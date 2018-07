Der Weg zum perfekten Sommerbuch

Ein Liegestuhl und keine Termine: Wann sonst als in den Sommerferien kann man so richtig in ein Buch eintauchen? Doch zuvor gilt es aus einem riesigen Angebot die richtigen Bücher zu erstehen. Falls Sie noch nicht wissen, was Sie lesen sollen, bietet unser Tool Entscheidungshilfe. In der Zeitung erschien diese übrigens als Flussdiagramm, das hier zu sehen ist.

Los gehts:

(Tages-Anzeiger)