Kunst kann sich nicht auf das Schöne und das Gute beschränken, sie muss sich mit dem Hässlichen, dem Ungeheuerlichen, dem Amoralischen und dem Vulgären beschäftigen. Kunst muss Fragen stellen können, die sich der Betrachter vielleicht nie stellen würde. Das kann schockierend sein. In einer freien Gesellschaft sollten, im Rahmen bestehender Gesetze natürlich, Künstler all ihre Ideen ausdrücken dürfen, ganz gleich, wie abstossend oder moralisch verwerflich man diese vielleicht findet.

Bouvier: In der Kunst geht es auch um das Wahre – und dazu gehören auch dunkle und abgründige Aspekte des Lebens. Grundsätzlich sollte die Kunst die Idee der Ausdrucks- und Meinungsfreiheit vertreten.

Wenn ein Mann minderjährige Mädchen halb nackt fotografiert, ist das, zum Glück, strafrechtlich relevant. Was ist der Unterschied zu Balthus’ Vorgehensweise?

Bouvier: Ganz eindeutig das Medium sowie die Darstellungsweise. Es geht auch um den Aufwand, den man betreibt, um etwas zu realisieren. Ein Schnappschuss ist nicht dasselbe wie eine gemalte Bildkomposition, an der man lange arbeitet und die perfekt durchkonstruiert ist. Schnappschüsse sind meistens für ein schnelles Konsumieren gemacht, damit sind sie meistens auch künstlerisch wertlos. Das ist ja auch das Wesen pornografischer Bilder: Sie sind banal und dienen der schnellen Erregung. Ihre Herstellung ist mit keinem besonderen kreativen Aufwand verbunden. Bei einem Kunstwerk dagegen, namentlich bei Balthus, der so lange an einem Bild arbeitete, geht es nicht um das schnelle Konsumieren. Es geht um den kreativen Akt, um das Schöpferische. Balthus’ Gemälde sind extrem raffiniert, sie bedeuten alles Mögliche für ganz verschiedene Leute, deshalb wird ja auch so heftig über sie diskutiert.

Können Sie präzisieren, was Sie meinen, wenn Sie sagen, Thérèse lasse sich nicht konsumieren?

Bouvier: Ich meine damit, dass auf dem Gemälde ein Mädchen dargestellt ist, das ganz bei sich ist. Dieses Bild ist auch die Feier einer werdenden Frau. Es ist eine beeindruckende Darstellung von Adoleszenz, die visuelle Verkörperung dessen, was sie in diesem Alter erfährt. Sie träumt, ist sehnsüchtig – und wir haben keine Ahnung, wovon und wonach. Die Figur Thérèse ist triumphierend in dieser Pose, triumphierend auch über den Betrachter. Sie hat auch etwas Arrogantes, strahlt im Bild sogar eine gewisse Überlegenheit aus.

Finn Canonica ist Chefredaktor des «Magazins». finn.canonica@dasmagazin.ch

(Das Magazin)