Der Verschleiss der Zeit

In der klassisch-romantischen Sinfonie fällt das Finale oft ab. Die Dynamik der Themenkonflikte hat sich entladen, das Material ist durchgearbeitet. Für den letzten Satz bleibt da manchmal nur ein lärmender Rausschmeisser. Eine leichte Enttäuschung hinterlässt auch «Die Geschichte des verlorenen Kindes», der vierte und abschliessende Band von Elena Ferrantes «Neapolitanischer Saga». In ihm führt die Autorin die ineinander verschränkte Lebensgeschichte der Ich-Erzählerin Elena und ihrer «genialen Freundin» Lila, die in den 1950er-Jahren begonnen hat, bis über das Jahr 2000 hinaus.

«Reife» und «Alter» heissen die beiden Teile des über 600 Seiten langen Romans, und am Ende ist man wieder da, wo der allererste Band begonnen hat: Lila ist verschwunden, hat alle ihre Lebensspuren getilgt; Auslöser für Elena, der Selbstauslöschung der Freundin zu widersprechen, sich ihrer gemeinsamen Geschichte zu vergewissern und jenes Werk zu verfassen, das wir jetzt, 2000 Seiten später, zu Ende gelesen haben.

Die «Neapolitanische Saga» ist ein Phänomen, weil sich hier unbestreitbare literarische Qualität mit einem weltweiten (Millionen-)Verkaufserfolg verbunden hat, der längst nicht mit dem Geraune um die Identität der Urheberin zu erklären ist – Elena Ferrante ist das Pseudonym, hinter dem sich die Autorin schon seit ihren früheren Büchern und allen Identitätslüftungsversuchen zum Trotz bis heute verbirgt.

Wohlstand, Korruption, Mafia

In vier Bänden und über ein halbes Jahrhundert breitet Ferrante eine Bildungs-, Aufstiegs- und Emanzipationsgeschichte (dazu auch eine Technikgeschichte und eine der Intellektuellen) vor den Leseraugen aus und führt ihre Icherzählerin, gleichfalls mit Vornamen Elena, aus dem Elend des Rione, eines Armenviertels in Neapel, bis in akademische und litera­rische Höhen. Gleichsam en passant, aber immer mit den Biografien ihrer Figuren verknüpft, zieht die Entwicklung Nachkriegsitaliens an den Lesern vorbei: wachsender Wohlstand, bleibende Korruption, politische Unsicherheit und mafiöse Durchdringung aller Lebensbereiche.

Vor allem aber behandeln die vier Bände das überaus komplizierte Verhältnis der beiden Freundinnen Elena und Lila. Es ist eine von Liebe und Hass, Anziehung und Abstossung, Rivalität und Solidarität geprägte Beziehung, so intensiv ausgelebt und durchleuchtet und derart hart den Kern der Identität beider Frauen berührend, dass die eine ohne die andere nicht vorstellbar ist und man ins Zweifeln kommt, ob sie überhaupt zwei verschiedene Wesen sind – oder nicht vielmehr eines mit inkompatiblen Bestandteilen. Dieser Zweifel macht einen Teil der Magie des Romanvierteilers aus.

Die Schusterstochter Lila, bis zur Genialität begabt, musste nach der fünften Klasse von der Schule abgehen und projiziert ihr gewaltiges Potenzial, das sie, gefangen im Rione, nicht realisieren kann, auf die Freundin. Elena wiederum, strebsam, anpassungsfähig und gefallsüchtig, zweifelt trotz ihres Erfolges zutiefst an ihren Qualitäten, die sie einzig der Inspiration durch Lila zuschreibt. «Es geht immer nur um uns zwei», heisst es gegen Ende, «um sie, die will, dass ich das gebe, was zu geben ihre Natur und die Umstände ihr verwehrt haben, und um mich, der es nicht gelingt, das zu ­geben, was sie verlangt.»

Die sichtbare Welt erscheint Lila wie ein Provisorium, kurz davor, sich in aggressive Einzelteile aufzulösen.

