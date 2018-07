Fremdsein als Existenzform

Hat es mit Terézia Mora die Migrantenliteratur auf den Olymp geschafft? Ja und Nein. Nein, denn Autorin stammt zwar aus Ungarn, sie wurde 1971 in Fertörákos geboren, einem Dorf an der österreichischen Grenze. Ihre Familie gehörte aber zur deutsch sprechenden Minderheit, und Terézia Mora wuchs zweisprachig auf. 1990, nach der Auflösung des Ostblocks, ging sie an die Berliner Humboldt-Universität, studierte Theaterwissenschaft und setzte noch eine Ausbildung zur Drehbuchautorin drauf. Seither lebt sie in Berlin als freie Autorin.

Also nein und doch ja, weil das Thema der Fremdheit, der Ort- und Orientierungslosigkeit ihr ganzes Werk bestimmt, was zweifellos mit ihrem Aufwachsen am «Eisernen Vorhang» und der prekären Situation der deutschsprachigen Minderheit zu tun hat. Dazu kommen Sprachlosigkeit und Kommunikationsblockaden, auch wenn ein Held wie Abel Nema (im Roman «Alle Tage») zehn Sprachen gelernt hat. Ihr jüngster Erzählband heisst bezeichnenderweise «Die Liebe unter Aliens».

Perspektivenwechsel auf engstem Raum

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die den mit 50 000 Euro dotierten Büchner-Preis vergibt, begründete ihre Entscheidung durchaus thematisch: Terézia Mora widme sich «Aussenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche» und treffe damit «schmerzlich den Nerv unserer Zeit». Ihre literarische Umsetzung zeichne sich durch «ironische Akzente, irisierende Anspielungen und analytische Schärfe» aus.

Mora macht es ihren Lesern nicht leicht, sie setzt sie einer ähnlichen Desorientierung aus, wie sie ihre Helden in der Welt erleben. Perspektivenwechsel auf engstem Raum, Unklarheit darüber, wer spricht, Verwirrung der Zeitfolge sind nur einige ihrer erzählerischen Mittel. In ihrem umfangreichsten Roman «Das Ungeheuer» (2013) liest man einerseits die Reise des IT-Spezialisten Darius Kopp, der die Asche seiner Frau nach Ungarn bringt und dabei erkennt, wie wenig er sie gekannt hat, andrerseits das Tagebuch dieser Frau, ein fast klinisch genaues Dokument einer Depression. Terézia Mora montiert die beiden Erzählstränge nun auf den Seiten übereinander, so dass man eigentlich zwei Augenpaare und zwei Gehirne bräuchte, um diesen Roman zu lesen.

Terézia Mora ist ein Liebling der Literaturkritik, ihre Wahl ist keine Überraschung, kaum eine Autorin hat seit ihrem Debüt, dem Erzählband «Seltsame Materie» (1999), so viele wichtige Preise erhalten, vom Ingeborg-Bachmann-Preis bis zum Deutschen Buchpreis (auch die Schweiz ist dabei mit dem Solothurner Literaturpreis 2017). Mit Büchner, dem Namensgeber des wichtigsten Literaturpreises deutscher Sprache, fühlt sie sich ausdrücklich verbunden. Auch für ihn war der Mensch ein Abgrund, fremd in der Welt. Der Preis wird am 27. Oktober in Darmstadt übergeben. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)