Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Bald werden Sie unter anderem über die Initiative «Für mehr bezahlbare Wohnungen» abstimmen. Die Initiative ist möglicherweise eine gute Sache, ich will mich da nicht in Details vertiefen. Aber sprachlich bedenklich formuliert ist sie schon. Denn was heisst «bezahlbare Wohnungen»?

Adjektive mit der Endung auf -bar sind in der Regel von transitiven Verben abgeleitet, die eine passive Bedeutung haben. Die Kirche ist sichtbar – sie kann gesehen werden. Ähnlich essbar, trinkbar, heilbar. Analog sind bezahlbare Wohnungen solche, die bezahlt werden können. Das sind aber nun alle Wohnungen. Die Frage ist nur, von wem und um welchen Preis.

Dass Wohnungen, wenn sie vermietet werden, bezahlt werden müssen und auch bezahlt werden können – denn leer steht hier wenig –, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Formulierung der Initiative also ebenso unsinnig, wie es die Forderung nach «bewohnbaren Wohnungen» wäre.

Wir haben also wieder einen Fall von Framing vorliegen, von vermeintlich neutralen Begriffen, die mit Werten oder Emotionen besetzt werden. Warum verlangen die Initianten nicht «günstige», «preiswerte» oder «billige» Wohnungen? Denn genau das ist gemeint. Bekäme aber vielleicht weniger Stimmen. Denn wer kann schon gegen «bezahlbar» sein? So dumm sind die Stimmbürger aber nicht. Sie werden den behaupteten und den gemeinten Wortinhalt nicht verwechseln.

Wie Sie abstimmen, ist Ihre Sache. Aber vergessen Sie nicht: Sprache ist unser Schatz, hüten und pflegen wir sie!