Wir sind geneigt, Elena diese Einschätzung abzunehmen, einmal weil wir auf ihre Perspektive angewiesen sind, zum andern, weil die Romane tatsächlich jedes Mal schier zu glühen scheinen, wenn Lila auftritt: auratisch, kompromisslos, unberechenbar und von explosivem Temperament. Gelegentlich hat die Autorin in den vergangenen Bänden einen Blick in Lilas Inneres gestattet; dieser Blick offenbarte eine lodernde Angst davor, dass sich alle Konturen auflösen, dass ihr der von allzu viel Eindrücken, Ideen und Fantasien gefüllte Kopf zerplatzen könnte.

Im letzten Band passiert das beinahe tatsächlich, während eines Erdbebens, das sie in helle Panik versetzt. Sie erläutert der Freundin dann in einer eindringlichen Passage, wie die sichtbare Welt ihr wie ein Provisorium erscheine, kurz davor, sich in aggressive Einzelteile aufzulösen. «Erinnerst du dich an das Silvesterfest 1958, als die Solaras auf uns geschossen haben? Vor den Schüssen fürchtete ich mich nicht so sehr. Aber ich hatte Angst, dass die Farben des Feuerwerks scharf sein könnten, vor allem das Grün und das Violett waren messerscharf, dass die uns zerschneiden könnten, dass die Raketenschweife meinen Bruder Rino wie Feilen, wie Raspeln streifen und sein Fleisch aufreissen könnten, dass sie einen anderen, abstossenden Bruder aus ihm heraussickern lassen könnten . . .»

Szenen glühender Intensität

Lilas Energie, die nicht nur ihre Freundin in Bann hält (oder erst konstruiert), sondern eine Zeit lang den ganzen Rione mitsamt den Mafiosi, wäre also nichts als ein verzweifelter Versuch, die Auflösung der Welt durch unausgesetzte Aktivität aufzuhalten. Die Selbstauflösung, von der wir von Anfang an wissen, bedeutet dann auch die Aufgabe dieses Kampfes.

Es gibt wieder Szenen geradezu brennender Intensität in der «Geschichte des verlorenen Kindes», aber sie sind viel seltener als in den vergangenen Bänden. Über weite Strecken dominiert Elenas raffende und resümierende Abhandlung ihrer privaten und beruflichen, alles in allem recht gewöhnlichen Kalamitäten. Sie hat sich, Ende des dritten Bandes, von ihrem Mann getrennt und mit Nino Sarratore eingelassen, ihrem Jugendschwarm, einem Opportunisten von oberflächlichem Charme, der Elena ­notorisch betrügt und sie mit ihren drei Töchtern (eine ist von ihm) allein lässt.

Die Frau, die alles will

Elenas Leben ist ein Auf und Ab, geprägt von der Doppel- und Dreifachbelastung einer Frau, die alles will: Familie, Liebhaber, künstlerische Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Erfolg. Dass die Faszination des letzten Bandes nicht an die vorangehenden heranreicht, liegt aber vor allem daran, dass der magnetische Gegenpol Lila seine Magie verloren hat. Sie ist alt und verbittert geworden, gebrochen durch das schon im Titel genannte Verschwinden ihrer kleinen Tochter, eine oft zänkische, keifende Person, deren Autorität selbst im Rione verblasst ist.

Am Schluss führt uns Elena Ferrante viele Gestalten ihres umfangreichen Romanpersonals wieder zu, die wir schon fast vergessen hatten; von der Zeit verschlissen, aufgedunsen, verkommen oder tot. Der grandiose Effekt von Marcel Prousts «Ballet des têtes» im Schlussband der «Recherche» stellt sich nicht ein. Aber natürlich ist das ein unfairer Vergleich. Elena Ferrante ist nicht der Proust unserer Zeit. Aber ihre Tetralogie gehört trotz der Schwächen des Finales zu den erstaunlichsten, ambitiösesten und überzeugendsten literarischen Projekten des jungen 21. Jahrhunderts. Und Karin Krieger hat es, hohem Zeitdruck zum Trotz, durchgehend elegant und stimmig ins Deutsche gebracht.

Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen Kindes. Roman. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Suhrkamp, Berlin 2018. 614 S., ca. 35 Fr. (Tages-Anzeiger)