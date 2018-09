«Ich weiss, dass ich mit diesem Buch Unsterblichkeit erlange»

An Thomas Mann

Wien, 29. Oktober 1935

Hochverehrter Herr Thomas Mann!

Vor etwa vier Jahren übersandte ich Ihnen das sehr umfangreiche Manuskript meines Romans, mit der Bitte, ihn zu ­lesen, und mit der vielleicht unausge­sprochenen Hoffnung auf Ihren Rat. So gut es in einem blossen Briefe ging, suchte ich auch den Plan einer grösseren Roman­reihe, einer «Comédie humaine an Irren», vor Ihnen zu entwickeln. Ich möchte Ihnen, hochverehrter Herr Thomas Mann, nicht des näheren schildern, mit welcher Verzweiflung mich damals Ihre Absage erfüllte. Sie hatten, wie ich Ihrem überaus freundlichen Schreiben entnahm, wenig Zeit, und vielleicht schreckten Sie auch die drei ­Bände des Manuskripts, so ungeschickt war ich gewesen, ­besonders ab.

Heute wundere ich mich über die Naivität, mit der ich ein solches Ansinnen an Sie stellen konnte, umso mehr als ich ja, vom grössten Respekt für Ihr Werk erfüllt, den Wert Ihrer Zeit sehr wohl zu schätzen wusste. Solcher Unvereinbarkeiten trägt man nur zu viele mit sich herum; und man soll auch ruhig für sie büssen. Denn so stolz jener Brief an Sie damals geklungen haben mag – es war nur der Stolz auf mein Werk und auf meinen Plan. Sonst besass ich nichts, keinen literarischen Freund, niemand, dem ich das Recht auf ein Urteil oder Hilfe zugebilligt hätte; meine ganze Hoffnung hatte ich auf Sie gesetzt.

Viel später, langsam zwar, aber doch immer grössere Kreise ziehend, erwarb sich das Manuskript einige warme Freunde. Besonders Stefan Zweig und Hermann Broch haben sich wiederholt dafür eingesetzt; ersterem verdanke ich es auch, dass es jetzt im Wiener Reichner-­Verlag erscheinen konnte. Sie werden «Die Blendung» gewiss schon erhalten haben. Ich weiss nun nicht recht, wie ich diese neuerliche Zusendung rechtfertigen soll.

Noch immer hab ich das ­Gefühl, dass Ihnen etwas an ­meiner Arbeit zusagen könnte – vielleicht ihr Ernst, vielleicht ihr beinahe physiologischer Pessimismus. Auch dass sie schon bei Ihnen war, ruft sie zu Ihnen zurück; es hat sich da eine Geschichte angesponnen, die noch nicht zu Ende ist, und sie will zu Ende geführt sein. Zu allem Überfluss hat mir Stefan Zweig sehr eindringlich zu einer Zu­sendung geraten. So bleibt mir nichts anderes übrig. Bitte glauben Sie mir: es ist wirklich stärker als ich, und selbst wenn ich wieder als der alte Narr vor Ihnen dastehen sollte, diesmal ein- statt dreibändig.

In grösster Hochachtung

Elias Canetti

Canetti hatte das Manuskript der «Blendung» an Thomas Mann ­geschickt, erhielt es aber 1931 ungelesen zurück. Als der Roman 1935 erschien, las ihn Thomas Mann und äusserte sich freundlich darüber.

«Eine Art von Unsterblichkeit»: 1959 ist «Masse und Macht» vollendet. Bild: Keystone

An den Bruder Georges

London, 3. Juli 1959

Mein lieber Georg,

(...) Das Schlimmste ist vorüber. Das Werk, d. h. der erste Band von über 1000 Seiten, ist fertig. Du würdest es nicht mehr erkennen, nach dem erbärm­lichen Dreck, den Du vor 10 Jahren zu Gesicht bekamst. Etwa 300 von den alten Seiten, die Du kennst, habe ich verwendet, wenn auch stark überarbeitet, und nur die drei psychiatrischen Kapitel, die Du nicht mochtest, sind im grossen und ganzen geblieben, wie sie waren. «Der Fall Schreber» kommt mir jetzt bedeutender vor als je, er enthält die meisten Dinge, die ich entdeckt habe, in einem fremden Wahnsystem zusammengefasst und ist so von unschätzbarer ­Beweiskraft. Da meine eigenen Gedanken nicht ausgeführt ­waren, konntest Du das damals unmöglich sehen.

Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiss, dass ich mit diesem Buch eine Art von Unsterblichkeit erlangt habe, und wenn ich morgen sterben sollte, habe ich nicht umsonst gelebt. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht sagen können. Ich habe mir damit den Nobelpreis verdient, sei es den für Literatur oder den für Frieden, natürlich werde ich ihn nicht bekommen. Aber darauf kommt es nicht an: ich weiss in mir, dass niemand sonst so tief in die Verwirrung unseres Jahrhunderts eingedrungen ist. In weniger Zeit hätte ich es nicht machen können. Das sage ich, obwohl ich mir meiner Trägheit sehr wohl bewusst bin. Aber ich fange an zu glauben, dass diese Trägheit nichts andres als ein Schutz war, vor Voreiligkeit und «logischen Schlüssen», die alle wahre Einsicht nur versperren können. (...)

Heute fühle ich mich vor mir selbst rechtfertigt. Mein Werk, an das niemand mehr ehrlich glauben konnte, ist da. Ich bin gerettet und ich will leben. Ich will in Zukunft viel und sehr ­Verschiedenes schreiben. Ich werde von niemand je wieder ­abhängig sein. Ich werde vielleicht auch niemand mehr wieder ganz trauen, aber das heisst ja nur, dass man erwachsen ist: es war höchste Zeit.

