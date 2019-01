«Ich weiss nicht, ob ich als Mann heute da wäre, wo ich bin.»

Für die Dauer des Interviews hat Felicitas von Lovenberg ihr Bürotelefon im Münchner Piper-Verlag umgestellt, nur ihr kleiner Sohn lässt nicht locker: Erst spielt er «Angry Birds» auf dem iPad, dann attackiert er das Aufnahmegerät des Reporters – ohne Erfolg. Seine Mutter bleibt cool, konzentriert, liebevoll.

Sie wurden mit nur 34 Literaturchefin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) – als erste Frau. Fiel es Ihnen schwer, Vorgesetzte zu sein?

«Literaturchefin» – das klingt so bedeutend. In Wahrheit bestand die Literaturredaktion aus vier, fünf Leuten, von denen jeder geschrieben hat, was er für richtig hielt. Ich habe da keine Ansagen gemacht. Ohnehin sind die Leute dort so gut, dass allein das bessere Argument zählt.

Trotzdem gibt es Situationen, die Autorität erfordern.

In der FAZ gab es nur eine Autorität, und das war Mitherausgeber Frank Schirrmacher. Er hatte beides, meistens das bessere Argument und ein extrem feines Gespür für Macht. Er wusste, wie man dafür sorgt, dass das Gegenüber sich ohnmächtig fühlt.

«Dass man als normaler Mensch für einen Haufen liebenswürdiger Freaks auch ein Freak ist, habe ich erst später begriffen.»

Was zeichnete ihn aus?

Eine unerschöpfliche Neugierde und Unvoreingenommenheit, die frei von jeder Spiessigkeit war. Schirrmacher hat sich für alles interessiert, war aber nie wertend. Ich hatte nie das Gefühl, dass er mich gefördert hat, weil oder obwohl ich eine Frau war. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Und trotzdem habe ich immer gedacht: Nein, diese Art von Chef, der mit anderen Spielchen spielt, möchte ich niemals sein.

Die FAZ hat eine sehr männlich und konservativ geprägte Redaktion. Wie einsam waren Sie als 23-jährige Redaktorin?

Ich habe mich als Exotin gefühlt. Aber nicht, weil ich eine Frau war, sondern weil ich dachte: Was tue ich als normaler Mensch unter diesen hochintelligenten, genialen Sonderlingen? Dass man als normaler Mensch für einen Haufen liebenswürdiger Freaks auch ein Freak ist, habe ich erst später begriffen.

Sind Sie je Opfer von Sexismus geworden?

Darüber habe ich in letzter Zeit durchaus nachgedacht, weil man sich mittlerweile fast komisch vorkommt, wenn man sagt: Ich bin nie Opfer von Sexismus geworden. Aber gravierende Fälle habe ich tatsächlich nicht erlebt.

«Ich weiss nicht, ob ich als Mann heute da wäre, wo ich bin.»

Vielleicht haben Sie in vorauseilendem Gehorsam agiert?

Es kam sicher vor, dass ich Erwartungen entsprechen wollte, aber das geht jedem jungen Menschen so, der reüssieren will. Ich würde sogar behaupten, dass es mir nie geschadet hat, eine Frau zu sein. Ich weiss nicht, ob ich als Mann heute da wäre, wo ich bin.

Bevor Sie Verlegerin wurden, waren Sie im Gespräch, als erste Frau in den Herausgeberkreis der FAZ berufen zu werden. Woran ist es gescheitert?

Oje, ich hatte befürchtet, dass Sie das ansprechen. Sagen wir so: Irgendwann sass ich vor einem mächtigen Mann, der sagte: «Frau von Lovenberg, ich finde nicht, dass sich ein so nettes Mädchen wie Sie einen solchen Job antun sollte.» Und ja, wenn Sie so wollen, dieses eine Mal ist es mir dann doch passiert. Heute bin ich froh, der Job wäre nicht das Richtige für mich gewesen.

«Ich war frech, schlagfertig und habe nicht alles persönlich genommen.»

Sie haben noch mit dem einflussreichen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki zusammengearbeitet. Welches Verhältnis hatten Sie zu ihm?

Von Beginn an ein gutes, weil ich früh das Eis gebrochen habe. Am Anfang hat er mich seine Skepsis spüren lassen nach dem Motto: Ach, da kommt das hochwohlgeborene Fräulein, soll sie erst mal zeigen, was sie draufhat. Ich habe durchaus Verständnis dafür, wenn jemand wie Reich-Ranicki es erst mal absurd findet, wenn eine 27-jährige Redaktorin seine Texte redigieren soll.

Wie haben Sie reagiert?

Mit Humor. Ich war frech, schlagfertig und habe nicht alles persönlich genommen. Das hat ihm imponiert, glaube ich. Da war viel Frotzelei dabei, es fielen sicher Sätze, die heute nicht mehr gehen, aber ich fand das nie schlimm, eher unterhaltsam.

Haben Sie ein Beispiel?

Wir sassen bei einer Preisverleihung nebeneinander und lauschten den Ansprachen, als er plötzlich tief aufseufzte und mir seine Hand aufs Knie legte.

Wie haben Sie reagiert?

