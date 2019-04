«Die Wirtschaft zerstört den Planeten»

Herr Serres, auf den Strassen Frankreichs protestieren die «gilets jaunes» seit vielen Wochen gegen aus ihrer Perspektive unhaltbare Zustände. In Ihrem neuen Buch sagen Sie, früher war auch nicht alles besser.

Ich sage nicht, dass heute alles besser ist. Ich stelle mich denen entgegen, die die Vergangenheit vor fünfzig Jahren verklären, um die Gegenwart zu kritisieren.

Ihre eigene Lebenserfahrung zeigt eine klare Entwicklung nach oben.

Das stimmt. Ich weiss sehr genau, wie der Krieg war. Ich weiss, wie es ist, kein Brot zu haben oder mit der Gefahr zu leben, an einer Infektionskrankheit zu sterben. Das sind Dinge, die fast vollständig verschwunden sind. Aber ich bin einverstanden mit den «gilets jaunes», wenn sie Schwierigkeiten artikulieren, die bestimmte Regionen und Bevölkerungsteile betreffen.

Was meinen Sie?

Es gibt in kleinen Dörfern keine Ärzte, keine Schulen oder Poststellen mehr. Und die Schere zwischen den Reichen und den Armen ist skandalös weit aufgegangen. Wir alle kennen diese Zahl, dass die 26 reichsten Menschen der Welt mehr Geld haben als die Hälfte der gesamten Menschheit. Diese Schere weckt den Eindruck, dass wir ins An­cien Régime zurückfallen, also in die Zeit vor der Französischen Revolution. Als der reiche Adel in Schlössern lebte und das einfache Volk im Elend.

Wo führt die Bewegung der «gilets jaunes» hin?

Das können wir nicht wissen. Wenn der aktuelle Präsident ersetzt würde, hätten wir nur noch die Wahl zwischen der extremen Linken und der extremen Rechten. Das ist in beiden Fällen sehr gefährlich.

Sind die «gilets jaunes» überhaupt repräsentativ für das französische Volk?

Die Zahl der Demonstranten nimmt ab. Anfang Februar waren es nur noch 80'000, inzwischen ist die Zahl auf ein Drittel gesunken. Aber selbst 80'000: Das ist noch nicht einmal ein Tausendstel der französischen Bevölkerung. Nur weil die Medien ein sehr grosses Spektakel veranstalteten, weckt dies den Eindruck, die «gilets jaunes» seien wesentlich mehr. Ein Tausendstel – das reicht nicht für einen Abgeord­neten, einen Senator oder einen Minister. Im französischen Politsystem gilt nun mal das Mehrheitsprinzip. Aber selbstverständlich sind die Proteste der «gilets jaunes» berechtigt. Sie bringen exakt das zum Ausdruck, was ich in meinem neuen Buch beschreibe: Wir befinden uns in einer historisch einmaligen Situation.

Wieso einmalig?

Seit über siebzig Jahren gibt es in Europa Frieden. Unsere Lebenserwartung ist sehr stark angestiegen. Die Weltbevölkerung hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts vervierfacht. Aber unsere Institutionen und die politischen Systeme sind aus einer Zeit, in der die Welt noch nicht das war, was sie heute ist. Deshalb gibt es heute in fast allen Ländern einen totalen Bruch zwischen der Gesellschaft und den Institutionen des Staates. Das führt zu seltsamen Ergebnissen: zu Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Wladimir Putin, dem Brexit, den «gilets jaunes». Jedes Land reagiert auf andere Art auf diese Krise. Und es ist kein neues politisches System in Sicht, das diesen Bruch überwinden könnte.

Die Institutionen des Staates und der Politik müssen sich also wandeln.

Ja, aber was wir derzeit erleben, unterscheidet sich von allem, was es zuvor an Wandel gab. Der Französischen Revolution gingen Aufklärer wie Rousseau oder Voltaire voran, die den Umbruch intellektuell vorbereiteten. Heute fehlt uns eine solche Vorbereitung. Unser System ist auch nicht in der Lage, die noch gravierenderen Probleme anzugehen: das Klima, die Umwelt, unser Planet.

Dafür braucht es ein neues Regierungssystem?

Unser System ist zentriert auf die Menschen – und nicht auf den ganzen Planeten. Deshalb habe ich vor bald dreissig Jahren das Buch «Der Naturvertrag» geschrieben – analog zu Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Auch die Umwelt soll Rechte haben – wie die Menschen, damit sie nicht von diesen hemmungslos ausgebeutet werden kann. Wir brauchen auch ein neues ökonomisches System, denn es ist die Wirtschaft, die den Planeten zerstört.

Sie wollen den Kapitalismus ablösen – etwa durch den Kommunismus?

Aber nein, die kommunistischen Regimes – egal ob das stalinistische oder leninistische System – haben den Planeten genauso zerstört wie der Kapitalismus. Ich glaube eher, dass es eine neue Beziehung zwischen der Wirtschaft und der Politik geben müsste. Aber derzeit sind die grossen Wirtschaftsunternehmen wie Amazon, Apple oder Google so mächtig wie keine Regierung dieser Welt. Ich habe eine Zeit lang im Silicon Valley gelebt und gesehen, wie die Tech-Unternehmen anfingen. Wir waren damals alle Enthu­siasten des Internets.

Jetzt nicht mehr?

Wir glaubten, das Internet habe die Möglichkeit, die Politik so zu verändern, dass dank diesen neuen technologischen Möglichkeiten alle zu Wort kommen können. Aber dann merkten wir, was sich für Probleme ergeben – durch Vervielfältigung und rasche Verbreitung von schlechten Nachrichten, von Fehlern, von Gerüchten oder von Verschwörungstheorien. Das ist der hohe Preis, den wir für den technologischen Fortschritt zu zahlen haben.

Ist er zu hoch?

Jedenfalls so hoch, dass ich heute pessimistischer bin, was das Internet anbelangt. Ich glaube, es braucht ein neues juristisches System, um mit Verleumdungen und Fake News fertig zu werden, auch wenn ich nicht weiss, wie es aussehen soll. Ganz sicher darf man das Problem nicht polizeilich lösen. China zeigt, was das für Konsequenzen hat: allgemeine Überwachung; das ist eine Katastrophe.

Ein Gesellschaftsvertrag gegen Fake News?

Ja, das wäre etwas, aber ich habe da keine Lösung. Ich glaube, es braucht einfach Zeit, bis sich eine findet. Wir leben nicht nur in einer neuen Zeit, sondern auch in einer mit einem neuen Tempo. Alle sagen, wir haben keine Zeit. Aber um die wirklichen Probleme zu lösen, brauchen wir Zeit. Und wir müssen sie uns nehmen.