Wie sehr ich Dich wieder liebe, habe ich an meiner stürmischen Freude bei Deiner Nachricht erkannt.

Ich wünsche Dir eine segensreiche Reise und umarme Dich als Dein alter Bruder Elias

Georges Canetti war der Jüngste der drei Brüder, Arzt und Tuberkuloseforscher. Bei dem Werk, von dem hier die Rede ist, handelt es sich um «Masse und Macht», das 1960 erschien.

An Thomas Bernhard

Zürich, 3. März 1976 (Entwurf)

Lieber Thomas Bernhard,

ich habe Sie hart kritisiert und Sie schlagen nun besinnungslos um sich. Sie wissen sehr wohl, wie ernst ich Ihre Sachen genommen habe, noch von der «Verstörung» war ich, ich habe es Ihnen selbst gesagt, stark beeindruckt. Dann bekam ich von Ihnen folgende Äusserung zu Gesicht: «Der Tod ist das Beste, was wir haben.»

Das empfand ich von einem, der dem Tod schon nahe war und ihm entkommen ist, als einen abscheulichen Zynismus. Niemand weiss besser als Sie, wie sehr wir vom Tod verseucht sind. Dass Sie sich zu seinem Anwalt machen, hat mich mit Misstrauen gegen Ihr Werk erfüllt. Ich bin überzeugt davon, dass es eben durch diese Gesinnung schwächer wird, und wollte Ihnen das öffentlich sagen.

Sie reagieren immer blind­wütig auf Kritik. Da ich aber kein Zeitungsschmierer bin, dachte ich, dass ein harter Stoss von mir, den Sie in Wirklichkeit ganz anders sehen als in Ihrer Schimpftirade, Sie zur Besinnung bringen könnte. Sie haben niemand, der Ihnen die Wahrheit sagt, ist sie Ihnen gleichgültig geworden?

Ihr Elias Canetti

Canetti hatte Bernhards Selbst­bezeichnung als «Jemand, der schreibt» kritisiert. Bernhard schmähte Canetti daraufhin u. a. wegen seines Alters.

An Herbert Göpfert

Zürich, 14. Dezemeber 1981

Lieber Herr Göpfert,

gestern am Telefon habe ich Sie mit einer wirren Berichtflut überschüttet – schwerlich haben Sie daraus etwas entnehmen können. Es gäbe soviel zu erzählen, auch wirklich interessante «geistige» Dinge. Am Gespräch mit Johannes Edfelt, dem berühmten schwedischen Lyriker, hätten Sie bestimmt Freude gehabt. Überhaupt war der Empfang in der Akademie am ersten Abend, in intimem Kreis, für Hera wie für mich das am wenigsten Spektakuläre und beinahe das Schönste. Aber auch die grossen, zeremoniellen Gelegenheiten waren menschlich und herzlich. Die Gastlichkeit war überwältigend, so gastlich wäre man gern selbst. Ich suchte mir vorzustellen, wo Sie bei den verschiedenen Anlässen gewesen wären. Es ist allerdings fraglich, ob ich Sie bei dem grossen Bankett gefunden hätte.

Da sass man 3½ Stunden, da wurde es von 1250 Menschen, von den Kerzen und den schrecklichen Blitzlichtern immer heisser. Alles war auf die Minute genau vorbestimmt. Vor der kleinen Rede, die ich Ihnen hier beilege, meinte ich im riesigen Raum zu ersticken und ging darum auf zehn Minuten hinaus. Ohne diese Luftpause hätte ich nicht durchgehalten.

Während der Verleihung im Konzertsaal steht das ganze ­Publikum auf und ehrt den ­Preisträger stehend. Das dauert einige Minuten und ist sehr ­eindrucksvoll. Die übrigen Preisträger bleiben indessen sitzen. Es ist schon merkwürdig, einige Male mitanzusehen, was einem dann selbst geschehen wird. – Über jeden wird eine Laudatio verlesen, auf Schwedisch, doch bekommt man zuvor ein kleines Heft mit Übersetzungen aller Lobreden, die man auf diese Weise mitverfolgen kann. Für mich sprach Johannes Edfelt, sehr schön und würdig. Die letzten Sätze richtete er dann Deutsch an mich persönlich und forderte mich auf, den Preis aus der Hand des Königs entgegen zu nehmen. Das ist der Augenblick, da man aufsteht, zugleich mit dem ganzen Saal, und dem König entgegengeht.

Während der fünf, sechs Schritte hin und während ich vor dem Publikum stand, vor dem ich mich verbeugte, dachte ich an Veza, an meinen Bruder, und ich dachte auch, lieber Herr Göpfert – das darf ich Ihnen doch ­sagen? –, an Sie. Hera brauchte ich nicht zu suchen: sie sass in der vierten Reihe neben einer Frau in blitzendem Geschmeide, so waren unsere Augen von Anfang an und während der ganzen Zeremonie immer in Verbindung. Mehr erzähle ich Ihnen heute besser nicht.

Göpfert war Leiter der Literaturabteilung bei Hanser gewesen.

Elias Canetti: Ich erwarte von Ihnen viel. Briefe 1932–1994. Hg. von Sven Hanuschek und Kristian Wachinger. Hanser, ­München 2018. 863 S., ca. 58 Fr. (Redaktion Tamedia)