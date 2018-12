Greta Garbo schimpft sich durch New York

In der Zeit, als Judith Schalansky dieses Buch schrieb, starb die Bramble-Cay-Mosaikschwanzratte aus und das letzte männliche Nördliche Breitmaul­nashorn, wurde der Baaltempel in Palmyra gesprengt und verschwand eine Boeing 777 der Malaysian Airlines spurlos. Überall Verlust, Schwund, Zerstörung. Da klingt der Titel dann schon wieder harmlos: «Verzeichnis einiger Verluste» heisst das neue Buch einer der interessantesten, in jedem Fall aber originellsten Autorinnen deutscher Sprache, die ausserdem auch die hochgelobte Reihe «Naturkunden» herausgibt. Als Buchgestalterin hat sie auch an ihrem neuen Werk Hand angelegt: Die Kapitel werden von schwarzen Blättern abgegrenzt, auf denen, schaut man genau hin, jeweils ein Motiv abgebildet ist – schwarz in schwarz, absolute Schwundstufe der Farbe.

«Verzeichnis einiger Verluste»: Das bedeutet Auswahl aus der unendlichen Menge des Verschwundenen, aber auch Willkür. So streng das Buch konzipiert ist – jedes Kapitel umfasst genau 16 Seiten –, so bewusst beliebig ist die Wahl des Dahingegangenen. Die versunkene Insel Tuanaki, der ausgestorbene Kaspische Tiger, der Palast der Republik, abgerissen wegen des verbauten Asbests, oder auch, um einem politischen System auch baulich den Garaus zu machen? Die Autorin, gebürtige und gelernte Ostdeutsche, hat ihre Erfahrungen mit Lebensbrüchen und deshalb auch die Fantasie, «in jeder Zukunftsvision nichts anderes als eine zukünftige Vergangenheit zu erkennen, in der beispielsweise die Ruine des wiederaufgebauten Berliner Stadtschlosses einem Nachbau des Palasts der Republik wird weichen müssen».

Inventur wird Erzählung

Daraus folgt, dass alles Vorhandene zum einen das ist, was übrig geblieben ist, und zum anderen ebenfalls zum Verschwinden bestimmt ist. Trübsal wird aber trotz dieser melancholischen Bilanz nicht geblasen. Judith Schalansky sammelt nicht nur, sie vitalisiert, verwandelt Inventur in Erzählung. Jedes Kapitel hat eine eigene literarische Form, die mit dem Sujet nur locker zusammenhängt. Da gibt es die Erinnerung an einen Fenstersturz der Vierjährigen. Oder an einige Wochen Schreibklausur in einem Walliser Dorf; der Versuch, eine «Enzyklopädie der Monster» zu schreiben, scheitert. Das Kapitel «Der Knabe in Blau» handelt gar nicht vom verschwundenen Erstlingsfilm von Murnau, sondern lässt Greta Garbo sich durch New York schimpfen, in einem Schnodderton, der mit der Welt und sich selbst hadert, «schliesslich musste sie es ja die ganze Zeit mit sich aushalten».

Ein Virtuosenstück historisierender Malerei ist das Kapitel über den Kaspischen Tiger, den die Autorin in einer römischen Arena gegen einen Löwen antreten lässt. Gegen den Furor des Verschwindens setzt sie ein Feuerwerk der Rhetorik, des sprachlichen Prunks, ein literarisches Kolossalgemälde. Die nur in Fragmenten erhaltenen Gedichte der Sappho führen sie zu einem langen Exkurs über die lesbische Liebe. Und der Feststellung, dass alles, auch die Liebe, dem Wandel unterliegt. Für die Griechen sei es absurd gewesen, zwischen homo- und heterosexuellem Begehren zu unterscheiden. «Vielmehr war ausschlaggebend, dass beim Geschlechtsakt die sexuelle Rolle der Beteiligten ihrer sozialen entsprach, erwachsene Männer sexuell aktiv, Jünglinge, Unfreie und Frauen dagegen passiv agierten.»

Wenn wir betrauern, was uns verloren ging – wie vermissen wir, wovon wir nicht einmal wissen, dass es das gab? Jene Insel in der Südsee, deren Bewohner nichts von Krieg und Töten wussten, sondern nur, wie man tanzt. Ein Seebeben machte dem Eiland ein Ende, es wurde von allen Landkarten getilgt. Andere Inseln tauchen auf. Und in der Zeit, da Judith Schalansky dieses Buch schrieb, tauchten auf: ein unbekannter Roman Walt Whitmans und das verschollene Album «Both Directions at Once». Wurde eine neue Wespenart entdeckt und ein Grabhügel aus der Zeit Alexanders des Grossen. Und im Sternbild des Schwans ein Himmelskörper, auf dem es Leben geben könnte.