Ich liess sie liegen. Nachher meinte eine Kollegin, ich hätte ihm eine Ohrfeige verpassen müssen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es da um mich ging.

«Vielleicht musste ich mich nie wehren, vielleicht habe ich mich nicht unterlegen gefühlt, vielleicht bin ich Kämpfen aus dem Weg gegangen.»

Sondern?

Um etwas Tieferes. Da sitzt dieser alte Herr, der Ungeheuerliches erlebt hat, und neben sich spürt er die Energie einer jungen Frau. Ich habe das weder als Anmache interpretiert noch als sexuellen Übergriff, es fühlte sich eher an, als würde er sich festhalten. Auf die Gefahr hin, dass es komisch klingt: Ich hätte es wichtigtuerisch gefunden, zu sagen, dass er seine Pfote von meinem Knie nehmen solle.

Viele werden Ihnen diese Zurückhaltung vorwerfen.

Ich habe es nun einmal so empfunden und lange in mir nach einer Empörung gesucht, aber keine gefunden. Ich glaube, dass es beim Sprechen zwischen Mann und Frau einen geheimnisvollen und schwer zu definierenden Interpretationsspielraum gibt, jedenfalls solange sie auf Augenhöhe kommunizieren. Und der ist für beide wichtig. Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass die Natürlichkeit zwischen Männern und Frauen verloren geht.

Haben Sie sich deshalb nie in die #MeToo-Debatte eingemischt?

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bewundere Feministinnen. Die sollen ihre Kämpfe kämpfen, das ist eine Qualität, so lange auf den Tisch zu hauen, bis sich was ändert. Ich kann da nur nicht so mitbrüllen. Vielleicht musste ich mich nie wehren, vielleicht habe ich mich in entscheidenden Momenten nicht unterlegen gefühlt, vielleicht bin ich Kämpfen aus dem Weg gegangen.

«‹Felicitas, man kann dir alles nehmen, du kannst krank werden oder einen Unfall haben, aber was in deinem Kopf ist, das gehört dir für immer.›»

Sie haben einen adeligen Namen und in Oxford studiert. Wuchsen Sie privilegiert auf?

Nicht so sehr in materieller Hinsicht, aber sicher durch die Werte, die mir meine Eltern vorgelebt haben, durch ihre Liebe zu Kunst, Musik, Literatur, Natur, gutem Essen, Geselligkeit – mehr Privileg geht kaum, und davon zehre ich bis heute. Mein Vater hat immer gesagt: «Felicitas, man kann dir alles nehmen, du kannst krank werden oder einen Unfall haben, aber was in deinem Kopf ist, das gehört dir für immer.»

Sie sind zwischen Tieren und Büchern aufgewachsen.

Ja, ich bin als Einzelkind auf dem Land gross geworden, Nachbarskinder in meinem Alter gab es keine, dafür Pferde, Hunde, Katzen und viele Bücher. Ich las oft, Astrid Lindgren, Karl May, in der Pubertät Jane Austen, Charles Dickens, Leo Tolstoi. Ich fürchte, ich war schrecklich altklug.

Welche drei Bücher würden Sie Donald Trump empfehlen?

Marc Aurels «Selbstbetrachtungen». Da könnte er sich fragen, ob das Amt die Person prägt oder ob es nicht umgekehrt sein sollte. Stichwort: «Verkaisere nicht!» Mit Raskolnikow aus Dostojewskis «Schuld und Sühne» könnte er die Hölle der Selbstüberschätzung durchwandern. Und «Der Report der Magd» von Margaret Atwood würde ihn endlich mal zwingen, eine weibliche Pers­pektive einzunehmen.

«Ich mag Menschen, die verästelt sind, also geistig beweglich, sensibel, empfindsam.»

Das Klischee sagt: Männer wollen mehr wirken als Frauen, sind narzisstischer. Sehen Sie diesen Zug bei Ihren Autoren?

Überhaupt nicht. Jeder Autor, egal, ob männlich oder weiblich, will wirken, sonst würde er nicht schreiben. Wer sich ausdrückt, hat eine Sehnsucht danach, gesehen zu werden.

Wie wichtig sind Abgründe im Leben?

Eine ziemlich männliche Frage! Sehr wichtig, aber ich glaube, für Männer mehr als für Frauen. Weil man sich in seinen Abgründen so wunderbar gefallen kann.

Frustriert Sie der Gedanke, dass Sie von etwas begeistert sind, das vielleicht in 50 Jahren keine Rolle mehr spielen wird?

Seit ich denken kann, stelle ich mir Menschen als Bäume vor, die einen gerade und stark, andere gebeugt und windgepeitscht. Natürlich ist das Wichtigste das Wurzelwerk, also das Fundament. Mich fasziniert gleichwohl die Krone, ihre Dichte, die immer filigraner werdenden Zweige. Ich mag Menschen, die verästelt sind, also geistig beweglich, sensibel, empfindsam. Ich glaube, dass Menschen, die lesen, extrem viele dieser Verästelungen haben. Um auf Ihre Frage zu antworten: Ja, wenn ich daran denke, dass es irgendwann nur noch Menschen gibt, die aus einem massiven Stamm bestehen, ohne Äste und Zweige – ja, das bedrückt mich.

(Redaktion Tamedia)