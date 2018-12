Die grösste Gefahr der Freiheit sind wir selbst

Er ist ausgemergelt, bleich, das markante Gesicht eingefallen, tief zerfurcht. Sein linker Lungenflügel macht nicht mehr mit. Draussen toben die Wellen, stossen eisige Sturmwinde nieder auf die zugige Hütte. Es gibt kein warmes Wasser. Ihm ist jetzt oft kalt, sehr kalt. Er hustet viel, er ist ein sehr kranker Mann. Als sich das Jahr 1948 seinem Ausgang zuneigt, hat George Orwell nicht mehr lange zu leben. Er ist erst 46 Jahre alt, bald schon, im Januar 1950, wird er der Tuberkulose und den Spätfolgen einer Schusswunde aus dem Spanischen Bürgerkrieg erliegen. Der Schriftsteller hat sich zurückgezogen auf die Hebrideninsel Jura, in ein verlassenes Bauernhaus an der Westküste Schottlands, umgeben nur vom Geschrei der Möwen und Papageitaucher.

Eileen, seine Frau, ist gestorben, sein Haus in London 1944 durch eine V1-Rakete der Nazis zerstört worden, so, als habe die Tyrannis des Nationalsozialismus noch im Sterben einen ihrer grössten Feinde in ihr Grab mit hinunterziehen wollen. George Orwell hat sie überlebt. Doch nun, Ende 1948, kämpft er gegen den Tod und gegen die Zeit. Mit eisernem Willen arbeitet er, vor nun 70 Jahren, an dem Buch, das sein Hauptwerk werden soll und in den Kanon der Weltliteratur gehören wird als Manifest gegen Unfreiheit, totalitäre Unterdrückung und Kontrollwahn: «1984». Der Titel ist ein Anagramm auf das Jahr, in dem das Buch entstand.

400 Millionen Überwachungskameras

George Orwell erfährt heute geradezu eine Renaissance. «1984» und «Farm der Tiere», die beklemmende, Orwells Ruhm begründende Parabel von 1945 über die Verführung durch totalitäre Weltanschauungen, stehen weit oben in den Amazon-Bestsellerlisten. Sein Name dient wieder als Synonym für die Warnung vor staatlicher Allmacht gegenüber dem Einzelnen. Anfang Dezember hat sogar Brad Smith, Justiziar des IT-Giganten Microsoft, schärfere Gesetze zur Begrenzung der automatischen Gesichtserkennung gefordert – «um einen Überwachungsstaat wie in George Orwells Roman ‹1984› zu verhindern». Ist das die Furcht vor den digitalen Geistern, die man aus der Flasche liess? Sie wäre nur zu berechtigt.

Smith bezog sich auf das Regime in China, das als erster Staat der Welt per Gesichtserkennungs-Software seine Bürger auf den Strassen umfassend kontrollieren will. Noch nie ist ein Staat so nah an Orwells Vision des «Grossen Bruders» aus «1984» gewesen, der alle per Teleschirmen und Gedankenpolizei rund um die Uhr ausspäht. Chinas Regierung plant, bis 2020 ein «Sozialpunkteregister» zu schaffen, das die «Vertrauenswürdigkeit» der Chinesen anhand ihres Wohlverhaltens im öffentlichen Raum ermittelt und so gute von schlechten Bürgern trennt. 400 Millionen Überwachungskameras soll das System umfassen. Welch ein Albtraum. Und er beginnt erst.

«Wahr ist nur, was mir nutzt»

Was Orwell über das dunkle Reich von 1984 schrieb, war damals vorstellbar, aber technisch noch nicht machbar. Heute wird immer schneller machbar, was gestern kaum vorstellbar erschien. Das ganze Ausmass der Digitalisierung ist noch nicht absehbar, lässt aber sehr viel näher rücken, was Winston, der tragische Rebell in «1984», empfindet: «Immer wurde man von den Augen beobachtet ... Im Wachen und beim Schlafen, bei der Arbeit oder beim Essen, im Haus oder ausser Haus, im Bad oder im Bett – es gab kein Entrinnen. Nichts gehörte einem, bis auf die paar Kubikzentimetern im eigenen Schädel.»

2017 veröffentlichte der US-Publizist Thomas E. Ricks eine Doppelbiografie von Winston Churchill und George Orwell, die eines einte: der leidenschaftliche Kampf für die Freiheit. Orwells Werk ist aus gutem Grund so aktuell geblieben, schreibt Ricks: «Seit 9/11 hat ‹1984› eine neue Bedeutung und eine neue Generation von Lesern gefunden.» Die Datensammlungen der NSA, die tausend Augen allwissender Geheimdienste, die Kameranetze der britischen CCTV, aber auch die Trollfabriken Wladimir Putins – zu vieles erinnert an den perfekten Überwachungsstaat aus «1984», wie ihn Orwell beschreibt. Bei all dem ist in demokratischen Gesellschaften die grösste Gefahr gar nicht mehr der Staat. Nicht solange dieser noch über eine unabhängige Justiz, Gewaltenteilung, freie Medien – in den USA allesamt Objekte ständiger, oft vulgärer Attacken durch den eigenen Präsidenten, der zur Wahrheit ein Verhältnis hat wie Stalins Apparatschiks, denen Orwell den Spiegel vorhielt: Wahr ist nur, was mir nutzt.

Gefährliche Verführbarkeit

Die noch grössere Gefahr, die der Freiheit droht, sind heute wir selbst. Wir Nutzer, Blogger, Bewerter, Follower, Twitterer. Wir Eltern, die wir unseren Kindern Smartwatches ums Handgelenk schnallen, um ihren Standort jederzeit abzurufen. Nicht das Internet, nicht die Digitalisierung selbst ist das Problem, wohl aber unsere Blindheit gegenüber der ins Unermessliche wachsenden Macht der digitalen Konzerne über das Individuum.

Die menschliche Verführbarkeit ist ein Grundthema in Orwells Werk. Freiheit ist Sklaverei, verkündet der «Neusprech» des Wahrheitsministeriums in «1984». Die Botschaft von der digitalen Befreiung lautet genau umgekehrt: Sklaverei ist Freiheit. Gebt uns eure Daten, stellt euer Leben ins Netz, lasst uns wissen, wann ihr wo seid und was ihr mit wem kommuniziert – und die Welt ist eine bessere als zuvor. Es ist für viele Menschen kein Widerspruch, sich vor der staatlichen Vorratsdatenspeicherung zu fürchten, aber persönlichste Daten und das ganze Privatleben über Facebook zu verbreiten, mit Videos der eigenen Kinder.

Die noch grössere Gefahr, die heute der Freiheit droht, sind wir selbst – als Nutzer, Blogger, Bewerter, Follower, Twitterer.

«Unwissenheit ist Stärke», so steht es in «1984» auf der Pyramide des Wahrheitsministeriums. Die Stärke der digitalen Herren liegt darin, dass viele ihrer Kunden gar nicht wissen wollen, welchen Preis sie zahlen – selbst wenn sich wieder mal herausstellt, dass die Versprechungen der Konzerne zur Datensicherheit Schall und Rauch waren.

Dem Wahrheitsministerium, dessen Agenten am Ende von «1984» die aufrührerischen Gedanken in Winstons Kopf erkennen und auslöschen, würde es gut gefallen, wie es der zügellose digitale Frühkapitalismus geschafft hat, jede inhaltliche Kritik und jeden Versuch, gegen seine Marktmacht geltendes Recht durchzusetzen, als Attacke eines übergriffigen Staates auf die Freiheit umzudeuten. Die absurde Vorstellung, Netzfreiheit sei auch Freiheit vor dem Recht, eint Hetzer und Hater jeder Art – gern anonyme Feiglinge, die Andersdenkende anpöbeln und dies ernsthaft als demokratischen Akt feiern – mit manchen an sich seriösen Netzaktivisten. Und zwar gegen Versuche demokratischer Regierungen, auch in der digitalen Welt Achtung vor dem Gesetz einzufordern, vor den Grundrechten, der Würde des Menschen. Denn diese Rechte machen die Freiheit aus, für die Orwells Name steht. Und diese Rechte enden nicht dort, wo die digitale Welt beginnt.

Prägende Erfahrungen in Spanien

Wie verwundbar die Freiheit sein kann, hat Orwell in Spanien 1936/37 erlebt. Neben dem Faschismus bilden Stalins Sowjetunion und die kommunistische Ideologie das Vorbild für «1984». Er war ein Linker, im linken Lager jedoch nicht überall populär, weil er es wagte, den Stalinismus zu demaskieren. Als Idealist hatte sich Orwell aufseiten der vom Putsch des Faschisten Franco bedrängten und von den demokratischen Mächten im Stich gelassenen spanischen Republik geschlagen. Er kämpfte in den Reihen der Miliz einer undogmatisch-marxistischen Partei und wurde, als sein langer Körper zu weit aus dem Schützengraben ragte, von einem Scharfschützen schwer verwundet – was ihm paradoxerweise das Leben rettete.

So entging er im Hospital 1937 den Morden, blutigen Säuberungen und Folterkellern der Stalinisten, die voller Niedertracht die Anarchisten und die undoktrinäre Linke bekämpften und der Republik ihre Seele raubten. Für George Orwell war es ein Schlüsselerlebnis: Er kämpfte gegen die Ideologie des Unheils, den Faschismus – und fand auch in den eigenen Reihen eine mörderische Ideologie. In seinem Erlebnisbericht «Mein Katalonien» schrieb er: «Ich sah Truppen, die tapfer gegen die Faschisten gekämpft hatten, verunglimpft als Feiglinge und Verräter; ich sah, wie Geschichte nicht darüber geschrieben wurde, was geschehen war, sondern darüber, was nach der Parteidoktrin hätte geschehen sollen.»

Hehre Ideale machen es nicht besser

Heute sind es vor allem die Rechtspopulisten, welche Geschichte in ähnlichem Sinne neu schreiben wollen. Lange her, als sie sich so roh gebärdeten, dass jedermann erkennen konnte, wes Ungeistes Kind sie waren. Heute geben sie sich als Hüter jener Werte aus, die sie in Wahrheit fürchten und bekämpfen. Die Populisten von Washington bis Budapest behaupten, für «das Volk» zu sprechen und «wahre Demokratie» zu schaffen, während sie die Grundwerte dieser Demokratie beschmutzen und beschneiden.

Im Neusprech der Populisten bedeutet Meinungsfreiheit die Freiheit, nur noch die eigene Meinung hören und ertragen zu dürfen. Gegen derlei Umdeutung der Werte, Lügen, aufgeblasene Feindbilder, falsche Etiketten, Fake News, ideologische Filterblasen wäre die Lektüre von George Orwell ein Gegenmittel. Er verstand, warum wir die Freiheit niemals mutwillig missachten oder als selbstverständlich betrachten sollten. Er wusste, welch hohe Gefahr ihr droht, wenn Obsessionen, irrationale Erwartungen und falsche Versprechen die Köpfe der Menschen besetzen, und dass nichts besser wird, wenn dies im Namen hehrer Ideale geschieht.

«Das Ministerium für Liebe», schrieb George Orwell in «1984», war «das furchterregendste von allen. Es hatte überhaupt keine Fenster.»

(Redaktion Tamedia)